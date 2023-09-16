Кинохит Антона Богданова про пермского школьника-хулигана получил продолжение

Во второй части фильма действие происходит в сельской местности Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Для Перми хулиган и фантазер Иван Семенов - персонаж знаковый. В городе даже установлен памятник этому литературному герою. Но когда режиссер Антон Богданов собрался снимать фильм по повести Льва Давыдычева «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника», оказалось, что за пределами Урала эту книгу мало кто читал.

В итоге уже готовый фильм пришлось переименовать.

- Наш молодой зритель не всегда понимал название «Многотрудная жизнь Ивана Семенова». И, услышав нашего зрителя и посовещавшись с ним, мы придумали новое. Теперь он носит название «Иван Семенов. Школьный переполох», - объяснил Антон Богданов.

И под этим названием картина про школьника-хулигана вошла в десятку российских кассовых хитов прошлого года.Режиссер же, похоже, в успехе не сомневался. И еще до выхода в прокат первого фильма начал снимать продолжение, которое получило название «Иван Семенов. Большой поход». На экраны страны картина выйдет 28 сентября.

В поисках шамана

Школьная любовь Ивана Семенова - Танечка, чьей дружбы он добивался в первом фильме, - уезжает учиться в Лондон. Иван, пытаясь остановить ее отъезд, идет на всевозможные ухищрения. Но в результате добивается лишь одного - ему запрещают приближаться к Танечке. И теперь остановить переезд любимой Ивану поможет только чудо. И чудо это - Шаман, который исполняет любые желания.

Так что веселая гоп-компания Ивана и его друзей садится на внедорожник и отправляется в путешествие по Пермскому краю в поисках Шамана (его играет Марина Федункив).

На поиски шамана «банда Ивана» отправилась на внедорожнике-каракате. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

По словам режиссера, Шаман - это не конкретный мистический персонаж, а собирательный образ детской веры в чудеса.

- Это такой летний Дед Мороз. Потому что когда ты пытаешься сделать так, чтобы твое желание исполнилось, а оно не исполняется, начинаешь верить в какие-то потусторонние силы, которые тебе обязательно помогут. Хотя на самом деле эти потусторонние силы - ты сам. Просто тебе нужно собраться, подумать, приложить массу усилий. И тогда все желания сбудутся и без Шамана,- рассказал Антон Богданов "КП"-Пермь".

Появился еще один новый персонаж - браконьер, которого сыграл Никита Кологривый. В остальных ролях - все те же актеры, которых мы видели в первой части: Ивана Семенова сыграл Роман Погорелов, его бабушку - Мария Шукшина, друзей Ивана - пермские и московские школьники.

Любовная линия

В отличие от первой части, снятой яркими брызгами комиксовых картинок, продолжение выглядит более реалистичным. Здесь меньше буффонады, больше настоящих препятствий и трудностей, которые ребятам необходимо преодолеть. А кроме увлекательных приключений в фильме усилена любовная линия.

- Безумная любовь Ивана к Танечке была показана и в первой части. Но во второй части Иван за эту любовь борется и страдает от того, что может ее лишиться, - рассказывает Антон Богданов. - И мне кажется, что это очень важно. Первые влюбленности, те, которые на всю жизнь, происходят в 12 - 13 лет. И очень хочется показать и детям, и взрослым, что это хорошее светлое чувство, его не надо стесняться.

Режиссер Антон Богданов на съемках второй части фильма. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

«Пишите сценарии сами»

- Вы снимали первого «Ивана Семенова» по повести советского писателя, созданной в 1960-е годы. Не так давно вышла новая экранизация «Чука и Гека» по книге Аркадия Гайдара. Почему вдруг возник такой интерес к советской литературе?

- Наши киношники наконец вспомнили о своем наследии. Потому что советская литература, советский кинематограф были очень глубокими. Они имели двойное, тройное дно - когда ребенок видит одно, взрослый - другое. А американское искусство, с которого мы долгое время брали пример, этим точно не блещет.

Но взять и экранизировать все старое - это самый простой и прямолинейный путь. И когда мы исчерпаем сюжеты советского детско-юношеского кино, что будем делать тогда?

Поэтому я на всех киношных форумах говорю: «Ребята, не забывайте писать сценарии сами». Потому что классно взять чей-то сюжет, перепеть по-своему чью-то песню, но ты так и будешь человеком, который исполняет каверы. Так что, взяв за основу повесть Давыдычева, мы развили сюжет. И сейчас наши фильмы созданы по оригинальным сценариям.

- Как вы определяете, что может быть интересно детям?

- Я много общаюсь с молодежью, езжу на детские фестивали. И понимаю, что их тревожит. Их тревожит одиночество. При этом среди них много интровертов - каждый второй. Дети, к примеру, стесняются ходить в общественные туалеты, они привыкли, что могут закрыться в квартире, и их никто не потревожит. Поэтому у многих есть страх перед туалетами в пионерских лагерях. Не удивляйтесь - я настолько погружен в материал, что даже такие моменты знаю. И когда мы начинаем писать сценарий, стараемся задеть такие темы, чтобы ребенок, посмотрев наше кино, ответил себе на какие-то вопросы.

Вот ты сидишь, видишь на экране в главном герое себя и понимаешь, что тот поступил в этой ситуации вот так-то. И говоришь себе: а я-то почему по-другому поступаю? Надо бы поступить по совести и сделать также.

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