Бобик, кофе в постель: чему можно научить вашего песика

- Машинка готова! Что еще починить, хозяин? Фото: shutterstock

«Какая у тебя собака умная, в карты играет. – Да, вовсе не умная, когда к ней козырь приходит, она хвостиком виляет».

А если серьезно, чему можно выучить собаку? Самостоятельно ходить в магазин? Подавать по утрам тапочки?

- Собаку можно научить чему угодно, если правильно подобрана мотивация и режим тренинга, - говорит Ксения Офицерова, руководитель школы дрессировки и послушания «Умничка». – Надо только иметь в виду¸ что есть породы, у которых генетически заложена определенная модель поведения. У пастушеских собак пастьба в крови. У собак-защитников заложена защита владельца и территории. И этот навык можно развить. Но есть собаки компаньоны, которые нужны только для того, чтобы человеку рядом с ним было комфортно. Нет смысла ждать от них какой-то работы, охраны и защиты. Это просто компаньон.

Но зато как раз собак-компаньонов можно научить практически цирковым трюкам. И сделать это можно самостоятельно. Вот несколько несложных навыков, которые легко осваивают щенки.

Самое главное в учебе – никакого принуждения. Вашему питомцу должно быть интересно, он должен воспринимать дрессировку как игру. Многие собаки обожают похвалу, им очень нравится выступать и получать лакомства за проделанные трюки.

Дай, Джек, на счастье лапу мне

Пожалуй, один из самых простых трюков – это научить песика подавать лапу. Посадите собаку, скажите: «Дай лапу!», и сами возьмите и слегка поднимите ее переднюю лапку. Затем отпустите и дайте лакомство.

Достаточно повторить так несколько раз, и щенок сам начнет подавать лапку. Не забудьте похвалить его за выполненный трюк: «Молодец! Отличная собака!», - и, конечно, поощрить чем-нибудь вкусненьким.

Самый простой трюк - "Дай лапу!". Фото: Анна Плехневич

Тапочки к постели!

- Если вам нужна собака, которая может приносить тапочки, она должна уметь работать с аппортировкой - подачей предмета, - говорит Ксения Офицерова. – Этому умению хорошо учатся овчарки, колли, аусси, бордер-колли. Им достаточно показать, как это делается.

Навык довольно сложный - по одной команде: «Дай тапочки!» - собака должна побежать за тапком, взять его в пасть, принести хозяину и отдать ему в руки. А потом по повторной команде – принести второй.

Как это сделать? Сначала надо научить собаку удерживать тапок во рту. Открываем рукой пасть, вкладываем туда тапочек в пасть. Затем даем команду «Дай!», забираем тапочек и вместо него отдаем вкусняшку. Постепенно время удержания предмета увеличиваем.

Когда собака научится удерживать тапочек, надо научить ее перемещаться с ним по квартире. Для этого также кладем тапок в пасть и начинаем постепенно отходить от собаки спиной вперед.

Затем даем команду «Неси!» или «Ко мне!» - в зависимости от того, к чему пес приучен. Собака бежит к хозяину, по команде «Дай!» отдает тапочек в руки и получает вкусняшку. Очень важно дать понять питомцу главное правило такой игры - тапок нужно приносить в руки хозяину. Не бегайте за собакой, если она хочет поиграть с тапочком, как с игрушкой, не пытайтесь поймать ее.

Отработав навык с одним тапочком, можно научить собаку носить два тапочка.

Сложность может возникнуть, если песик изначально воспротивится тому, чтобы брать в пасть «ваш грязный тапочек». Есть собачки брезгливые от природы. Ну что ж, заставлять силой что-то делать – нельзя.

Стираем вместе

Можно удивить своих знакомых видом того, как собака закладывает белье в стиральную машину. Принцип дрессировки тот же - аппортировка. Обучаем также: кладем белье – начинать, конечно, лучше с обычной тряпочки - щенку в пасть. Только впоследствии тряпочка отдается не в руку хозяину, а кладется внутрь машины. Сначала собака может бросать белье около стиральной машины, а потом уже пытается запихнуть его все глубже и глубже.

- Как только песик положил предмет близко к стиральной машине, дали кусочек лакомства, похвалили: «Да молодец!». Мы подкрепляем не готовый результат, а наталкиваем собаку на нужную мысль, - уточняет кинолог. – Потихонечку, пошагово. Эту навыку за полтора месяца можно научить щенка, особенно, если он любит играть с тряпочками, мячиками и прочими мягкими игрушками. Надо сделать для нее белье такой же игрушкой.

«Лошадью ходи, лошадью!»

Собака, играющая в шахматы, выглядит загадочно со стороны. Но это чисто показательное выступление. Песика можно выучить двигать определенные фигуры с помощью такой методики как мишенирование. Принцип простой: коснись определенного предмета, получишь зарплату. Мишенью может стать кусочек лакомства, которые прикрепляют к фигуре. Привлекаем внимание собаки к мишени, даем команду: «Ходи!». Как только она передвинула пешку, отдаем ей лакомство. Потом мишень убирают, а навык остается.

Ходить за покупками в магазин

В Интернете встречаются истории о собаках, которые самостоятельно ходят за покупками. Один такой пес по имени Ниньо живет в Колумбии. Он заходит в магазин с корзинкой, в которой лежат деньги и список нужных продуктов, а потом приносит домой продукты. Можно ли у нас научить собаку ходить за покупками?

- Научить-то можно, но вопрос: «Насколько вам жалко свою собаку?». Я бы пожалела. У нас не настолько лояльное к животным общество, чтобы отпускать собаку одну, - считает Ксения Офицерова. - Опасность представляют и машины, и уличные собаки, которые охраняют свою территорию. Да и далеко не все магазины разрешают заходить внутрь с животными.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

Какие породы легко поддаются дрессировке….

На способность собак к дрессировке влияет генетика и селекция, рассказала кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии Пермского университета Наталья Костицына.

- К примеру, далматинцев выводили как собак, сопровождающих почтовые кареты. И до сих пор среди них есть собаки, генетически склонные бежать с правой стороны кареты, а есть - с левой. Ряд пород имеют генетическую предрасположенность к дрессировке и быстрому запоминанию команд. Не зря самыми популярными цирковыми артистами среди четвероногих являются пудели. Эти собаки очень легко и быстро осваивают новые навыки. Также в числе пород, которые легко поддаются дрессировке, - бордер-колли, овчарка, ретривер, шелти, лабрадор.

…а какие нет

- Сложно поддаются дрессировке собаки примитивных пород, которые появились на свет исключительно благодаря естественному отбору, а не были выведены путем селекции, - рассказывает Наталья Костицына. - К ним относятся шпицы всех видов, в том числе померанцевые, маламуты, хаски, лайки, чау-чау. Они от природы приучены к труду, к охоте, чувствуют себя самодостаточно, привыкли принимать самостоятельные решения. Эти собаки понимают, что практически не зависят от человека и могут не слушаться хозяина.

Также сложно дрессировать животных, которые склоны к доминированию. Например, ротвейлеров. С ними с самого детства надо устанавливать правильные социальные отношения, дать понять: здесь я - хозяин, я - главный. И поддерживать этот тип отношений - собака не должна спать в вашей спальне и на вашей кровати, нельзя кормить ее кусочками со стола, а выводя на прогулку, нужно выходить в дверь первым и вести собаку на поводке, а не послушно следовать за ней.

А ВОТ ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Сядем рядком, попьем пивко

- У меня однажды мужчина попросил научить его собаку сидеть с ним на лавочке и пить пиво, - рассказывает кинолог Ксения Офицерова. – Ну, пиво, разумеется, пил хозяин, а собака должна была составлять ему компанию. Пес был очень молодым активным керн-терьером. Это импульсивная собака, которая любит бегать, все изучать. А хозяин – полная противоположность: вальяжный, неторопливый. Очень любил после работы посидеть на лавочке с бутылочкой пива, посмотреть, как садится солнышко. И он попросил научить сделать так, чтобы пес его не дергал, не тащил в разные стороны. Конечно, ему надо было думать раньше, когда выбирал себе собаку. Но тут уже ничего не поделаешь. И мы вырабатывали у терьера выдержку и самоконтроль. На это потребовалось три месяца, но мы сделали собаку спокойной, научили ее выдержке.

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