«Я думаю, они причастны к исчезновению мужа»: в Перми после встречи с сотрудниками ДПС пропал 35-летний мужчина

35-летнего Алексея Хохрякова ищут почти две недели. Фото предоставлено Марией

Почти две недели назад в Перми пропал 35-летний Алексей Хохряков. Сейчас мужчину ищут несколько поисковых отрядов, его друзья, родные и близкие. Тем временем жена Алексея Мария считает, что к исчезновению супруга могут быть причастны двое сотрудников ДПС. Корреспондент «Комсомолки» поговорил с Марией и узнал, чем обоснованы ее подозрения.

6 сентября Алексей возвращался домой от друга. Точное время неизвестно, это было либо ночью, либо уже под утро, но в любом случае домой мужчина так и не доехал. Весь день 6 числа Мария звонила супругу, сперва она слышала в ответ длинные гудки, после телефон два раза включался и выключался - за это время девушка также безуспешно пыталась дозвониться до мужа, а 7 числа сотовый выключился и до сегодняшнего дня так и не появился в сети.

Алексея Хохрякова очень любят и ждут дома. Фото предоставлено Марией

- Телефон - это первая странность, - говорит Мария. - Если бы он был у мужа, он в любом случае взял бы трубку и сказал, где находится. Значит, кто-то посторонний его включал и выключал. На следующий день я с друзьями отправилась на поиски. В субботу, 9 сентября, мы нашли его машину на улице Камской, 47. Припаркована она была очень странно. Здесь больше подходит слово брошена. После этого я обратилась за помощью к волонтерам и написала заявление в полицию.

Машину Мария нашла на улице Камской, 47. Фото предоставлено Марией

На следующий день, в воскресенье, Мария снова приехала на улицу Камскую, чтобы забрать машину. На месте уже работали следователи. Они проверяли салон на следы наркотиков и других веществ.

- Естественно, ничего такого не нашли, - говорит Мария. - Пока работали следователи, мне позвонили волонтеры и сказали, что на них вышел сотрудник ДПС, и сказал, что вместе с напарником останавливал моего мужа, но они путаются во времени и дате. Сперва говорили, что остановили в ночь на четверг, потом, что в ночь на субботу. Время сперва называли 7-8 утра, потом 5.55. Говорили, что он был в алкогольном или наркотическом опьянении, и они забрали у него права, но дали возможность припарковать машину. Он якобы оставил ее возле болота и убежал. Когда я осматривала место, то там не то, что бежать, там идти невозможно. Машину сотрудники там так и оставили, а водительское удостоворение увезли в отдел. Я, конечно, не знаю, как должны в такой ситуации действовать инспекторы, но почему они не попытались найти родственников, и почему бросили машину?

Улица Камская, 47. Фото предоставлено Марией

Мария переживает, что ей не дают общаться с сотрудниками, которые останавливали ее мужа. Всю информацию она получает от волонтеров. Кроме этого, ей не дали ознакомиться с записями с нагрудных видеокамер инспекторов.

- Все это очень странно, я думаю, сотрудники причастны к исчезновению моего мужа, - говорит Мария. - Мы с Лешей не ссорились, ждем ребенка, никаких суицидальных мыслей у него не было, недавно заключили контракт по работе. Налички с собой у него не было, у него была моя карта - у нас один счет на двоих, но с нее ничего не снимали. Уехать куда-то, да еще и без машины, он не мог. Я хочу добиться справедливости, и чтобы меня хотя бы ознакомили с камерами видеорегистраторов сотрудников. Они тянут время, информация с камер хранится недолго. Думаю, буду писать заявление в прокуратуру.

Всем, кто знает какую-либо информацию о местонахождении Алексея, просят сообщать по телефонам: 8-982-467-30-98.

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