«Мне что-то подливали в чай»: В Перми вынесли приговор отцу, утопившему в ведре с водой свою трехлетнюю дочь

В СИЗО мужчина провел 10 месяцев. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жуткое преступление, напомним, произошло 3 января в одной из квартир в Орджоникидзевском районе города. В тот вечер 36-летний супруг дождался, когда жена со старшей дочерью уйдут к теще, отвел младшую в ванную комнату и утопил в ведре с водой. После содеянного мужчина пришел в полицию с повинной.

Во время следствия выяснилось, что семья, где произошла трагедия, благополучная. На учетах в ПДН не состояла. 36-летний мужчина не злоупотреблял спиртным, но долго не мог устроиться на работу и был доведен до отчаяния из-за тяжелого материального положения. Глава семьи решил покончить с собой. Но сначала убил дочь. Позже следователям он скажет, что не хотел, чтобы девочка жила в нищете. С собой же покончить у мужчины с первой попытки не получилось, а повторить не хватило смелости.

Из СИЗО мужчина написал большое письмо своей жене. В нем он говорит, что спустя пять месяцев заключения стал выходить из тяжелого психологического состояния и задумываться, как он в него погрузился.

- В душе буря эмоций, сердце разорвано в клочья, в горле ком, каждый день происходят эмоциональные срывы. Спасибо моим родным и близким, они всеми силами вытаскивают меня из этого состояния. Ты даже не представляешь, на сколько я зависим от тебя и от детей. Вы были для меня наркотиком. Наркотиком, который определял вектор моего движения, - пишет мужчина.

Письмо душегуба жене. Фото предоставлено источником "Комсомолки"

Дальше мужчина вспоминает об отношениях со своей женой. Говорит о любви к ней и детям. О планах, которые они строили на жизнь. Также душегуб вспоминает о роковом разговоре, где супруга сказала, что хочет развестись. Именно этот разговор, по словам мужчины, в последствии и стал переломным. Супруги так и не развелись, но начали отдаляться друг от друга. Мужчина корит себя за то, что не придал серьезного значения словам жены.

Когда мужчина сидел в СИЗО, его отправили в Екатеринбург на психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты признали пермяка невменяемым, и в начале сентября его отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу «Банная гора».

Судя по всему, мужчина понимал, что у него едет крыша. За месяц до убийства дочери - в декабре - он обращался за помощью к психиатру, ему выписали таблетки. Но пил ли он их - вопрос.

- Это больной человек. Находясь в тюрьме, он говорил, что ему подсыпали какой-то наркотик в чай. Якобы, кто-то из его близких, - рассказал "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией.

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