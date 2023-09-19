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Общество19 сентября 2023 6:10

Останки домов и старая барка, покоящаяся в песке на берегу Камы: cпасатель совершил одиночный сплав на байдарке из Кунгура в Пермь

Спасатель доплыл из Кунгура до Перми на байдарке
Виктор Правдин
Весь путь занял у Александра четыре дня. Фото предоставлено Александром Земляникиным.

Весь путь занял у Александра четыре дня. Фото предоставлено Александром Земляникиным.

Александр Земляникин 17 лет работает в Кунгурской службе спасения и больше 20-ти лет увлекается туризмом - ходит в горы, на сплавы и в пешие походы. Зачастую в компании единомышленников. Но в начале сентября спасатель решил проверить: какое оно, одиночное путешествие, и можно ли добраться из Кунгура в Пермь на байдарке.

Александр достал карту, составил маршрут, изучил прогноз погоды на ближайшие дни, взял небольшой набор продуктов, привел в порядок свою байдарку, сообщил о своем путешествии в МЧС и утром 3 сентября отправился в путь.

Завтрак перед путешествием. Фото предоставлено Александром Земляникиным.

Завтрак перед путешествием. Фото предоставлено Александром Земляникиным.

- В день я планировал проходить 40-45 км, - рассказывает Александр. - Но не учел время на остановки в красивых местах, отмели, из-за которых приходилось делать большой крюк, отсутствие течения последние два дня, и ранний закат. Из-за последнего приходилось ставить лагерь и вставать на ночлег на час раньше. Но все эти нюансы не сильно сказались на графике и путешествие, как я и планировал, заняло 4 дня.

Туманное утро. Фото предоставлено Александром Земляникиным.

Туманное утро. Фото предоставлено Александром Земляникиным.

Обедал, как дома

- В длительные походы и походы с постоянным перемещением я никогда не брал с собой сковородку - а тут взял. Поэтому завтрак у меня начинался с шикарной яичницы. Днем перекусывал питательными батончиками, копченой колбасой и грыз морковку, а на ужин всегда был горячий суп. Я впервые попробовал готовые сублимированные продукты. Мне они очень понравились. Быстро готовятся и ничего не весят.

В таком путешествии не до бритья. Фото предоставлено Александром Земляникиным.

В таком путешествии не до бритья. Фото предоставлено Александром Земляникиным.

Останки каменных домов и старая барка

- Рыбаки, которые попадались мне на пути, интересовались, куда я плыву. А когда узнавали, сильно удивлялись и желали мне благополучно добраться до цели, - рассказывает Александр. - Еще многие говорили, что Кама за два года очень обмелела. Это действительно так. Я увидел это своими глазами, когда гулял по отмелям и разглядывал останки домов с каменными фундаментами. Очень запомнилась старая барка, которая лет 100 назад перевозила грузы, а теперь покоится в песке у берега Камы. В Жабреях запомнился милый дедушка, который устроил для меня экскурсию по красивейшему парку со скульптурами. Поразила широта Сылвы и Камы. Много рыбацких стоянок на берегах, много пирсов, причалов. Чувствуется, что жизнь местных жителей сильно связана с рекой.

Парк Жебревель. Фото предоставлено Александром Земляникиным.

Парк Жебревель. Фото предоставлено Александром Земляникиным.

Старая барка. Фото предоставлено Александром Земляникиным.

Старая барка. Фото предоставлено Александром Земляникиным.

Обмелевшие реки. Фото предоставлено Александром Земляникиным.

Обмелевшие реки. Фото предоставлено Александром Земляникиным.

А когда на море качка

Третий день путешествия оказался для Александра «волнительным».

- И неясно, кто больше волновался - я, байдарка или «море», вернее, Сылвенский залив. Моя байдарка еще такой качки не встречала, и я такой качки на байдарке тоже не видел. Да и Сылвенский залив крайне редко видит байдарку и гребца в ней волнующегося, - смеется Александр. - А если серьезно, то было немного страшно. Еще охранник с автоматом просил отплыть подальше от дамбы ж/д моста. А я ему отвечал, что мне страшно отплывать от дамбы, так как там сильно штормит. Но все-таки я справился и мост прошел благополучно.

Фото предоставлено Александром Земляникиным.

Фото предоставлено Александром Земляникиным.

Последний, завершающий день путешествия, встретил Александра дождем и сильным прибоем. В такую погоду байдарка просто становится неуправляемой, но Александр решил встать на воду и закончить маршрут.

- Начал идти вдоль берега, по волнам, но не тут то было: пройдя пару километров, байдарку начало захлестывать волной и мотать из стороны в сторону, - вспоминает Александр. - В целях безопасности принял волевое решение сойти с маршрута. Обидно, от финиша меня отделяло всего 15 километров. Но поход все равно получился обалденный. Я увидел много интересного, красивого, проверил свои возможности и узнал возможности своей байдарки. А еще прокачал свои походные, ориентировочные, кулинарные и коммуникационные навыки. А еще укрепил мышцы рук.

Фото предоставлено Александром Земляникиным.

Фото предоставлено Александром Земляникиным.

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