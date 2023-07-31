В Пермском крае почтальон спасла на пожаре трех маленьких мальчиков

Семья погорельцев нуждается в помощи неравнодушных людей. Фото с личной страницы Дмитрия Поварницына.

Днем 26 июля в селе Тюй Чернушинского района загорелась летняя веранда в двухквартирном деревянном доме. Внутри находились трое мальчишек - 4, 5 и 9 лет. В этот момент мимо проходила сельская почтальон Наталья. Она увидела проблески огня в окне, а следом услышала детский крик.

Женщина бросилась к дверям и стала отчаянно дергать ручку, но дверь не поддавалась. Тогда Наталья схватила камень, разбила окно и по одному вытащила детишек из огня. Когда ребята оказались в безопасности, Наталья позвонила их родителям и пожарным.

К счастью, дети отделались легким испугом, но дом спасти не удалось. Семья Поварницыных осталась без крыши над головой. Более того, в доме сгорели все вещи и техника. Неравнодушные люди объявили сбор о помощи.

Семья погорельцев не откажется от техники - у них не осталось ни холодильника, ни стиральной машины, ни микроволновой печи, а детишкам нужна демисезонная и зимняя одежда и обувь. Глава семейства Дмитрий рассказал корреспонденту «Комсомолки», что сейчас они впятером ютятся в однокомнатном домике, куда их на время пустила знакомая. Но постоянно жить они там не смогут .

- Даже не знаю, за что взяться, дом выгорел полностью, если его ремонтировать, то все сносить надо под фундамент,- горюет глава семьи. - Денег на новый дом у нас нет. Пока тут живем, будем думать, как быть дальше.

Вещи, обувь, продукты питания можно приносить в администрацию села Тюй и села Ореховая Гора, а также в местный Дом Культуры. Если вы хотите помочь семье погорельцев материально, то средства можно отправлять по номеру телефона 8-982-245-32-24 (Дмитрий Андреевич П.)

В пресс-службе Чернушинского района корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что также окажут помощь.

- Знаем, что сейчас семье погорельцев оказывает помощь местная администрация и жители села. Мы в свою очередь также окажем помощь после того, как получим от них заявление. Им выплатят до 100 тысяч рублей за сгоревшее жилье, а также выдадут по 5 тысяч рублей каждому члену семьи на товары первой необходимости. Со свободным жильем пока ситуация сложная, что в Чернушке, что в самом селе, будем что-нибудь думать, - рассказали в администрации Чернушинского района.

Почтальон Наталья от общения с журналистами отказалась, сказав, что не считает свой поступок подвигом.

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