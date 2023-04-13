Аналитики рассказали о зарплатах мечты у жителей Приволжья

«Идеальной» для россиян стала бы зарплата в 195 тысяч рублей в месяц. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Эксперты сервиса SuperJob в очередной раз позволили россиянам помечтать, попросив их ответить на приятный вопрос: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя по-настоящему счастливым человеком?»

Отвечать могли только совершеннолетние жители страны. В итоге «идеальной» для россиян стала бы зарплата в 195 тысяч рублей в месяц. И это, к слову сказать, на 10 тысяч меньше, чем во время предыдущего опроса, который проводился в октябре 2022 года. Причем, мужчины хотели бы зарабатывать больше женщин на 30%, и специалисты объясняют это их ответственностью за свою семью и более высокими амбициями.

Проанализируем и другие результаты: ТОП-3 получившегося рейтинга ожидаемо заняли москвичи с желаемой зарплатой в 260 тысяч рублей, далее идут жители Северной столицы - 230 тысяч, за ними специалисты из Владивостока - 220 тысяч.

Среди жителей городов-миллионников из Приволжья самые высокие запросы оказались у нижегородцев и пермяков. Они мечтают о зарплате в 200 тысяч рублей. Хотя еще полгода назад их «зарплата мечты» составляла 180 тысяч рублей.

Далее идет Казань с результатом в 195 тысяч рублей, прирост также составил 20 тысяч рублей. Третье место в опросе заняли жители Уфы. Для комфортной и счастливой жизни им хватило бы 190 тысяч рублей в месяц, и это на пять тысяч больше, чем осенью 2022-го.

Четвертое место разделили Самара и Пенза, их «зарплаты мечты» составляют по 185 тысяч рублей. Ожидания жителей Пензы выросли за полгода на 22 тысячи, а у самарцев на 17.

В конце рейтинга расположились оренбуржцы – им для счастья нужно заработок в 177 тысяч рублей, жители Ижевска со 175 тысячами и Ульяновска со 170 тысячами рублей.

- Эти суммы желаемых заработков предполагают, что человек уже не будет думать о своих расходах и часть денег сможет откладывать на отпуск или покупку чего-то весомого: квартиры или автомобиля, - говорит финансист Эдуард Матвеев. – И желаемые зарплаты безусловно помогут людям жить комфортно, но реальны ли они? Это смотря в каком секторе. Например, сейчас спрос на айтишников в нашей стране очень большой и не секрет, что молодые люди, работающие в этой сфере, зарабатывают от 150 тысяч рублей выше и за копейки они никогда работать не будут. Менеджеры и топ-менеджеры в больших компаниях тоже получают аналогичные суммы ну и, естественно, предприниматели, у которых в найме работают люди.

Также если работник умеет делать то, чего не могут делать многие, то и он тоже может зарабатывать большие деньги. К примеру, если вам нужно установить обычную раковину, то любой сантехник за две тысячи рублей сделает вам это. А если раковина стоит 200 тысяч, то в городе найдется лишь несколько специалистов, которые сумеют это правильно сделать. И они за свою работу оправданно возьмут 15 тысяч рублей.

КСТАТИ

В реальности все намного хуже

Мечты – мечтами, а реальность оставляет желать лучшего. Увы, но жители малых и средних населенных пунктов Приволжья со своими доходами не вошли даже в ТОП-20 всероссийского рейтинга зарплат.

В прошлом году выше других регионов ПФО расположилась в этом рейтинге Республика Татарстан, она занимает 20 место. Средняя зарплата у жителей малых городов за месяц здесь составила 48,3 тысячи рублей.

Затем с большим отрывом идет Оренбургская область, она на 34 месте из 82 возможных с показателем 40,7 тысячи рублей.

На 36 месте - Самарская область (41,1 тысячи рублей), на 39 - Нижегородская область (42,7 тысячи), на 40-м - Башкортостан (40,4) и на 43-м - Пермский край (41,2).

Хуже всего дела с зарплатами в малых городах обстоят в Удмуртской республике (47 место со средней зарплатой в 37,5 тысяч), Саратовской области (52 место и 34,6 тысячи), Пензенской области (55 место и 35,1 тысяч) и Мордовия (56 место и 33,6 тысячи рублей).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Деньги для счастья у жителей Приволжья:

- Нижний Новгород 200

- Пермь 200

- Казань 195

- Саратов 192

- Уфа 190

- Пенза 185

- Самара 185

- Оренбург 177

- Ижевск 175

- Киров 172

- Ульяновск 170

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