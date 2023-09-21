Пропавшего после встречи с сотрудниками ДПС 35-летнего пермяка нашли мертвым

Алексея искали с 6 сентября. Фото предоставлено супругой погибшего мужчины

Грустную новость сообщили сегодня, 21 сентября, волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск»: пропавшего 35-летнего Алексея Хохрякова нашли мертвым.

Алексей, напомним, пропал 6 сентября. В тот день на своем автомобиле он возвращался от друга, но домой так и не добрался. Супруга мужчины отправилась на его поиски и через три дня нашла его машину на улице Камской. После этого женщина обратилась за помощью к волонтерам и написала заявление в полицию.

Вскоре с волонтерами связался сотрудник ДПС, который рассказал, что с напарником останавливал машину Алексея. Однако после объяснений сотрудников об обстоятельствах того дня супруга Алексея стала подозревать их в причастности к исчезновению.

- Сотрудники путались во времени и дате. Сперва говорили, что остановили мужа в ночь на четверг, потом, что в ночь на субботу. Время сперва называли 7-8 утра, потом 5.55. Говорили, что он был в алкогольном или наркотическом опьянении, и они забрали у него права, но дали возможность припарковать машину. Он якобы оставил ее возле болота и убежал. Когда я осматривала место, то там не то, что бежать, там идти невозможно, - рассказывала «Комсомолке» супруга пропавшего.

Также женщина говорила, что ей не давали посмотреть записи с нагрудных камер сотрудников и собиралась обращаться в прокуратуру. Но оказалось, что инспекторы не причастны к исчезновению мужчины. Как рассказала" Комсомолке" пермячка, смерть ее супруга - несчастный случай.

- Смерть моего мужа не криминальная. Это несчастный случай. Просто злой рок и стечение обстоятельств, - сказала женщина.

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