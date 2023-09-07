Семейная пара из Перми покорила на велосипедах Полярный круг

Дорога у пермяков заняла 43 дня, за это время путешественники намотали 2 тысяч километров. Фото предоставлено Надеждой Ростовщиковой

Семейная пара из Перми Надежда и Дмитрий Ростовщиковы на велосипедах покорили Полярный круг. В свое увлекательное велопутешествие в «страну тысячи озер» супруги, напомним, отправились из Санкт-Петербурга 8 июля. Путь проходил через три региона: Ленинградскую область, республику Карелию и Мурманскую область. Дорога заняла 43 дня, за это время путешественники намотали 2 тысяч километров. Вернувшись в родной город Надежда рассказал «Комсомолке» о том, что встретилось им на пути и том, какая она, воображаемая линия нашей планеты.

Прозрачный лес и мощные водопады

- Впечатлений от похода море. Прежде всего - это природа. Запомнились прекрасные озера, названия которых иногда даже прочитать трудно, не то что запомнить и произнести, - смеется Надежда. - Красивые и мощные водопады, часть из которых при этом равнинные. Сосновый лес - светлый, прозрачный. Огромное количество черники и грибов, которые мы собирали прямо на стоянках. Непривычно темная вода в реках и, конечно, великолепное Белое море, которое встретило нас холодком, сразу дав понять, что мы оказались на Севере. Кстати, нам удалось порыбачить и поймать немного рыбы.

Водопад Юканкоски в Карелии. Фото предоставлено Надеждой Ростовщиковой

Водопад Воицкий падун. Фото предоставлено Надеждой Ростовщиковой

Добыча путешественников - грибы и черника. Фото предоставлено Надеждой Ростовщиковой.

Студеный воздух Арктики, обжигающий колючий снег, пятиметровые штормовые волны, песчаные пляжи — все это Белое море. Фото предоставлено Надеждой Ростовщиковой.

Поездка, вернувшая в детство

- Дорога запомнилась своим разнообразием. В первые дни ехали почти без перепадов высот, а когда вышли на Сортавальское шоссе, стало сложнее. Временами было даже немного страшно, так как шоссе состоит из крутых подъемов и спусков почти всегда с резкими поворотами. Федеральная трасса Р-21 «Кола», названная в честь реки, почти никогда не спит. Ночуя возле трассы, складывалось впечатление, что мы разбили палатку где-то на городской улице с оживленным движением, - говорит Надежда. - Были и два водных маршрута. Первый - поездка на небольшом катере на Валаам (остров в Ладожском озере). В тот день Ладога была неспокойной, но у нас был замечательный капитан, который очень аккуратно лавировал между волнами. Это было круто! А поездка в Кижи (остров в Карелии) на Комете окунула нас в детство, когда по Каме мы отправлялись к бабушке в деревню на таких же суднах.

Ночевка у федеральная трасса Р-21 «Кола», которая почти не спит. Фото предоставлено Надеждой Ростовщиковой.

На "Комете" в Кижи. Фото предоставлено Надеждой Ростовщиковой.

Погода

- Говорят, что у нас в Перми высокая влажность, но все познается в сравнении! В «стране тысячи озер» невозможно высушить промокшую одежду, тем более обувь, - говорит Надежда. - В целом для нашего путешествия погода была хорошей - не слишком жаркой и не очень дождливой. Но промокнуть все же удалось. Однажды пришлось ехать девять часов под непрекращающимся ни на минуту дождем. После этого самыми желанными были сухая одежда и теплый спальник. Еще запомнился ветер: встречный, жестокий. Он был такой сильный, что под гору педали нужно было крутить изо всех сил, но даже их порой было недостаточно - при мощных порывах ветра велосипед просто останавливался.

Девять часов под проливным дождем. Фото предоставлено Надеждой Ростовщиковой

Девять часов под проливным дождем. Фото предоставлено Надеждой Ростовщиковой

Восхитительная архитектура

Один из городов Карелии Сортавала часто называют энциклопедией финской архитектуры: здесь десятки домов, построенных финскими архитекторами больше ста лет назад. А мелодичные гудки паровозов города до сих пор звучат у меня в голове, и рисуют перед глазами густые клубы дыма из трубы. Изумительная по своей архитектуре церковь Николая Чудотворца с белоснежными стенами и с узкими вытянутыми окнами. Запомнился и Петрозаводск, с его замечательной набережной - просторной, чистой, благоустроенной. Центр города отстроен в послевоенные годы в едином стиле - строгого сталинского классицизма. Много памятников Ленину, Кирову, Марксу и Энгельсу. А еще в каждом населенном пункте, где мы были, есть улица Антикайнена - это их национальный герой.

Тот самый паровоз. Фото предоставлено Надеждой Ростовщиковой

Церковь Николая Чудотворца. Фото предоставлено Надеждой Ростовщиковой

Архитектура Сортвалы. Фото предоставлено Надеждой Ростовщиковой

Архитектура Сортвалы. Фото предоставлено Надеждой Ростовщиковой

Архитектура Сортвалы. Фото предоставлено Надеждой Ростовщиковой

Набережная Петрозаводска. Фото предоставлено Надеждой Ростовщиковой

Набережная Петрозаводска. Фото предоставлено Надеждой Ростовщиковой

Люди

Мы не встречали плохих людей, в этом смысле нам повезло. Многие удивлялись и восхищались тем, что мы задумали. Расспрашивали, некоторые очень подробно. И все желали нам удачи в пути, - говорит Надежда. - В Питкяранте нам встретилась замечательный экскурсовод небольшого музея "Кирпичный дворик" Татьяна Григорьева. Она рассказала об истории родного края, оказывается кирпичи бывают такими разными и "говорящими". Очень душевно нас приняла администратор кемпинга "Лукоморье". Хозяева съемного жилья не раз шли нам навстречу и продляли аренду на сутки, за что им огромная благодарность. Однажды попросили в кафе кассира зарядить телефон, она нам с этим помогла и еще назвала самые вкусные блюда меню.

Питкяранта, музей "Кирпичный дворик". Фото предоставлено Надеждой Ростовщиковой

Ощущение времени

В велопоходе время идет очень странно - быстро и медленно одновременно, - рассуждает Надежда. - В какие-то моменты наступает состояние, к которому стремятся в медитации - нет мыслей, ощущение покоя, свободы и наполненности, единения с окружающим миром. И это очень важно и ценно, это ощущение сохраняется и возвращается потом, после, уже дома и помогает восстановить внутреннее равновесие.

Ощущение времени. Фото предоставлено Надеждой Ростовщиковой

Ложка дегтя

- Удручающее впечатление производит мусор вдоль дорог, - возмущается Надежда. - Мы не понимаем, почему надо выбрасывать мусор из машины, почему трудно довести его до мусорного бака на заправке? Некоторые небольшие города тоже выглядят очень печально. Но хорошего все равно больше. Спасибо Василию из музея "Дорога жизни", который сфотографировал нас. Фото и заметка о наших планах на путешествие попали в интернет, и мы поняли, что Полярный круг ждет и нам его обязательно надо достичь. И мы это сделали: на сегодняшний день это наше самое длинное путешествие - и по времени, и по расстоянию.

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