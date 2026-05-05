Лесной житель оказался в надежных руках пермского Айболита Марины Перезоловой. Фото: Полина Школьник

- Боря! Полина нашла у дома бельчонка, совсем маленького, он забился в угол, на него нападет птица, как ему помочь, что делать?! - огорошила меня жена за полчаса до конца рабочего дня.

Специальных служб, которые бы смогли помочь, у нас, к сожалению, нет. Зато есть простые люди, которые помогают диким животным. И в памяти сразу всплыло имя Марины Перезоловой. Официально она - руководитель Фонда по помощи диким птицам и животным «Хижина чудес», неофициально – пермский доктор Айболит. Я передал телефон Марины Полине, и вскоре белка оказалась в надежных руках. Полина вздохнула с облегчением и в красках рассказала об операции по спасению крохи-бельчонка.

Видео: Полина Школьник В Перми спасли раненого бельчонка

- Еще в прошлом году к нам на балкон повадилась приходить белка, - рассказывает Полина. – А в этом году она так зачастила, что я в шутку называю ее подругой мужа. Она скачет и по балкону, и под ним, прячется, прыгает, а ее гоняют птицы. Еще у нас под балконом есть щель, и я чувствовала, что рано или поздно она совьет там гнездо, видимо, так и получилось, и бельчонок, которого я нашла под окном, выпал именно оттуда. Других вариантов нет.

Видео: Полина школьник Белка-мать, которая зачастила к пермякам

Полина рассказывает, что у бельчонка на носу была кровь, он был очень слаб, это увидела хищная птица - пикировала с ветки и пыталась заклевать кроху.

Что за птица нападала на бельчонка, Полина понять не смогла. Фото: Полина Школьник

Под эту трубу бельчонок и забился.

- Когда я это увидела, у меня сжалось сердце, я не могла оставить малыша на растерзание птице. Сходила домой, взяла хозяйственную перчатку, аккуратно достала бельчонка из-за водосточной трубы, куда он забился, спасая свою жизнь, посадила в коробку и повезла Марине.

Коробка, в которой Полина везла бельчонка к пермскому Айболиту. Фото: Плина Школьник

Всю дорогу Полина переживала, что может не довезти кроху – он почти не шевелился и очень тяжело дышал.

- Но я успела! Когда Марина открыла дверь, первый вопрос был: «Кого вы нам привезли?» Я сказал, что бельчонка. Марина ответила, что ждет еще и крольчонка. Тогда я поняла, почему ее называют доктором Айболитом. Марина осмотрела бельчонка, сказала, что у нее уже был опыт выхаживания белки. Раненого зверька ей привезли в прошлом году, и сейчас он припеваючи живет в большом вольере. И этого она тоже надеется выходить. Как хорошо, что есть такие люди, как Марина.

