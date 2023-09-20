«Спасибо за жизнь!» Пермячка спасла больную онкологией жительницу Красноярска

Ольга (слева) специально прилетела в Пермь, чтобы сказать «спасибо» Кристине за еще одну подаренную жизнь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Не передать словами, как я благодарна Кристине, сейчас я здорова и, главное, смогу увидеть, как вырастут мои дети, а чего еще нужно счастливому человеку? – говорит жительница Красноярска Ольга Шмакотина.

Дети совсем маленькие

Четыре года назад Ольга – она тогда служила в органах внутренних дел Лесосибирска - начала чувствовать постоянную усталость.

- Сначала я не обращала на это внимания, но потом поняла, что после отдыха человек начинает чувствовать себя в ресурсе, а у меня такого не было, - рассказывает свою «историю болезни» Ольга. – На работе с этим у нас все строго, а так как сил работать не было, мне пришлось написать рапорт и выйти на пенсию по выслуге лет. Я переехала в Красноярск, где медицина лучше и только хотела пойти по врачам, чтобы выяснить, что со мной, как вдруг почувствовала резкую боль в груди. Подумав, что это сердце, вызвала «скорую».

Врачи в больнице обследовали женщину и поставили неутешительный диагноз: онкология. Сказать, что это был удар, - ничего не сказать: Ольга воспитывает двух детей, младшей дочке на тот момент было всего 5 лет, а сыну - десять. И чтобы иметь возможность вырастить их, женщина начала борьбу с тяжелой болезнью.

- Помню, дочка очень переживала тогда, она каждый день ждала маму, плакала и не понимала, почему меня так долго нет, - вспоминает Ольга. – А я пройду очередной курс химиотерапии, пробуду дома неделю и обратно в больницу. После пятого курса химиотерапии, врачи сказали, что победить онкологию мне поможет пересадка костного мозга.

Сразу ответила «да»

И начался поиск донора костного мозга, чьи клетки полностью бы подошли Ольге.

Встреча произошла на награждении доноров медалями «За содействие донорскому движению». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Ольга - очень светлый человек, и поэтому, я думаю, у нас все так быстро получилось, - говорит координатор федерального регистра доноров Костного мозга клиники НИИ ДОГиТ Им.Р.М.Горбачевой Наталья Бекетова. – Генетическим близнецом Ольги оказалась пермячка Кристина Семилетова. Когда мы позвонили ей, она сразу же согласилась помочь незнакомому человеку.

Кристина – донор со стажем, она сдавала кровь с 2015 года, а в 2019-м увидела информацию об акции «Донорство ума» пермского благотворительного фонда «Дедморозим» и решила принять в ней участие - сдать кровь, чтобы попасть в регистр доноров костного мозга.

- Мне сказали, «ждите, если вы подойдете, вам позвонят», а через год раздался этот самый звонок, - вспоминает женщина. - Мы с мужем в этот момент ехали в машине, я удивилась, но сразу ответила «да», а потом начала переживать, отпустят ли меня на работе, я работала менеджером и только что вышла из отпуска.

К тому же, все это происходило в 2020 году, когда бушевала пандемия коронавируса, и было много различных ограничений. А Кристине было волнительно даже не столько за саму процедуру донации, сколько за угрозу заразиться ковидом.

«Все идет к лучшему!»

Но, к счастью, с самого начала в этой истории все пошло хорошо, и через три недели Кристина уже была в клинике. Ее еще раз проверили на совместимость и начали вводить специальные препараты, которые стимулировали выделение клеток костного мозга в кровь.

- После исследований меня отпустили и попросили ожидать процедуры донации, а это две с лишним недели, - вспоминает Кристина. - Помню, очень хотелось посмотреть Северную столицу, но чтобы не заразиться коронавирусом и не отменить процедуру донации, я все это время провела в гостинице.

Сдавать клетки костного мозга пермячке пришлось по несколько часов в течение двух дней: кровь из одной руки забиралась, попадала в специальный аппарат, от нее отделяли нужные клетки, и потом кровь снова поступала в организм.

- Эмоционально это было очень тяжело, - говорит Кристина. – Я впервые видела плачущих детей и лежащих под капельницами пациентов. Хотя технически все прошло хорошо, и я чувствовала себя достаточно комфортно.

Вернувшись в Пермь, донор постоянно вспоминала эту историю и мечтала узнать, помогли ли ее клетки? По закону, узнать друг о друге донор и реципиент имеют право только через два года, но уже через полгода Кристина позвонила в клинику, чтобы узнать первые новости.

- Все идет к лучшему, - осторожно ответили врачи. – Ваша помощь оказалась просто неоценима.

Это была очень трогательная встреча. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Быть донором – не страшно

Сейчас два долгих года остались позади, и тяжелая болезнь Ольги отступила. Она проходит реабилитацию и постепенно возвращается к обычной жизни. Кстати, после того, как женщине перелили донорские клетки, у нее поменялась группа крови. На днях Ольга прилетела в Пермь, чтобы обнять свою спасительницу и сказать ей «спасибо» за еще одну подаренную жизнь.

Встреча прошла в момент награждения доноров костного мозга медалями «За содействие донорскому движению» и была до слез трогательна: когда Кристина рассказала свою историю, в зал с букетом цветов вошла Ольга. Она подошла, обняла Кристину и долго не отпускала. Обе женщины с трудом сдерживали слезы.

И Кристина, и Ольга с трудом сдерживали слезы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Эта болезнь перевернула мое миропонимание, она дается, чтобы многое понять и пересмотреть свои взгляды, и я несказанно благодарна за второй шанс, – сказала спасенная пациентка. – Также удивительно, что донор нашелся именно в Пермском крае, ведь здесь наши корни, здесь когда-то родились и жили мои бабушка и прабабушка.

Обе женщины уже подружились в соцсетях и договорились, что будут продолжать общаться.

- Я рада, что все сложилось хорошо, - говорит пермячка Кристина Семилетова. - Многие люди испытывают страх и боятся стать донорами костного мозга. Но когда я узнала об этом подробнее, поняла, что ничего критичного ни с человеком, ни с его здоровьем не происходит. И чем больше нас будет, тем больше людей мы сможем спасти от рака.

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