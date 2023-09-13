На зимовку к отшельнице Агафье Лыковой приедет помощница Агафья

Пермяк Антон Лыков в гостях у своей знаменитой тетки. Фото: личный архив Антона Лыкова.

Антон Лыков – пермский племянник знаменитой отшельницы Агафьи Лыковой – гостит в настоящий момент у своей знаменитой тетки в Таежном тупике, на берегу реки Еринат. Пермяк улетел в Хакассию в конце лета, чтобы помочь Агафье Карповне подготовиться к зиме.

Племянник Агафьи Лыковой приехал к тетке - помочь ей подготовиться к зиме. Фото: личный архив Антона Лыкова.

- Я прилетел сюда 31 августа, и Агафья Карповна очень обрадовалась, она ждала меня, - рассказал «Комсомольской правде» Антон Лыков, дозвонившись до нас по сотовому телефону. Недавно в Таежном тупике установили тарелку с IP-телефонией, и связываться с «большой землей» стало легко. – Я каждый день помогаю ей готовиться к зиме: нарубил и сложил дрова, делаю заезд, ловлю рыбу, чтобы она насушила ее себе на зиму, ведь наши, мирские продукты, она не употребляет. Еще, конечно же, мы каждый день с ней молимся. Все труды заканчиваем затемно, около восьми вечера.

В доме отшельницы недавно установили телефон. Фото: личный архив Антона Лыкова.

Племянник говорит, что пока он гостит у тетки на берегу реки Еринат, погода здесь стоит плохая, часто идут дожди. Зато медведи их пока не беспокоят. Этим летом не раз бывало, что косолапые захаживали прямо на огород отшельницы – полакомиться ягодами. Гонять непрошеных гостей приходилось взрывающимися петардами.

А вот здоровье Агафьи Карповны со времени их последней встречи с племянником ухудшилось: у нее появился тик, начала трястись левая рука. И потому провести предстоящую зиму в одиночестве, а также справляться со всем хозяйством, ей будет очень сложно, а ведь у отшельницы пять коз и кошки, которых тоже нужно чем-то кормить.

Пойманную рыбу отшельница сушит. Фото: личный архив Антона Лыкова.

- Вероятней всего, в 20-х числах сентября к Агафье Карповне приедет помощница, - рассказал «КП» Антон. – Ее тоже зовут Агафья, ей 49 лет. Известно, что женщина она работящая, христианка, придерживается старообрядческой веры, знает некоторые молитвы и понятия. Тетка уже поговорила с ней по телефону и обсудила некоторые вопросы. Надеюсь, отношения у них сложатся, и новая помощница хорошо понимает, куда едет и зачем. Что-то еще сказать об этом можно будет позже, когда помощница Агафья уже приедет сюда.

Фото: личный архив Антона Лыкова.

Такое, что у Агафьи Карповны будет жить женщина, случается впервые, раньше ей помогали ей справляться с трудностями вдали от мирской жизни только послушники-мужчины.

Тяжелых трудов двум женщинам предстоит переделать немало. Прошедшие весна и лето в Хакассии выдались дождливыми, потому особых урожаев на заимке не ждут. Уборку урожая будут проводить после старообрядческого праздника, который выпадает на 27 сентября.

Более подробно рассказать о своей поездке к знаменитой тетке Антон Лыков пообещал после того, как вернется обратно в Пермь.

После летнего наводнения река Еринат поменяла русло. Фото: личный архив Антона Лыкова.

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