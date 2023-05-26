Пермский Айболит рассказала, что делать, если на дачный участок забрели гости из леса

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Ой, какой милый ежик, давайте заберем его домой? - умоляет родителей дочка, наткнувшись на даче на лесного колючего гостя.

Можно ли поддаваться на уговоры ребенка и забирать домой встреченного в природе ежонка, бельчонка, зайчонка? Об этом «Комсомолке» рассказала руководитель Фонда по помощи диким птицам и животным «Хижина чудес» Марина Перезолова.

Можно нарваться на штраф

- Это называется незаконное изъятие дикого животного из природы и запрещено, так как животные являются собственностью государства, - говорит Марина Перезолова. – С 2020 года у нас действует закон, который запрещает изъятие животных из дикой природы без специального разрешения. Чревато это административными штрафами. Исключение составляют лишь травмированные звери или те, что находятся в опасности.

Чаще всего на своих дачных участках и в природе люди сталкиваются с лисами, белками, зайцами и птицами. Реже встречаются еноты, енотовидные собаки и черепахи. Как правильно поступать человеку в таком случае?

- Все зависит от того, здоровый зверь или травмированный, - подсказала специалист. – Если животное здорово, не стоит подкармливать его, и не нужно пытаться найти с ним контакт. Это опасно, так как все животные могут быть переносчиками бешенства. Даже если лиса, к примеру, не агрессивна, это не значит, что она здорова. А вот если вы столкнулись с травмированным животным и готовы заниматься его дальнейшей судьбой, ищите специалиста, который подскажет, куда можно передать животное и как правильно его транспортировать.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Все эти правила касаются мелких зверей. К крупным животным: волкам, рысям, медведям, росомахам лучше вообще не подходить. После травмы они проявляют агрессию, и человек вряд ли сможет помочь им. К тому же он и сам может пострадать.

Обычно после лечения животные возвращаются в дикую природу. Но если сделать этого нельзя, и звери остаются инвалидами, то им подыскивают ответственные руки, которые будут выполнять все правила по кормлению и содержанию животного, чтобы оно доживало свой век в комфортных условиях.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Брошенных малышей не бывает

- Все дикие животные идут к человеку в первую очередь за едой, - объясняет Марина Перезолова. – И то, что кормить их не нужно, мы уже говорили. А вот если, например, вы нашли в поле зайчат? Стоит знать, что здоровые лисята, медвежата, лосята никогда не бывают одни, где-то рядом всегда находятся их родители, которые прибегают, чтобы их покормить, поэтому лучше отойти из поля зрения животных и покинуть эту территорию.

Встреча с человеком может обернуться для зайчонка голодной смертью. Гон у зайцев обычно бывает три раза в год, и зайчиха приходит в одно же и тоже место и кормит своих зайчат один-два раза в сутки. Если вы возьмете малыша на руки и отнесете его хотя бы на метр, то он может погибнуть от голода.

Если зайчонок травмированный - а чаще всего у них случаются переломы лап - то нужно сообщить о нем специалистам: в Минприроды, Росприроднадзор или волонтерам, которые занимаются дикими животными. Они дадут рекомендации, как правильно поступать. Пока вопрос решается, животное нельзя кормить ни молоком, ни сливками, а только специальный молочной смесью или, в крайнем случае, козьим молоком.

Птица закрывает глаза от страха

- Сейчас к нам поступает до десяти обращений в день по слеткам, - говорит руководитель «Хижины чудес». – Слетки - это птенцы, которые только начинают вылазить из гнезда и падают. Люди обычно спрашивают: «Куда нам его деть?», я отвечаю: «Никуда. Оставьте там, где нашли».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Если человек берет на руки слетка и уносит его, он фактически лишает родителей родительских прав. Все птицы кроме стрижей и голубей докармливают своих детей на земле до того момента, пока они не смогут полноценно летать. Если слеток не травмирован, то подбирать его не нужно. В крайнем случае, если очень переживаете, то посадите птенца на веточку повыше и родители по писку его найдут.

- А бывает, что находят люди травмированную сову и говорят, какое ми-ми-ми! Я оставлю ее себе! – рассказывает Марина Перезолова. – Причем, самая милая из сов - длиннохвостая неясыть. Она чем-то похожа на матрешку: маленькая голова, круглое, как шарик, тело. Когда человек начинает ее гладить, птица обычно закрывает глаза и человек уверен: ей это нравится, мы подружимся. А у травмированных птиц закрытые глаза - это признак испуга! Работает это так: если я не вижу опасность, то значит, ее нет, и птица успокаивается. Но приносит потом человек сову домой и получает проблемы. Длиннохвостая неясыть является одной из самых агрессивных сов, и когда она атакует, то летит лапами вперед прямо на лицо.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Еще люди не задумываются, что совы в природе едят мышек и мелких птичек, а воробьи – зерноядные, но начинают пичкать их дома молоком и хлебом.

Белки, ежи и змеи

Белки – зверьки активные, но и у них случаются проблемы: чаще всего люди находят бельчат, когда те выпадывают из гнезда. Еще у белок бывают переломы, солнечные удары и перегревы. Если нашел такое животное дачник, и готов заниматься будущей судьбой бедняги – алгоритм тот же: сразу звонить специалистам и искать реабилитологов.

Или, к примеру, ежи. У них тоже и ожоги бывают, и звери хищные на них нападают.

- Если человек готов заниматься лечением ежика, то в первую очередь должен изучить рацион питания ежей, - советует специалист. - Часто их пытаются накормить собачьим или кошачьим кормом. Ежи это не едят! Они хищники и питаются насекомыми и мышами. А сказка, где еж несет на колючках яблочко - это миф. Если человек будет кормить ежика яблоками, грибами или молочком в блюдце, то у него начнется расстройство желудка и диарея вплоть до пищевого отравления. В итоге спасаемый еж может погибнуть.

А если на дачу заползла змея, то нужно разобраться кто это: безопасный уж, медянка или гадюка. Пресмыкающиеся обычно вторгаются в жилое пространство из-за того, что человек осваивает все новые участки и ломают привычные экосистемы. Идеальное место для размножения змей –участок с высокой травой.

- К змеям никогда не нужно лезть или трогать их, - советует специалист. - Нужно дождаться, когда змея сама оползет.

Чтобы избежать встречи со змеями, нужно содержать в порядке свой участок: если трава скошена, то змеям негде будет укрыться от палящего солнца. Также змей могут отпугнуть резкие запахи и громкий шум, а также специальные отпугиватели.

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