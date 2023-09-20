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Общество20 сентября 2023 7:10

«Спасибо за жизнь!» Пермячка спасла больную онкологией жительницу Красноярска

Выздоровевшая пациентка прилетела в Пермь, чтобы лично сказать «спасибо» своему донору
Алена ОВЧИННИКОВА
Ольга (слева) специально прилетела в Пермь, чтобы сказать «спасибо» Кристине за еще одну подаренную жизнь.

Ольга (слева) специально прилетела в Пермь, чтобы сказать «спасибо» Кристине за еще одну подаренную жизнь.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Не передать словами, как я благодарна Кристине, сейчас я здорова и, главное, смогу увидеть, как вырастут мои дети, а чего еще нужно счастливому человеку? – говорит жительница Красноярска Ольга Шмакотина.

Дети совсем маленькие

Четыре года назад Ольга – она тогда служила в органах внутренних дел Лесосибирска - начала чувствовать постоянную усталость.

- Сначала я не обращала на это внимания, но потом поняла, что после отдыха человек начинает чувствовать себя в ресурсе, а у меня такого не было, - рассказывает свою «историю болезни» Ольга. – На работе с этим у нас все строго, а так как сил работать не было, мне пришлось написать рапорт и выйти на пенсию по выслуге лет. Я переехала в Красноярск, где медицина лучше и только хотела пойти по врачам, чтобы выяснить, что со мной, как вдруг почувствовала резкую боль в груди. Подумав, что это сердце, вызвала «скорую».

Врачи в больнице обследовали женщину и поставили неутешительный диагноз: онкология. Сказать, что это был удар, - ничего не сказать: Ольга воспитывает двух детей, младшей дочке на тот момент было всего 5 лет, а сыну - десять. И чтобы иметь возможность вырастить их, женщина начала борьбу с тяжелой болезнью.

- Помню, дочка очень переживала тогда, она каждый день ждала маму, плакала и не понимала, почему меня так долго нет, - вспоминает Ольга. – А я пройду очередной курс химиотерапии, пробуду дома неделю и обратно в больницу. После пятого курса химиотерапии, врачи сказали, что победить онкологию мне поможет пересадка костного мозга.

Сразу ответила «да»

И начался поиск донора костного мозга, чьи клетки полностью бы подошли Ольге.

Встреча произошла на награждении доноров медалями «За содействие донорскому движению».

Встреча произошла на награждении доноров медалями «За содействие донорскому движению».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Ольга - очень светлый человек, и поэтому, я думаю, у нас все так быстро получилось, - говорит координатор федерального регистра доноров Костного мозга клиники НИИ ДОГиТ Им.Р.М.Горбачевой Наталья Бекетова. – Генетическим близнецом Ольги оказалась пермячка Кристина Семилетова. Когда мы позвонили ей, она сразу же согласилась помочь незнакомому человеку.

Кристина – донор со стажем, она сдавала кровь с 2015 года, а в 2019-м увидела информацию об акции «Донорство ума» пермского благотворительного фонда «Дедморозим» и решила принять в ней участие - сдать кровь, чтобы попасть в регистр доноров костного мозга.

- Мне сказали, «ждите, если вы подойдете, вам позвонят», а через год раздался этот самый звонок, - вспоминает женщина. - Мы с мужем в этот момент ехали в машине, я удивилась, но сразу ответила «да», а потом начала переживать, отпустят ли меня на работе, я работала менеджером и только что вышла из отпуска.

К тому же, все это происходило в 2020 году, когда бушевала пандемия коронавируса, и было много различных ограничений. А Кристине было волнительно даже не столько за саму процедуру донации, сколько за угрозу заразиться ковидом.

«Все идет к лучшему!»

Но, к счастью, с самого начала в этой истории все пошло хорошо, и через три недели Кристина уже была в клинике. Ее еще раз проверили на совместимость и начали вводить специальные препараты, которые стимулировали выделение клеток костного мозга в кровь.

- После исследований меня отпустили и попросили ожидать процедуры донации, а это две с лишним недели, - вспоминает Кристина. - Помню, очень хотелось посмотреть Северную столицу, но чтобы не заразиться коронавирусом и не отменить процедуру донации, я все это время провела в гостинице.

Сдавать клетки костного мозга пермячке пришлось по несколько часов в течение двух дней: кровь из одной руки забиралась, попадала в специальный аппарат, от нее отделяли нужные клетки, и потом кровь снова поступала в организм.

- Эмоционально это было очень тяжело, - говорит Кристина. – Я впервые видела плачущих детей и лежащих под капельницами пациентов. Хотя технически все прошло хорошо, и я чувствовала себя достаточно комфортно.

Вернувшись в Пермь, донор постоянно вспоминала эту историю и мечтала узнать, помогли ли ее клетки? По закону, узнать друг о друге донор и реципиент имеют право только через два года, но уже через полгода Кристина позвонила в клинику, чтобы узнать первые новости.

- Все идет к лучшему, - осторожно ответили врачи. – Ваша помощь оказалась просто неоценима.

Это была очень трогательная встреча.

Это была очень трогательная встреча.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Быть донором – не страшно

Сейчас два долгих года остались позади, и тяжелая болезнь Ольги отступила. Она проходит реабилитацию и постепенно возвращается к обычной жизни. Кстати, после того, как женщине перелили донорские клетки, у нее поменялась группа крови. На днях Ольга прилетела в Пермь, чтобы обнять свою спасительницу и сказать ей «спасибо» за еще одну подаренную жизнь.

Встреча прошла в момент награждения доноров костного мозга медалями «За содействие донорскому движению» и была до слез трогательна: когда Кристина рассказала свою историю, в зал с букетом цветов вошла Ольга. Она подошла, обняла Кристину и долго не отпускала. Обе женщины с трудом сдерживали слезы.

И Кристина, и Ольга с трудом сдерживали слезы.

И Кристина, и Ольга с трудом сдерживали слезы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Эта болезнь перевернула мое миропонимание, она дается, чтобы многое понять и пересмотреть свои взгляды, и я несказанно благодарна за второй шанс, – сказала спасенная пациентка. – Также удивительно, что донор нашелся именно в Пермском крае, ведь здесь наши корни, здесь когда-то родились и жили мои бабушка и прабабушка.

Обе женщины уже подружились в соцсетях и договорились, что будут продолжать общаться.

- Я рада, что все сложилось хорошо, - говорит пермячка Кристина Семилетова. - Многие люди испытывают страх и боятся стать донорами костного мозга. Но когда я узнала об этом подробнее, поняла, что ничего критичного ни с человеком, ни с его здоровьем не происходит. И чем больше нас будет, тем больше людей мы сможем спасти от рака.

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