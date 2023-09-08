На пермской набережной по предложению дочери ветерана установят два модульных туалета

Александр Русанов вручил Александре Степановне небольшой подарок.

Мы уже писали о пенсионерке из Перми, которая живет одна в доме на набережной Камы.

После нашей публикации на одинокую женщину еще раз обратили внимание представители власти и неравнодушные жители Перми. Подарили новый обогреватель, приносят в бутылях питьевую воду, продукты питания, помогают приобрести различные мелочи по хозяйству.

Шефство над территорией возле ее дома взяли волонтеры из регионального отделения «Молодой Гвардии» и помогают ей с уборкой.

Александра Ивановна сетовала, что из-за возраста не может съездить и поухаживать за могилой своего отца, ветерана войны, который похоронен в селе Коса на севере Прикамья.

Представители Коми-Пермяцкого отделения «Единой России» благоустроили захоронение, на нем был установлен новый обелиск в память о гвардии старшине Степане Петровиче Федосееве, который воевал в 17-м гвардейском воздушно-десантном полку 6-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и за воинскую доблесть был награждён медалью «За боевые заслуги» и Орденом Славы III степени.

Захоронение сфотографировали, и эти снимки, а также небольшой подарок передал Александре Степановне глава Ленинского района Александр Русанов.

Кроме того, как мы писали, Александра Степановна попросила администрацию, чтобы неподалеку от ее дома установили туалет, обратив внимание, что гуляющим по набережной это было бы удобно.

Вскоре и это пожелание дочери ветерана войны будет выполнено.

- В рамках проекта «Туристический код России» туалеты будут установлены на Соборной площади и на бывшем плацу ВКИУ, - сообщил Александр Русанов.

В МКУ «Пермблагоустройство» пообещали установить модульные конструкции до конца года.

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