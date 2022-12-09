За свои изобретения третьеклашка из Перми получила спецприз на выставке юных конструкторов на Тайване

У талантливой пермской школьницы более 30 изобретений. Фото: семейный архив.

- Свое устройство для надевания бахил Дашенька придумала, когда сходила со мной в поликлинику, - объясняет бабушка Даши Моховой, 9-летней изобретательницы из Перми. - Спина у меня больная, наклоняться тяжело, а бахилы надевать нужно. Внучка в поликлинике помогла мне, а потом пришла домой и из обычной коробки смастерила простое переносное устройство для надевания бахил. Человеку не нужно наклоняться и пачкать руки, бахилы надеваются на коробку, а потом просто перескакивают на ногу.

Изобретает с пяти лет

Проект юной изобретательницы из школы №30 уже прошел все этапы: региональный, российский и международный, а в прошлом году на Всемирной выставке в Китае Даша получила за него спецприз. В Китае в постпандемийное время всеми возможными способами пытаются облегчить жизнь людей, и идею пермской школьницы оценили очень высоко.

На это изобретение Даша уже подала заявку в Роспатент, а всего у талантливой пермской третьеклассницы более 30 проектов. Она придумала «ЛЕГО - сортер», «Умную мусорку», игру «Словесный Покер», футболку туриста «РукоВодитель по Перми»…

Изобретать Даша начала с пяти лет. Первым ее проектом стала «Будка, которая растет вместе со щенком». Ее девочка придумала еще в детском саду.

- Даша - одаренная девочка, потому что растет в атмосфере изобретательства, - говорит бабушка. - Я сама - специалист по ТРИЗ (теория решения изобретательских задач. - Ред), мама у Даши тоже преподаватель-специалист по ТРИЗ. А Даша смотрит, как мы готовимся к занятиям, помогает нам и изобретает сама. А еще она любит писать стихи. Мы поддерживали в ней это желание с самого детства. Помню, как маленькой она шла по улице и рождала рифмованные строчки про солнышко, цветочки, лужу.

У Даши нет своего компьютера, она не сидит в гаджетах, а в свободное время девочка отправляется в библиотеку и выбирает себе книжку. Она не только любит настольные игры, но и сама придумывает их. А еще Даша хорошо учится, занимается танцами, любит путешествовать и рисует нефтью.

В Тайвань привезла два своих изобретения

Ее креативные идеи неоднократно получали «Гран-при» и дипломы различных конкурсов. Осенью этого года на Международной выставке юных конструкторов на Тайване соревновались 170 команд из Китая, Гонконга, Индонезии, Таиланда, Японии, Макао, Сингапура, Тайваня и Беларуси. Даша принимала в ней участие в составе команды России, и стала самой младшей победительницей.

Среди ее изобретений были интеллектуальный тренажер «Попит Пифагора» и «Безопасный каблук».

Как-то Даша щелкала популярным детским антистрессом и расстраивалась, что его нельзя принести с собой в школу. Но потом юная изобретательница придумала нанести на попит размером 10 на 10 таблицу Пифагора, и у нее получился интеллектуальный тренажер! Сейчас усовершенствованный попит помогает школьникам выучить таблицу умножения, делить, вычитать и высчитывать площадь. Как его применять на практике, Даша учит второклашек на своих мастер-классах.

Еще один проект, который удостоился специального приза жюри выставки, - это «Безопасный каблук». По замыслу девочки, если шпильку поместить в прозрачную устойчивую платформу, то модницы будут чувствовать себя увереннее при ходьбе: меньше риск оступиться, подвернуть ногу или встрять в решетку ливневки. Визуально будет казаться, что вы на каблуках, а по факту идете на удобной платформе.

- Когда я вырасту, тоже буду учить детей изобретать, это интересно и полезно, - говорит сама школьница. - Мне хочется придумать, как можно повернуть дождь к пожару, в пустынях вырастить сады, избавиться от вирусов и болезней, изобрести ранец, чтобы можно было летать в школу, а еще создать вечную конфету.

СЕКРЕТЫ ВОСПИТАНИЯ

«Дети мыслят по-другому»

- Главное, это нужно поощрять и поддерживать любопытство ребенка, - говорит мама Даши Ксения. - В мире столько всего интересного, и еще больше интересно то, чего мы еще не знаем. Нужно стараться больше времени проводить вместе, играть и общаться с детьми, интересоваться, как прошел день. Дети по своей природе изобретательны, нужно только создать вокруг такую среду, которая будет способствовать творчеству. Помогать узнавать новое, ходить в библиотеку, музеи, участвовать в конкурсах.

Любые виды творчества нужно прививать ребенку с детства. Пусть лепит, клеит и рисует, если хочет. Если не хочет - покажите своим примером, ребенок заинтересуется. Как педагог по образованию, я учу детей творчеству. И Даша у нас растет в такой активной среде, где идей предостаточно, а наша задача состоит в том, чтобы направить ее творчество в нужное русло. Поддержка родителей очень важна, нельзя обесценивать детские идеи. По мнению взрослых, некоторые идеи могут быть нереальные или странные, но нам стоит знать и всегда помнить, что ребенок мыслит по-другому.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Какой бизнес? Я доброе дело хочу сделать!» Пермский третьеклассник изобрел трость для незрячих людей

Ребенку предлагают оформить патент и получать дивиденды, а он хочет усовершенствовать изобретение и подарить его инвалиду по зрению (Подробнее...)