Синоптики рассказали сколько продлится бабье лето в Прикамье

- Тепло, не уходи от нас подольше. Фото: Евгения ГУСЕВА

На большей части Пермского края в ближайшие дни установится сухая и теплая погода, неужели это и есть нынешнее бабье лето? Мы узнали у доктора географических наук, инженера ГИС-центра ПГНИУ Андрея Шихова.

Он рассказал, что первые два дня предстоящей недели в южной части края вероятны дожди, завтра они возможны и в Перми.

Далее антициклон, который достаточно давно стоит на севере Европейской части, распространит свое влияние южнее, благодаря чему осадки прекратятся везде и потеплеет до +18…+22 градусов.

- Сухая и умеренно теплая погода простоит до выходных, - говорит синоптик. - При этом основной заток тепла будет на севере и температура воздуха там теплее, чем на юге. На севере неделя может стать аномально теплой, на юге чуть теплее нормы. Эту неделю мы можем назвать Бабьим летом, просто оно пришло к нам раньше, чем бывает в среднем. Можно провести аналогию с 2019 годом, когда бабье лето пришло в середине сентября, но потом пришло сильное похолодание и даже снег.

Интересно, что в этом сентябре еще не было осадков на севере. По прогнозам специалистов, на этой неделе их тоже не будет. В августе, например, в Коми округе их практически не было, там формируется новый очаг засухи.

Будет ли еще теплый период в сентябре, синоптики сказать пока затрудняются.

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