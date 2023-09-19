Останки домов и старая барка, покоящаяся в песке на берегу Камы: cпасатель совершил одиночный сплав на байдарке из Кунгура в Пермь

Весь путь занял у Александра четыре дня. Фото предоставлено Александром Земляникиным.

Александр Земляникин 17 лет работает в Кунгурской службе спасения и больше 20-ти лет увлекается туризмом - ходит в горы, на сплавы и в пешие походы. Зачастую в компании единомышленников. Но в начале сентября спасатель решил проверить: какое оно, одиночное путешествие, и можно ли добраться из Кунгура в Пермь на байдарке.

Александр достал карту, составил маршрут, изучил прогноз погоды на ближайшие дни, взял небольшой набор продуктов, привел в порядок свою байдарку, сообщил о своем путешествии в МЧС и утром 3 сентября отправился в путь.

Завтрак перед путешествием. Фото предоставлено Александром Земляникиным.

- В день я планировал проходить 40-45 км, - рассказывает Александр. - Но не учел время на остановки в красивых местах, отмели, из-за которых приходилось делать большой крюк, отсутствие течения последние два дня, и ранний закат. Из-за последнего приходилось ставить лагерь и вставать на ночлег на час раньше. Но все эти нюансы не сильно сказались на графике и путешествие, как я и планировал, заняло 4 дня.

Туманное утро. Фото предоставлено Александром Земляникиным.

Обедал, как дома

- В длительные походы и походы с постоянным перемещением я никогда не брал с собой сковородку - а тут взял. Поэтому завтрак у меня начинался с шикарной яичницы. Днем перекусывал питательными батончиками, копченой колбасой и грыз морковку, а на ужин всегда был горячий суп. Я впервые попробовал готовые сублимированные продукты. Мне они очень понравились. Быстро готовятся и ничего не весят.

В таком путешествии не до бритья. Фото предоставлено Александром Земляникиным.

Останки каменных домов и старая барка

- Рыбаки, которые попадались мне на пути, интересовались, куда я плыву. А когда узнавали, сильно удивлялись и желали мне благополучно добраться до цели, - рассказывает Александр. - Еще многие говорили, что Кама за два года очень обмелела. Это действительно так. Я увидел это своими глазами, когда гулял по отмелям и разглядывал останки домов с каменными фундаментами. Очень запомнилась старая барка, которая лет 100 назад перевозила грузы, а теперь покоится в песке у берега Камы. В Жабреях запомнился милый дедушка, который устроил для меня экскурсию по красивейшему парку со скульптурами. Поразила широта Сылвы и Камы. Много рыбацких стоянок на берегах, много пирсов, причалов. Чувствуется, что жизнь местных жителей сильно связана с рекой.

Парк Жебревель. Фото предоставлено Александром Земляникиным.

Старая барка. Фото предоставлено Александром Земляникиным.

Обмелевшие реки. Фото предоставлено Александром Земляникиным.

А когда на море качка

Третий день путешествия оказался для Александра «волнительным».

- И неясно, кто больше волновался - я, байдарка или «море», вернее, Сылвенский залив. Моя байдарка еще такой качки не встречала, и я такой качки на байдарке тоже не видел. Да и Сылвенский залив крайне редко видит байдарку и гребца в ней волнующегося, - смеется Александр. - А если серьезно, то было немного страшно. Еще охранник с автоматом просил отплыть подальше от дамбы ж/д моста. А я ему отвечал, что мне страшно отплывать от дамбы, так как там сильно штормит. Но все-таки я справился и мост прошел благополучно.

Фото предоставлено Александром Земляникиным.

Последний, завершающий день путешествия, встретил Александра дождем и сильным прибоем. В такую погоду байдарка просто становится неуправляемой, но Александр решил встать на воду и закончить маршрут.

- Начал идти вдоль берега, по волнам, но не тут то было: пройдя пару километров, байдарку начало захлестывать волной и мотать из стороны в сторону, - вспоминает Александр. - В целях безопасности принял волевое решение сойти с маршрута. Обидно, от финиша меня отделяло всего 15 километров. Но поход все равно получился обалденный. Я увидел много интересного, красивого, проверил свои возможности и узнал возможности своей байдарки. А еще прокачал свои походные, ориентировочные, кулинарные и коммуникационные навыки. А еще укрепил мышцы рук.

Фото предоставлено Александром Земляникиным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семейная пара из Перми покорила на велосипедах Полярный круг

Впечатлениями о своем путешествии пермяки поделились с корреспондентом «Комсомолки» (Подробнее..)