«Придумал себе смертельное заболевание». Пропавшего полгода назад 34-летнего пермяка нашли мертвым

О смерти Андрея стало известно вечером 15 сентября. Фото предоставлено супругой погибшего

В Перми нашли мертвым 34-летнего Андрея Окулова. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда Лиза Алерт. Также информацию о смерти Андрей корреспонденту "Комсомолки" подтвердила его жена.

Андрей Окулов пропал, напомним, 20 февраля 2022 года. Супруга Андрея рассказывала, что незадолго до исчезновения он вел себя весьма странно: придумал себе смертельное заболевание и не верил результатам анализов, которые говорили, что он полностью здоров.

- Эта навязчивая мысль появилась у Андрея еще в январе, - говорит его жена. - Мы сходили к врачу, несколько раз сдали анализы - он был абсолютно здоров. Но муж отказывался верить докторам и результатам анализов. Я не знала, как победить его паранойю, и у нас состоялся серьезный разговор. Решили, что для его же спокойствия он пройдет полное обследование в больнице.

Утром 20 февраля Андрей позвонил брату и попросил отвезти в больницу. Брат высадил его на перекрестке улиц Пушкина и 25 Октября в полной уверенности, что Андрей пошел к врачам, но так до них и не дошел. Узнав об этом, супруга мужчина написала заявление в полицию и обратилась за помощью к волонтерам.

- Мы просмотрели камеры уличного наблюдения и проверили его покупки по карте. Оказалось, что в день исчезновения Андрей купил 10-метровую веревку, выпивку и билет на автобус до села Частые, - вспоминает супруга. - Но на междугородний автобус он не сел: то ли опоздал, то ли передумал, а уехал на городском до Закамска.

25 февраля супруга Андрея узнала подробности исчезновения. Оказалось, что 23 февраля Андрей приезжал к знахарке в поселок Чаловка Карагайского района. Он уже бывал у нее раньше. Мы приехали к ней, и она рассказала, что Андрея привезли к ней вечером на черной машине - ни номера, ни марки она не запомнила. По ее словам, Андрей был трезв, выглядел адекватным, только слегка небритым. Он начал твердить о своем смертельном заболевании, из-за которого не может ни есть, ни спать, ни жить. Знахарка его осмотрела, но сказала, что он абсолютно. Андрей попрощался, сказав, что зайдет после 8 марта, сел в ту же черную машину и больше к ней не приходил.

О смерти Андрея стало известно вечером 15 сентября.

- Все помнят Андрея веселым заводилой, душой компании, хорошим отцом и любящим мужем. Пускай таким он и останется в нашей памяти, - написла на своей странице ВКонакте его супруга.

Что произошло с Андреем, не сообщается. Однако, по информации источника, знакомого с ситуацией, смерть мужчина не связана с криминалом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я его до смерти боюсь, он меня убьет!» Что случилось с 23-летней нянечкой, загадочно пропавшей четверть века назад

Журналисты «Комсомолки» съездили во Всеволодо-Вильву, чтобы выяснить, почему виновных в смерти Ирины Коченгиной так и не нашли (Подробнее...)