Телефон для школьника: забрать нельзя оставить

Какие уроки? У меня еще уровень не пройден! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Нас учительница сразу предупредила: никаких телефонов в школе, - говорит Светлана, мама первоклашки. - И вправду, зачем? Я сама ее отвозить буду, а через три часа забирать. Случится что, меня учитель в известность поставит. Не понимаю, какие с гаджетами могут быть проблемы в школе?

Вот только не все родители согласны. Кто-то настаивает: телефон нужен прямо на уроке. В проблеме «КП» разбиралась с педагогами, психологами и экспертами по семейным ценностям.

Телефон в коробку – это стресс?

В начальной школе на родительских собраниях часто договариваются, что телефоны детям можно брать только кнопочные или что их нужно сдавать на время уроков. Но часть родителей выполняют эти требования, а часть – нет, и на переменах можно наблюдать такую картинку: несколько детей сидят в уголке и играют, а остальные, словно воробушки, собираются вокруг и завистливо наблюдают.

Мобильник на переменке не дает ребенку полноценно отдохнуть. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Да, нам много раз объясняли, что из-за телефона на переменах мозг не отдыхает, а потом не может работать во время урока, - честно признается пятиклассник Арсений. – Но играть охота, и у нас в классе был парень, который специально носил с собой в школу два телефона, один сдавал, а в другом потом играл в школьном туалете. А другой мой одноклассник в пятницу после уроков забыл забрать смартфон из коробки, и все выходные сидел без него. А в понедельник утром пришел и заявил: «Я два дня прожил без телефона, теперь два дня сдавать его не буду».

Родители машут рукой: спорить с подростком себе дороже. Пусть вопрос решают учителя. У них арсенал средств борьбы тоже невелик: устав школы, в котором ссылка на запрет использования телефонов на уроках в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения от Роспотребнадзора. Но в школу-то проносить мобильник можно!

Педагоги начальных классов говорят, что со смартфонами в школу приходят даже первоклашки. И если у них собрать гаджеты в коробку еще просто, то у шестиклашек собственность отобрать сложнее – спорят, обижаются.

- Нам бы было легче, если смартфоны на территории школы были запрещены законодательно, - мечтают учителя.

- С одной стороны – телефоны зло, с другой – средство фиксации и возможность быстро связаться с ребенком, узнать о проблеме. К сожалению и безнаказанности в школах много, и учителя часто ведут себя далеко от идеала, - говорит глава областного родительского комитета Самарской области Елена Климова.

Золотая середина: на переменах – да, на уроках – нет.

Мобильник – враг хорошей памяти?

Вот только учителя говорят: мобильники в школе приносят вред учебе даже на перемене.

Педагогу сложно конкурировать с мелькающим телефоном. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я до сих пор не могу забыть одну свою уникальную ученицу, которая четыре года проходила с простеньким кнопочным телефоном и никогда не интересовалась андроидами и смартфонами. Ее мама объясняла, что им это незачем, зато у девочки был прекрасно подвешен язык, ей было интересно все, она везде участвовала и по каждому поводу имела личное мнение. Деток, которым родители с грудного возраста дают телефон вместо игрушки, видно уже в первом классе. Они более тревожные, меньше общаются со сверстниками, на переменах не играют и ходят словно потерянные. А если в руки попадает телефон, начинают смотреть на нем все подряд, - делится наблюдениями учитель начальных классов Ирина Анатольевна.

Проблемы с гаджетами в старших и младших классах разные: в начальной школе дети играют только на переменках. Правда, зависимые легко могут выйти из себя, когда звонок на урок обрывает прохождение какого-нибудь очередного уровня.

А в старших классах проблема усугубляется: у детей пропадает желание учатся, добывать информацию, ведь они могут взять ее в готовом виде на сайте ГДЗ: Готовые домашние задания.

- Причем, даже на контрольных умудряются списывать. И понять это учителю можно по различным нюансам: сдают другое оформление или другие способы решения, чем те, что им объясняли в классе. Просто списывают картинку, а смысл не улавливают. Переписывая, проанализировать решение, а значит, самостоятельно решить аналогичный пример, они уже не смогут.

Еще одна частая проблема сидения в телефоне - это безопасность. Особенно, если у подростка разлад в отношениях с родителями, то отдушину он ищет в интернете. А ведь порой даже не догадываются, что за человек кроется за его новым интернет-другом. И таким незнакомцам с непонятными целями подростки могут рассказать все тайны и выложить свою душу.

И это, увы, еще не все беды: у детей, чрезмерно увлекающихся девайсами, ухудшается внимание, они не могут сосредоточиться. Страдают память, воображение и фантазия. Когда огромный поток информации дети пропускают мимо ушей, а потом на уроке смотрят на учителя и тоже не воспринимают многое из того, что он говорит.

В итоге свободный мыслительный процесс нередко подменяется готовыми ответами виртуальной реальности, а значит, падает мотивация обучения.

Руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван-Чай», педагог Элина Жгутова говорит:

- Исследования также показали, что если у ребенка телефон постоянно находится на расстоянии вытянутой руки, то у него не формируется память, и неправильно работают когнитивные процессы, ведь в любой момент он может взять телефон и посмотреть в нем нужную информацию. Во время уроков дети должны сдавать свои телефоны в специальные ящики и не иметь возможности ими воспользоваться. Причем, это правило должно быть прописано в уставе школы, чтобы не было дискуссий на тему «почему наше имущество забирают»? Из личного опыта скажу, что мой сын до 9 класса проходил с кнопочным телефоном и только потом у него появился смартфон. А в интернет он заходил по необходимости, которую продиктовала нам школа, когда ввела электронные дневники и задания. И этот факт не помешал ему поступить в один из лучших вузов страны на программиста.

Разговаривайте с ребенком с младенчества

Как говорит пермский психолог Инна Телегина, есть общие проблемы для ребят, не расстающихся со смартфонами: у них ухудшается внимание, они не могут сосредоточиться. Страдают память, воображение и фантазия. Свободный мыслительный процесс подменяется готовыми ответами виртуальной реальности, а значит, падает мотивация обучения. Часто, услышав вопрос, они тянутся к телефону, не дают себе труда постараться вспомнить.

С гаджетами в школу ходят даже первоклашки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но что делать? Отобрать смартфон нельзя. Какой же выход?

Пример должны показывать сами родители. Гаджеты - это часть нашей жизни и они точно останутся с нами надолго. Если мама и папа всегда в телефоне, даже за столом, также будет вести себя ребенок. Если в младенчестве ему включали мультики, чтобы он только не приставал и не лез – он привыкнет.

- С рождения и до школы у ребенка базовый период, когда он осваивает речь, учится различать человеческие эмоции, учится понимать свои чувства и чувства другого человека, у него формируются навыки саморегуляции, эмоционального реагирования и формируются основные представления о моральных нормах. И тут необходимо живое общение, а не плоский экран! Обеспечить его должны родители! Пока ребенок маленький, ограничивать интернет легко, чем старше и самостоятельней он становится, тем родителям контролировать все это сложней. У младших школьников нужно проверять содержание доступной им информации и то, в какие игры играет ребенок. В старших классах нужно обучать ребенка информационной гигиене, чтобы он самостоятельно отслеживал, для чего ему нужна эта информация? Что полезного он приобретает?

Из интернета дети часто черпают много лишней информации низкого качества, и не всегда их психика может справляться с такой нагрузкой. Научить фильтровать эту информацию также должны родители.

- Родители должны понимать, что ответственность за происходящее лежит на взрослом, не на ребенке. Но нельзя бороться с гаджетами, видя в устройстве тотальное зло. Раз ребенок не слышит родителя, сидит в телефоне, не реагирует на обращения, значит, мама или папа не научились договариваться со своим ребенком. Самое время начать.

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