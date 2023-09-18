Отдали частичку себя, чтобы спасти жизни незнакомых людей: в Перми наградили доноров костного мозга

Все эти пермяки отдали частичку себя, чтобы спасти жизни абсолютно незнакомых людей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

18 сентября в Перми наградили доноров костного мозга. Все они – жители Пермского края и однажды сдали несколько кубиков крови, чтобы попасть в регистр доноров костного мозга.

Спустя какое-то время клетки костного мозга этих людей подошли людям с онкологическими диагнозами. И пермяки согласились пройти процедуру донации и спасти жизнь абсолютно незнакомых им людей.

За неравнодушие и бескорыстную помощь всем этим людям в торжественной обстановке вручили медали «За содействие донорскому движению» Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации.

А вот их имена:

Ирина Кузнецова работает бухгалтером, увлекается рукоделием. Со дня сдачи крови у нее прошло уже семь лет, и Ирине позвонили.

- Для моих близких эта новость была очень неожиданная, они пытались отговорить меня, мол, подумай о своем здоровье. Но я изучила вопрос и понимала, что опасности нет. Сейчас у меня ощущение, что я сделала очень важное дело и надеюсь, что с тем человеком, для кого я стала донором, все хорошо.

Виктор Паньков, работает он в автосервисе, увлекается музыкой, фильмами и вкусной едой. Сдать кровь решил, чтобы поддержать супругу, которая курировала акцию «Донорство ума» в пермском вузе. Сдавать кровь тогда звали всех: друзей, студентов, семью. И это была одна из самых масштабных акций: в ней пришло поучаствовать 120 человек.

- Я решил хотя бы попытаться помочь, но и подумать не мог, что мне позвонят. Когда это случилось, мы с женой очень обрадовались. Было очень волнительно, но главное, все усилия были не зря!

Кристина Семилетова, работает менеджер в сфере клинига. Когда ей позвонили и попросили помочь больному человеку, бушевал ковид, но Кристина понимала, что пациент не может ждать и согласилась.

- Я решила, что смогу помочь и все получилось. А кровь я сдавала случайно, в 2019 году. Увидела акцию «Донорство ума» фонда «Дедморозим», сходила и сдала.

Александр Кудрявцев, его клетки костного мозга могли понадобиться дважды. На первый звонок он не успел ответить, а во второй раз все получилось.

- После первого звонка, который я не услышал, сам перезвонил через 1.5 часа. Когда мне объяснили, с какой целью звонили, я тут же сказал, что согласен. Но было уже поздно, донора нашли. Потом в течение года прозвенел еще один звонок, и я мгновенно ответил, что согласен.

Мария Власова, долгое время проработала в банковской сфере, увлекается йогой, воспитывает сына, которому четыре года.

- Став донором костного мозга я почувствовала себя космонавтом! Эта история очень греет мне душу, еще не прошло двух лет со дня процедуры донации, остался год. Я знаю, что это девушка и очень жду встречи с ней. Мне кажется, мы сейчас даже родней с ней, чем с родной сестрой. Я радостна и счастлива.

- В рамках проекта «Донорство ума» была создана первая в России масштабная сеть пунктов для потенциальных доноров костного мозга. В Пермском крае стать им можно в любом из более чем 70 пунктов медицинской лаборатории «МедЛабЭкспресс». Ежегодно пермяки спасают жизни пациентов, нуждающихся в трансплантации, и дарят им последний шанс на выздоровление, - рассказала координатор проекта «Донорство ума» фонда «Дедморозим» Ольга Кузина.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За первые семь месяцев 2023 года в Национальном регистре доноров костного мозга стало больше на 520 человек — за весь прошлый год в Пермском крае вступило 575 человек. Всего регистр насчитывает 240 тысяч человек со всей России.

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