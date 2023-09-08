В Пермском крае наступил сезон тихой охоты. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Наступила осень, прошли дожди, в выходные ожидается тепло, а значит, пришла прекрасная пора для тихой охоты. Взять у руки корзинку и уехать в лес – пособирать грибы, что может быть прекрасней осенью?

Где пермякам лучше собирать грибы? В какие места лучше отправиться? И какие грибы сейчас идут, рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ Лидия Переведенцева.

- Наступает время для большой группы осенних грибов, - объяснила Лидия Григорьевна. - Дожди и туманы для них - это самое главное. Наличие воды – непременное условие для развития гриба, ведь питательные вещества они в себя всасывают. Пермский край - обширный, дожди прошли фрагментарно, в одном месте есть грибы, в другом – нет. В те леса, где влажно и тепло, можно отправляться за лесными дарами.

Итак, в лесах Пермского края можно насобирать сейчас подберезовики, подосиновики, белые, маслята, осенние опята и так называемые синички, курочки и петушки. Грибы могут появиться не обязательно в лесах, их можно собирать и на лугах. К примеру, на открытых местах можно встретить маслята и шампиньоны. Луговой шампиньон – гриб хороший, и его сложно спутать с каким-либо другим.

Причем, любителей тихой охоты, наверняка, обрадует тот факт, что в этом грибном сезоне червивых грибов попадается мало.

- Стоящая несколько месяцев жара в Пермском крае подействовала и на насекомых, которые питаются грибами или откладывают в них яйца, поэтому червивых грибов действительно мало, - говорит Лидия Григорьевна. – Ну а если трубочки отваливаются от шляпки и гриб раскисший, то собирать его не нужно, в них уже идет разложение белков, и накапливаются токсины.

Итак, грибные места, по мнению радиослушателей радио «КП» и пермяков – подписчиков группы ВК «Грибы Пермского края»:

Грибники, которые обычно собирают грибы в Кудымкарском районе и приносят из леса полные корзины, говорят, что этой осенью грибов там пока мало. Нет грибов и в Бардымском районе, зато возле Лысьвы и Верещагино прошли дожди, и люди собирают там белые, маслята, обабки и подосиновики.

Настоящие грузди и рыжики сейчас можно пособирать близ Чернушки. Много грибов в Усольском, Еловском, Чусовском и Добрянском районах, возле Осы, за Кукуштаном, в массиве Алешиха, селе Шемети и Григорьевское.

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