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Общество18 сентября 2023 9:15

Отдали частичку себя, чтобы спасти жизни незнакомых людей: в Перми наградили доноров костного мозга

Пермякам-донорам костного мозга вручили медали
Алена ОВЧИННИКОВА
Все эти пермяки отдали частичку себя, чтобы спасти жизни абсолютно незнакомых людей.

Все эти пермяки отдали частичку себя, чтобы спасти жизни абсолютно незнакомых людей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

18 сентября в Перми наградили доноров костного мозга. Все они – жители Пермского края и однажды сдали несколько кубиков крови, чтобы попасть в регистр доноров костного мозга.

Спустя какое-то время клетки костного мозга этих людей подошли людям с онкологическими диагнозами. И пермяки согласились пройти процедуру донации и спасти жизнь абсолютно незнакомых им людей.

За неравнодушие и бескорыстную помощь всем этим людям в торжественной обстановке вручили медали «За содействие донорскому движению» Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации.

А вот их имена:

Ирина Кузнецова работает бухгалтером, увлекается рукоделием. Со дня сдачи крови у нее прошло уже семь лет, и Ирине позвонили.

- Для моих близких эта новость была очень неожиданная, они пытались отговорить меня, мол, подумай о своем здоровье. Но я изучила вопрос и понимала, что опасности нет. Сейчас у меня ощущение, что я сделала очень важное дело и надеюсь, что с тем человеком, для кого я стала донором, все хорошо.

Виктор Паньков, работает он в автосервисе, увлекается музыкой, фильмами и вкусной едой. Сдать кровь решил, чтобы поддержать супругу, которая курировала акцию «Донорство ума» в пермском вузе. Сдавать кровь тогда звали всех: друзей, студентов, семью. И это была одна из самых масштабных акций: в ней пришло поучаствовать 120 человек.

- Я решил хотя бы попытаться помочь, но и подумать не мог, что мне позвонят. Когда это случилось, мы с женой очень обрадовались. Было очень волнительно, но главное, все усилия были не зря!

Кристина Семилетова, работает менеджер в сфере клинига. Когда ей позвонили и попросили помочь больному человеку, бушевал ковид, но Кристина понимала, что пациент не может ждать и согласилась.

- Я решила, что смогу помочь и все получилось. А кровь я сдавала случайно, в 2019 году. Увидела акцию «Донорство ума» фонда «Дедморозим», сходила и сдала.

Александр Кудрявцев, его клетки костного мозга могли понадобиться дважды. На первый звонок он не успел ответить, а во второй раз все получилось.

- После первого звонка, который я не услышал, сам перезвонил через 1.5 часа. Когда мне объяснили, с какой целью звонили, я тут же сказал, что согласен. Но было уже поздно, донора нашли. Потом в течение года прозвенел еще один звонок, и я мгновенно ответил, что согласен.

Мария Власова, долгое время проработала в банковской сфере, увлекается йогой, воспитывает сына, которому четыре года.

- Став донором костного мозга я почувствовала себя космонавтом! Эта история очень греет мне душу, еще не прошло двух лет со дня процедуры донации, остался год. Я знаю, что это девушка и очень жду встречи с ней. Мне кажется, мы сейчас даже родней с ней, чем с родной сестрой. Я радостна и счастлива.

- В рамках проекта «Донорство ума» была создана первая в России масштабная сеть пунктов для потенциальных доноров костного мозга. В Пермском крае стать им можно в любом из более чем 70 пунктов медицинской лаборатории «МедЛабЭкспресс». Ежегодно пермяки спасают жизни пациентов, нуждающихся в трансплантации, и дарят им последний шанс на выздоровление, - рассказала координатор проекта «Донорство ума» фонда «Дедморозим» Ольга Кузина.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За первые семь месяцев 2023 года в Национальном регистре доноров костного мозга стало больше на 520 человек — за весь прошлый год в Пермском крае вступило 575 человек. Всего регистр насчитывает 240 тысяч человек со всей России.

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