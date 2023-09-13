Опубликован Топ-5 высокооплачиваемых вакансий в Перми

Стоматологам – терапевтам работодатели готовы платить от 160 000 рублей в месяц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых профессий сентября. Чтобы выяснить это, эксперты проанализировали предлагаемые вакансии в крупнейших городах России.

В верхних строчках рейтинга по стране - вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли, сфере услуг, здравоохранении и IT.

Выясняем, специалистам каких отраслей работодатели готовы платить самую высокую зарплату в Перми. У нас в топе зарплатных предложений сентября — врачи. Стоматологам – терапевтам, которые откликнутся на вакансию, работодатели готовы платить от 160 000 рублей.

На втором месте по уровню зарплат находится профессия «водитель автоцистерны», им обещают месячное вознаграждение в размере 100 000 - 120 000 рублей.

На третьем месте в Топ-5 находится вакансия специалиста по ипотечному кредитованию, его материальное вознаграждение в месяц будет составлять от 100 000 рублей.

Четвертое место по уровню зарплат у клиентских менеджеров, им обещают платить от 95 000 рублей.

Замыкает рейтинг высокооплачиваемых профессий в Перми водитель-экспедитор, этим специалистам работодатели готовы платить 80 000 - 120 000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Аналитики рассказали о зарплатах мечты у жителей Приволжья

Самые высокие запросы - у пермяков и нижегородцев, а самые скромные - у жителей Ульяновска (Подробнее...)