В лесах Прикамья стал встречаться гриб из Мексики

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Теплая и сухая погода, которая долго стояла в регионах Приволжского округа, порадовала многих. Модницы еще в мае успели подзагореть. Рыба смогла нагулять вес и теперь приятно удивляет рыбаков трофейными уловами.

Грустят только грибники. Грибы без дождей не растут, а их-то как раз и не было больше двух месяцев!

Казалось бы, в начале июня по всему Приволжью прошумели нешуточные ливни. И люди с надеждой отправились в леса на тихую охоту. Поначалу она обнадеживала, но вскоре грибники опять приуныли: грибы появились, но мало. А те, что есть – в основном червивые.

Не радуют даже заветные места

В Самарской области есть излюбленные грибниками места, про которые говорят, что в любую погоду там грибов – косой коси! Только не этим летом.

- В Сергиевском районе сухо, нашел лишь два молодых подберезовика! - отчаиваются члены самарских интернет-сообществ. - Грибов мало и почти все на выброс, разрезал ножку, а там…

Впрочем, кое-кому все же удается вернуться из леса не с пустыми корзинками.

- Говорят, грибов нет! Но у меня день удался! – похвалилась, выложив в соцсети фото с полным пакетом маслят, жительница Самары. Она объяснила, что собирала грибы там, где их раньше почти и не было - в болотистом месте.

Не менее безрадостная картина и в Саратовской области.

Про заветные грибные места возле села Мизино-Лапшиновке в Татищевском районе знают многие самарцы. Но и там нынче неурожай. И не только там.

- В поселке Урицком - туча маслят, но практически все червивые, еще нашли несколько полуживых рыжиков да пару обабков, - вздыхают местные жители. - В Новобурасском лесу изредка встречаются сыроежки, подберезовики, луговые опята, но всего понемногу. Но все напрочь изъедено червями!

Белым понравилось в тени под дубами

В Нижегородской области дела обстоят немного получше. В дубравах собирают – уже в июне! – белые грибы.

- В Володарском районе за три часа - 55 белых, 4 подосиновика, несколько подберезовиков, практически все белые под дубами! – делятся любители тихой охоты.

Собирают подосиновики и подберезовики также в Борском и Чкаловском районах области. Но далеко не везде, а лишь там, где дожди прошли полосой.

В Татарстане в Ивановском лесу, который всегда славился как одно из самых грибных мест, находят лишь невзрачные красноголовики.

- Грибы вроде бы есть, а вроде бы их и нет, - расстраиваются местные грибники. – Брать можно только самые маленькие грибочки, которые вылезли после дождя, а вот грибы побольше все сухие!

Все-таки встречаются грибы в знаменитом «грибном» Лаишевском районе республики.

- Там подосиновики есть почти везде, где растут молодые осинки, - делятся наблюдениями грибники. – А вот во взрослых осиновых лесах грибов пока нет. Можно часа два ходить по посадкам и найти пару переросших червивых - и все. Дождей хороших не было, земля сухая.

Уж где всегда были грибы, так это в Пермском крае. А нынче урожаи и там более, чем скромные.

- В лесу сухо, на пару тарелок грибовницы в Добрянском районе, правда, можно красноголовиков насобирать, если очень постараться, - отчитываются в соцсетях пермяки. – В Полазне подберезовики червивые и очень много переросших.

И лишь в районе курорта Усть-Качка, вокруг которого обычно всегда сыро в лесах и вьются тучи комаров, особо удачливым грибникам удается насобирать по корзинке маслят.

В Приволжье появляются экзотические грибы

Что же происходит с грибами? Стоит ли рассчитывать наверстать упущенное осенью?

- Уже второй год подряд у нас в конце весны и начале лета стоит аномальная погода, - говорит ученый-миколог, профессор кафедры ботаники ПГНИУ Лидия Переведенцева. - Нынче как и в прошлом году все грибы пошли одновременно – и весенние, и летние, и даже осенние. Но прошлым летом они хотя бы были не червивые, потому что жара наступила после холодов. А сейчас – все наоборот, личинки насекомых чувствуют себя привольно и набрасываются на грибы, едва они вылезут..

К сожалению, прошедшие дожди не сильно исправили ситуацию.

- Они не промочили землю глубоко, а теперь к тому же вернулась засушливая погода, - объясняет микорлог. - И воздух стоит сухой, а ведь для грибов идеально, когда по утрам у земли скапливается туман.

Лидия Переведенцева предполагает, что если засуха продлится и дальше, мы вполне можем остаться и без осеннего урожая.

- Сейчас все зависит от погоды, - объясняет она. – Плохо, что пересыхает и слой земли, а значит, может отмереть и грибница.

Лидия Переведенцева успокаивает, что остатки мицелия в любом случае сохранятся, так что если не повезет в этом году, грибы могут взять свое в следующем. Это если климат все же вернется в нормальное русло.

- Сейчас его изменения уже приводят к необычным вещам, - уверяет миколог. – Как видим, белые грибы пошли уже в начале июня, хотя их обычное время – конец июля. Более того, в лесах и на полях появляются грибы, которые раньше у нас не росли. Например, стал встречаться гриб-кожан, похожий на крупный гриб-дождевик – такими грибами в Мексике дети как мячиками играют. Появляются и степные шампиньоны.

СОВЕТ МИКОЛОГА

Гриб мой дорогой опенок луговой

Что же делать, если в этом году не будет урожая привычных нам белых, подосиновиков и подберезовиков?

- Можно обратить внимание на какие-то другие, не менее вкусные грибы, от которых раньше мы напрасно отмахивались, - говорит Лидия Переведенцева. – Например, на луговые опята. Между прочим, если другие грибы появляются недели через две после прошедших дождей, то эти словно выскакивают через несколько часов после дождика. Дело в том, что в сухую погоду они высыхают – сморщиваются и шляпки, и ножки. А стоит ливню пройти - они мгновенно воду впитывают и «распускаются».

Следует помнить: луговые опята растут не под деревьями, а на лугах, причем, целыми семействами – кольцами, которые в народе называют ведьмиными кругами. И набрать их можно очень много.

- Чтобы не слишком утруждаться, надо идти за луговыми опятами с ножницами и срезать ими шляпки, - советует миколог. - Самая вкусная грибовница получается именно из летних луговых опят – опробовано!