В Пермском крае ночью и утром синоптики прогнозируют туман

Туман ожидается ночью и утром в понедельник. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пермском крае ночью и утром 11 сентября синоптики прогнозируют туман. В МЧС России по Пермскому краю предупреждают жителей и просят быть внимательными и осторожными, особенно автомобилистов.

Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Телефон экстренных служб - 112.

Кстати, синоптики также рассказали, что вначале недели в Прикамье в некоторых районах возможны дожди, но в целом погода будет теплой. К середине недели потеплеет до + 22 градусов.

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