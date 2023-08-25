Как научить первоклашку делать уроки

Педагоги и психологи рекомендуют родителям помогать детям в первом классе с уроками. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До 1 сентября остаются считанные дни, а у родителей первоклассников уже нервно дергается глаз. Тетрадки куплены, форма заказана, теперь важно решить, как ребенок будет делать домашние задания.

Отдать в продленку и не париться? Просиживать вечера, вместе рисуя палочки-крючочки? Или с первых дней отпустить чадо в свободное плаванье?

Вместе с педагогами, опытными родителями и психологами разбираемся, насколько глубоко нужно вмешиваться в учебу своего маленького школьника? Как с первого учебного дня начинать приучать его к самостоятельной учебе? Долго ли продлится этот процесс? А еще, какие подводные камни встречаются на этом пути, и как с ними справляться?

Уроки, уроки... а поиграть когда? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заставишь переписывать – возненавидит учебу

- Все дети даже из одной семьи разные: со своей первой дочкой – она сейчас идет в пятый класс, я долго сидела и дела уроки, - вспоминает многодетная пермячка. – Единственное, чего я не делала, так это не заставляла ее переписывать, когда дочка делала ошибки. Хотя бывают родители, которые практикуют подобное. Понимала, что так ребенок не только уроки возненавидит, но и самих родителей.

Со вторым сыном - осенью мальчик идет во второй класс, многодетная мама садилась рядом и работала. Главная проблема была - посадить шустрого парнишку за уроки, ведь он долго не мог смириться с тем, что свою новую обязанность нужно выполнять ежедневно. Длилось это около полугода: парень сидел рядом, выполнял домашнее задание, а когда появлялись вопросы – спрашивал. Потом он привык и начал сам садиться за выполнение уроков в своей комнате.

1 сентября в школу пойдет третья девочка из этой многодетной семьи, и так как особого рвения к учебе она не проявляет, мама вновь готовится к тому, что первокласснице придется помогать.

Терпение и еще раз терпение

- Вопрос помощи родителей первокласснику очень индивидуален, и зависит от багажа, с которым ребенок идет в школу, - объясняет учитель начальных классов пермской школы № 135 Ирина Анатольевна Деменева. - Нередко взрослые думают, что если ребенок самостоятельный в быту, то и с учебой легко справится, но учебная самостоятельность – это другое.

Выполнять уроки самостоятельно могут те дети, которые в детском саду или воскресной школе без напоминаний и с желанием делали посильные задания. Но у большинства начинающих школьников, как правило, этот навык еще не сформирован, и в первом классе им требуется помощь.

С первого дня учебы важно учить своего ребенка готовить рабочее место. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- С первого дня учебы важно учить своего ребенка подготовить рабочее место, распределить очередность выполнения заданий и понять, что он сможет сделать сам, а где нужна помощь, - говорит педагог. – Все посильное он должен выполнять сам, а когда он научится разделять «знаю – не знаю», «понимаю – не понимаю», «могу – не могу», учебной самостоятельности прибавится. Конечно, для этого требуется терпение и еще раз терпение.

Одна из родительских ошибок – это когда взрослые сидят рядом и полностью руководят деятельностью ребенка. Если неотрывно контролировать написание каждой палочки, то вывести ребенка на учебную самостоятельность будет непросто. Тотальный контроль может привести даже к обратному: первоклашка перестанет слушать учителя в школе, ведь мама дома все равно поможет и все объяснит.

Еще бывает, что в погоне за аккуратностью ребенка приучают выполнять уроки только в присутствии мамы. В итоге приходит она вечером с работы уставшая, и, стараясь поскорей закончить с уроками, начинает сама подсказывать ответы.

- Это самое вредное в обучении - давать готовые решения, - объясняет педагог. - Если задание сложное, можно посидеть рядышком, вместе открыть тетрадь, посмотреть и вспомнить, что делали в классе, дать ребенку подумать, но никогда не предвосхищать правильный ответ!

Поддержка и маленькие уловки

В первом классе домашние задания носят, как правило, рекомендательный характер и за то, что оно не выполнено, ругать и ставить двойки никто не станет, но если не выполнять их, то у маленького школьника закрепляется стойкое отношение, что это вообще необязательное действие. Поэтому делать уроки нужно!

Понятно, что начало учебы – это всегда букварь, прописи и банальные палочки-крючочки… И тут многие начинают сталкиваться с тем, что аккуратности в тетрадях, мягко говоря, мало.

- Увы, бывает, что у половины детей в классе рука не поставлена, - говорит Ирина Анатольевна. – И родителям, чтобы помочь в этом своему первокласснику, можно идти на небольшие хитрости и уловки, хваля ребенка даже за маленькие успехи: «Посмотри, все это ты написал своей рукой. Давай вместе оценим твою работу. Какой элемент тебе больше нравится? Этот? И мне тоже! Вот видишь, как у тебя здорово получилось! Это значит, что ты все можешь! Постарайся, чтобы завтра таких красивых элементов в твоей тетрадке было больше!»

В это непростое время лучше больше слушать и слышать своих детей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Случается, что ученик не знает, как делать задание, и родители пускаются в упреки: «Чем ты слушал в классе!? Вам же это объясняли!» В ответ у первоклашки может закрепиться желание ни о чем не спрашивать родителей, чем выслушивать в ответ массу упреков.

Еще много споров в семье младшеклассника может возникнуть на тему, что делать в первую очередь, а что оставить на конец.

- Начинать выполнять уроки рекомендуется с того, что посложней, ведь если сделать легкое, а серьезное оставить на потом, то к концу работы сложное станет еще более сложным, - советует учитель. - Еще одно важное правило во время выполнения домашних заданий – это поддержка семьи. Если первоклассник мучается с уроками, а родители смотрят телевизор или старший брат играет в компьютерную игру, то ребенок начинает завидовать и сердиться на свои скучные уроки. Когда ребенок занят выполнением задания, членам семьи лучше найти нейтральное занятие: почитать книгу, к примеру.

В итоге, если родители в первом классе мудро отсидят с ребенком, правильно включаясь и помогая ему, то ко второму классу учебная самостоятельность должна обязательно появиться.

Интерес к ребенку – важней, чем оценки

Большинство дошколят идут в первый класс, чтобы хорошо учиться. Они искренне радуются солнышкам, которые ставит им учитель и не понимают, почему так тревожатся родители, когда забор из крючочков в тетрадке завалился на бок.

- Родителям первоклассника важно понимать, что их ребенок не обязательно станет отличником, - говорит пермский кризисный психолог Сарьяна Пономарева. – Нужно сразу определиться, чего мамы и папы хотят в будущем: спотыкающегося отличника или жизнерадостного хорошиста или пусть даже троечника. Если у ребенка средние способности, то нельзя задирать планку и требовать от него высоких результатов, лучше найти то, в чем он будет хорош и успешен. Поводите его в разные секции и кружки, дайте попробовать себя, а потом выберете то, что понравилось. Кстати, занятия спортом помогут ребенку сбрасывать ту энергию, которая накапливается во время длительного сидения за партой.

Часто проблема адаптации к школе бывает в том, что родители рано отправляют свое чадо учиться. У шестилеток еще не сформированы волевые процессы, они не готовы к систематической деятельности, да и просто должны доиграть.

Кстати, ничего страшного не будет, если и у семилетнего первоклассника на первых порах в портфеле будет игрушка. Нужно только договориться, чтобы доставал он ее на перемене, а через игру родителям будет проще наблюдать за психологическим состоянием своего сына или дочери.

Попав в новый коллектив, школьник может начать нервничать и тревожиться. Важно помочь ему адаптироваться к новым людям и новому окружению, уметь успокоить при необходимости.

Важно помочь своему ребенку адаптироваться к новым людям и новому окружению. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Встречайте его из школы, вместе знакомьтесь с одноклассниками, разговаривайте, много гуляйте, давайте возможность ребенку набегаться, нарезвиться и набеситься, а во время выполнения домашнего задания делайте перерывы подольше, - советует психолог. – В разговорах уходите от банального: «Как дела в школе?», «Что сегодня получил?». Когда ребенка ждут, чтобы узнать его оценки, он перестает чувствовать себя нужным, это может привести к школьному неврозу. Лучше расспросить, что было интересного в школе, что понравилось, с кем он познакомился и поговорил, чем занимались на переменке?

В это непростое время нужно больше слушать и слышать своего сына или дочь. Проявлять интерес нужно к самому ребенку, к тому, что ему нравится. Это гораздо важней, чем оценки. Как быстро он впишется в коллектив? Как научится общаться с ровесниками? Умеет ли правильно конфликтовать и мириться?

Еще один банальный совет: никогда не сравнивайте своего ребенка с другими детьми. Пусть это будет сравнение с его прежними достижениями. И конечно, ищите повод и хвалите своего первоклассника.

Как и педагоги, психологи рекомендуют родителям помогать детям в первом классе с уроками, сами они еще не могут себя организовывать.

- Но это не значит контролировать каждое действие, выполнять за него или заставлять переписывать, пока задание не будет выполнено на пятерку, - объясняет Сарьяна Пономарева. – Так ребенок начнет бояться сделать что-либо неправильно, и просто перестанет учиться. Когда школьник забыл собраться, то не нужно кричать, а спокойно напомнить: «Кажется, ты не положил в портфель тетради и учебники». Конечно, все очень индивидуально, но к концу первой четверти можно начать разрешать вашему школьнику постепенно переходить на самостоятельность.

Советы родителям

Как оставаться в ресурсе

- Всегда помните, что первый класс – это не навсегда, и в какой-то момент начинайте постепенно передавать ответственность ребенку.

- Ребенок первоклассник – это настоящая бездна, ресурса туда уходит немерено, и мама, чтобы спокойно помогать ему, должна находить время и на себя, чтобы отдыхать. Если не получается - можно обратиться к психологу, он поможет.

- Ресурсы каждая семья, где есть первоклассник, ищет сама: если мама приходит поздно, то привлекайте других членов семьи для помощи или на какое-то время наймите гувернантку.

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