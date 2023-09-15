10-летняя пермячка получила сильные ожоги во время экскурсии на квадроцикле

Сейчас пострадавшая девочка проходит лечение в больнице. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 10-летняя девочка во время катания на квадроцикле получила сильные ожоги ноги. Случай произошел 2 сентября. Школьница вместе с родителями отправилась на двухчасовую экскурсию на квадроциклах. Все было хорошо, пока семья не остановилась у пруда, чтобы сделать фото. Подробности произошедшего «Комсомольской правде» рассказал владелец компании «Квадромонстры Перми» Алексей.

– Семья поехала кататься на квадроциклах. Они доехали до озера, родители слезли, а девочка около десяти минут сидела на квадроцикле и фотографировалась. В это время сгорел предохранитель, из-за него лопнул бракованный патрубок и вытек антифриз. Получилось так, что антифриз попал девочке на ногу, - рассказывает владелец компании «Квадромонстры Перми» Алексей. – Отец сразу же схватил дочь и окунул ногу в озеро, чтобы охладить и спасти ее от ожогов. Находившийся рядом инструктор также позвонил мне и рассказал о произошедшем. И мы вызвали скорую помощь.

По словам Алексея, после инцидента пострадавшую посадили на квадроцикл и довезли до базы. Скорая подъехала буквально через две-три минуты. С начала думали, что у ребенка первая или вторая степень ожогов, но в итоге оказалась третья.

– Мы очень переживаем. Пытались связаться с родителями пострадавшей девочки, но они сказали пока их не беспокоить, что свяжутся позже. Со своей стороны хотим предложить семье любую помощь, сделаем все, что нужно, ждем от них любых требований. Сейчас перевели семье пострадавшей девочки небольшую сумму, хоть на какие-то затраты для начала , и попросили родителей связаться с нами. Повторюсь, мы готовы оказать любую помощь, - говорит владелец компании.

Руководитель «Квадромонстров» также уточнил, что на квадроциклах постоянно меняются колодки и все подтягиваются и протягивается.

– То, что произошло с этим бракованным патрубком, могло произойти с кем угодно, никто не смог бы предугадать этого – патрубок лопнул по шву. Никто от этого не застрахован, так произошло, - объясняет Алексей.

Как корреспонденту «Комсомолки» сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края, в ребенок продолжает лечение в больнице, она находится в удовлетворительном состоянии.

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