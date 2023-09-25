Мать одной из пострадавших девочек написала заявление в полицию

В редакцию «Комсомольской правды» с просьбой о помощи обратилась пермячка Екатерина (имя изменено - Ред.). Женщина рассказала, что в микрорайоне Левшино группа из пяти девочек 13-14 лет и несколько мальчиков такого же возраста издеваются над своими сверстниками. Нападают исключительно толпой и на тех, кто слабее.

- Младшая сестра моего мужа Кристина (имя изменено - Ред.) раньше общалась с этой компанией, пока не увидела, как они издеваются над сверстниками, - рассказывает Екатерина. - После этого она прекратила с ними общение, но недавно эта компания решила и над ней поиздеваться. В прошлую пятницу Кристина стояла на остановке с подругой, ждала автобус, эти девочки, около пяти человек, подошли к ним, начали задирать, оскорблять и отобрали личную вещь Кристины. Когда она приехала домой и рассказала о случившемся, тогда-то я и узнала о том, что вообще творят эти негодяйки.

На следующий день Екатерина вместе с супругом и Кристиной встретились с компанией проблемных подростков, чтобы забрать отобранную вещь.

- Один из мальчиков предложил моему мужу подраться один на один, - говорит Екатерина. - Естественно, никакой драки не было. Но подростки были не просто пьяные, а, по-моему, еще и под какими-то веществами. Взрослые для них вообще не указ. Только когда я начала звонить в полицию, их пыл немного остыл. Было видно, что они испугались и разбежались.

После звонка в полицию Екатерине сказали, что в выходные к ним приедет сотрудник ПДН, чтобы составить заявление, но, по словам женщины, никто так и не приехал.

- Я нашла некоторых родителей этих молодых негодяек. Одну девочку мать выгнала из дома, сейчас она живет с бабушкой и пьяницей-отцом, у второй тоже проблемы в семье, а вот с третьей мне удалось нормально побеседовать, и она оказалась адекватной женщиной. Пообещала поговорить с дочерью.

Позже Кристина показал Екатерине видео, на нем, как утверждается, одна из агрессивных девочек издевается над умственно отсталым мальчиком. Видео было снято еще в июне. На кадрах, помимо издевательств, девочка-агрессор пьет пиво из полуторалитровой бутылки.

- Пока я никому это видео не показывала. Как раз ждала сотрудника ПДН, чтобы показать ему. Но так как он не идет, решила обратиться к журналистам. Надеюсь, что после публикации этого видео соответствующие органы начнут проверку. Кристина говорит, что у одной из девочек в телефоне много видео с издевательствами.

Источник в силовых структурах подтвердил "Комсомолке", что Екатерина обращалась в полицию по поводу кражи.

UPD: - 23 сентября в отдел полиции Орджоникидзевского района поступило сообщение от местной жительницы о том, что у несовершеннолетней девочки забрали вещь, принадлежавшую заявительнице, которую впоследствии отдали обратно. По данному факту проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение. О нанесении побоев несовершеннолетнему в органы внутренних дел сообщений и обращений не поступало. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту зарегистрирован материал проверки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

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