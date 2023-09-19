«Ну все, я черная вдова»: мама пермского Люцифера хоронит второго мужа

19 октября Данил и Наталья планировали пожениться. Фото: страница ВК Натальи Меньшиковой.

- Ну все, я черная вдова! 19 октября должна была быть наша свадьба, но я только что узнала о его смерти! Кроме его сестры и меня хоронить его некому, и я вынуждена второй раз в жизни побираться, а повод все тот же - прощание с любимым! – написала пост на своей странице ВК известная пермская сатанистка Наталья Меньшикова.

С первым мужем прожили восемь лет

Маму пермского Люцифера постиг новый удар: после смерти первого мужа-сатаниста, который скончался два года назад, Наталья потеряла и второго своего избранника, с которым через месяц они планировали пожениться.

Родной отец Люцифера и Вольдемара, напомним, скончался от СПИДа.

- Это была большая глава в моей жизни, я с ним восемь лет прожила, - делилась с «Комсомольской правдой» Наталья. – У нас растут дети, и я никогда его не забуду. Всегда вспоминаю о нем с благодарностью, мы были на одной волне: поженились в пятницу, 13 декабря 2013 года. О том, что у него ВИЧ, я знала с самого начала, он ничего не скрывал от меня, я осознанно понимала, с кем я связывала свою жизнь.

Диагноз Константину Меньшикову поставили еще в 2009 году, задолго до его знакомства с Натальей. В последний год своей жизни отец Люцифера практически полностью перестал общаться с миром. Он заперся в четырех стенах и разогнал всех друзей.

- Он не хотел, чтобы друзья видели его слабым, - говорит мама Люцика. – Зато с детьми в последние месяцы он старался общаться как можно больше. Этот последний год его жизни был для меня даже тяжелее, чем момент его смерти и кремация. Не скрою, было непросто смотреть, как он уходит и понимать, что он сам это выбрал. Он не лечился, не ездил в больницу и не пил терапию. В последние две недели он слег. Дети знали, что папа болеет и может умереть. Они очень переживали из-за этого, и мы старались морально подготовить их к уходу.

Потеря отца стала для мальчиков большим испытанием. Люцифер тогда только пошел в первый класс, а Воля и вовсе был дошкольником. Младший сын дольше приходил в себя, он постоянно вспоминал папу и плакал. С ним в садике даже работал психолог.

Наталья кремировала тело мужа, и целый год потом хранила прах у себя дома на алтаре, а потом развеяла его на берегу Камы.

Готовил и помогал воспитывать детей

Через несколько месяцев после похорон мама Люцифера познакомилась с мужчиной по имени Данил. По профессии он был поваром, раньше состоял в браке, у него ребенок. Его бывшая жена с дочерью живут в другом городе.

- Нас познакомила моя парикмахер, - делилась Наталья. - Я пошла к ней - обновить прическу и та вдруг спросила: «Ты чего сейчас, одна? Посмотри-ка вот на этого» и показала фото парня с выбритым виском. Я заинтересовалась, мы списались, начали общаться. Я никогда бы не стала жить с человеком, чьи взгляды противоречат моим. Данил - не сатанист, но относится к этому с пониманием и проявляет интерес. Мы познакомили наших детей.

Новый избранник быстро поладил с Люцифером и Вольдемаром и помогал Наталье воспитывать детей, а еще готовил обеды-ужины и прибирался. Не так давно все вместе они сделали ремонт в квартире и готовились к предстоящей свадьбе. И вот Данила тоже не стало.

Причину смерти своего любимого Наталья не называет, она сейчас занята подготовкой к похоронам.

А желающие помочь этой семье материально, могут перевести посильную сумму на карту Сбер мамы Натальи Меньшиковой - Манцевой Светланы Геннадьевны, привязанной к телефону 89504469266.

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