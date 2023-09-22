Тарелка из опавших листьев и умный рюкзак: пермские школьники привезли медали с острова Бали

Фото: предоставлено Ириной Шейниной.

На днях три пермских школьника Дарья Шейнина, Виктория Позверг и Сергей Мазунин прилетели в Пермь с острова Бали и привезли серебряные и бронзовые медали X Международной выставки юных изобретателей International Young Inventors Award (IYIA-2023). И это при том, что на конкурсе было представлено 300 проектов из 33 стран мира!

Ученики пермской МАОУ СОШ № 93 Фотоника Дарья Шейнина вместе со своей подругой Викторией Позверг занимаются изобретательством с восьми лет. В 12 лет к их команде присоединился Сергей. Все ребята обучаются в Кванториуме Фотоника.

Строгое жюри пермские школьники удивляли своими необычными изобретениями: разработкой биоразлагаемого материала «ЛистоПАК» и многофункциональным рюкзаком Relax, в клапан которого встроена надувная подушка и который делает массаж. К тому же в одном из карманов рюкзака есть термопокрытие, позволяющее хранить перекус или лекарства.

Многофункциональный рюкзак Relax. Фото: предоставлено Ириной Шейниной.

- Проект «ЛистоПАК» появился почти случайно, - рассказали «Комсомольской правде» сами изобретатели, мы застали их прямо на Бали, ребята собирались лететь в Россию и уже готовились ехать в аэропорт. – Все начиналось с того, что мы ездили на конкурс экологических проектов и там, на мастер-классе, делали бумагу из кашицы из макулатуры, а, вернувшись домой, гуляли по Горьковскому саду и увидели, как опавшие листья стоят, собранными в мешки. И тут же пришла идея: сделать из листьев нечто подобное тому, что мы делали на мастер-классе. Только из этой кашицы получалась уже не бумага, а тарелки, плошки и горшочки.

Для создания биоразлагаемой посуды берутся листья, перемалываются, затем в них добавляются разные природные антисептики и желатин. Далее масса формируется в виде тарелки или горшочка и сушится. Получается биоразлагаемая посуда, которую можно использовать в сельском хозяйстве, чтобы изготавливать горшочки для рассады или укрывной материал.

Проект «ЛистоПАК». Фото: предоставлено Ириной Шейниной.

За свой проект «ЛистоПАК» Вика, Даша и Сережа получили серебро выставки, а также премию Национального исследовательского совета Таиланда за лучшее международное изобретение и инновацию!

- А с рюкзаком тоже, получилось, конкурс виноват, - улыбается Даша. - Мы ехали с тяжелыми рюкзаками с конкурса, на котором я представляла проект массажной стельки. Устали нести тяжесть и уже в поезде придумали, что надо сделать массажный рюкзак, чтобы плечи так не уставали.

В итоге проект Вики и Даши «Многофункциональный рюкзак «Relax» жюри выставки отметили бронзой и специальной премией Евразийского патентного ведомства.

Фото: предоставлено Ириной Шейниной.

- Конкурс нам очень понравился, - говорят призеры. – Но выступать, конечно, было очень трудно. Мы представляли наши проекты только на английском языке и общались тоже только на английском. К тому же на Бали очень жарко, температура на улице - сорок градусов! Но мы со всеми со всеми трудностями справились и нам все очень понравилось! Это было крупное мероприятие, на котором было очень интересно: сотни участников из разных стран рассказывали о своих проектах, и мы с удовольствием знакомились с ними.

Родители и педагоги очень гордятся успехами своих учеников.

Фото: предоставлено Ириной Шейниной.

- Роль наставников в показанном ребятами результате просто огромна, - рассказала Ирина Шейнина, мама Даши. – Детям очень повезло, у них в школе завуч по инновационным проектам Светлана Леонидовна Кислицына - очень увлеченный человек, она их первый идейный вдохновитель! И, конечно же, в Кванториуме они готовы буквально жить. Вера Сергеевна Леонова для них не только наставник, но и друг, поддержка. Педагоги всегда в ребят верят, и это очень их окрыляет. Ну и конечно, не могу не сказать о педагогах Иване Владимировиче Жужине и Павле Александровиче Кокшарове - к ним ребята всегда могут прийти за советом.

Фото: предоставлено Ириной Шейниной.

Помимо высоких результатов в изобретательстве, призеры Х Международной выставки прекрасно учатся в школе: Дарья - отличница, а Сережа и Вика – хорошисты. Плюс Даша учится в художественной школе, Вика - в музыкальной, а Сережа занимается айкидо. И все вместе они дополнительно занимаются английским!

- Ребята, мы вами гордимся! Поздравляем с заслуженными наградами и желаем огромных успехов в ваших новых проектах, - говорят их педагоги из Кванториума Фотоника.

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