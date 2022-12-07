Дочери героя войны, которая замерзает в лачуге в центре Перми, пообещали поставить биотуалет

Комната Александры Степановны не нагревается выше +10 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мы уже писали, что возле Соборной площади в бывшей церковной сторожке, которая смотрит покосившимися окнами на набережную Камы, живет дочь ветерана войны Александра Степановна Суворова. Ее отец дошел до Берлина, был награжден Орденом Славы, который давали за храбрость.

В убогой комнатке температура сейчас всего +10 градусов. Отопление к крохотному дому не подведено. Как, впрочем, и вода. Хорошо, хоть электричество пока есть. Обогревается пенсионерка, включая время от времени электрообогреватель.

- Постоянно его гонять слишком дорого, да и боюсь, потому что розетки уже оплавились, - объясняет она. – Мне бы только до апреля дотянуть, когда на улице теплее станет.

Мы разместили статью об этом на нашем сайте. К вечеру история Александры Степановной разошлась по другим пермским СМИ.

Реакция администрации

- Ко мне из районной администрации приходили, - позвонила на следующий день в редакцию «КП» Александра Степановна. - Сам глава с кем-то еще. Может, чем и помогут, мне бы хоть до весны не замерзнуть, дотянуть.

Главу района сфотографировали рядом с Александрой Степановной. Телеграмм-канал Александра Русанова.

Чуть позже пост об этом визите в своем телеграмм-канале опубликовал и глава Ленинского района Александр Русанов.

- В средствах массовой информации активно распространяется материал об Александре Степановне Суворовой, пенсионерке, дочери ветерана Великой Отечественной войны, - написал он. - Встретились по месту ее проживания и побеседовали лично.

Александра Степановна проживает в частном доме по улице Окулова, рядом с набережной. Министерством социального развития пенсионерке оказывается всяческая поддержка. Взамен старого дома и участка Александре Степановне неоднократно предлагались благоустроенные квартиры, в том числе и коммерческими организациями. Однако переезжать женщина не захотела.

В ходе разговора мною также было предложено переехать в маневренный фонд хотя бы на время зимы, но на предложение получил вежливый отказ. Тем не менее, со стороны администрации ей будет оказана всяческая помощь – в частности, Александра Степановна попросила нас помочь с ремонтом кровли и установкой биотуалета рядом с домом. Вопросы находятся на моем личном контроле.

Вот тут Александра Степановна попросила поставить туалет для гуляющих на набережной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Позаботилась о гуляющих на набережной

Сама Александра Степановна говорит, что она рада, что на нее обратили внимание.

- Если, наконец, туалет для гуляющих на набережной откроют, это хорошо! - вздохнула она.

Пенсионерка объяснила свою просьбу насчет биотуалета.

- У нас раньше перед домом был газончик, где мы с мамой выращивали Иван-чай и расторопшу, которые заваривали вместо чая, - рассказала она. - Но после того, как тут поставили ограждение, гуляющие по набережной стали бегать к забору за известным делом. Но это ведь нехорошо в культурном-то городе! Так что пусть тут хотя бы туалет откроют. Он очень нужен для тех, кто приходит на Каму.

Возьмется ли кто-нибудь отремонтировать дом, где вынуждена жить пенсионерка? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Попросить утеплить окна, двери и стены забыла

По поводу благоустроенного жилья, которое ей якобы предлагали коммерческие организации, пенсионерка говорит, что раньше к ней с таким предложением, действительно, обращался молодой предприниматель. Он ей говорил, что хотел бы помочь ей переехать, чтобы взамен на месте домика поставить кафе. Но потом, как она поняла, дело застопорилось из-за каких-то «земельных» препятствий и запретов.

Дочь ветерана носит портрет отца на шествия Бессмертного полка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На социальную службу женщина тоже не в обиде. Как она говорит, к ней и в самом деле приходит вежливый молодой человек, приносит ей продукты и воду в бутылях, за которые она расплачивается.

Еду пенсионерка готовит на электроплитке. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Самой бы мне воду неоткуда было брать, поблизости нет колонок, - объясняет она.

Александра Степановна надеется пережить зиму. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Что касается ремонта крыши, то неизвестно, возьмутся ли ее ремонтировать какие-нибудь строители. Ветхий домик, правда, не попал в программы расселения. Но даже представить трудно, какой процент износа может иметь бывшая сторожка церковного сторожа, построенная еще в дореволюционные времена.

Попросить утеплить окна, двери, стены и заштукатурить треснувший потолок старушка забыла, растерявшись от визита. А ей этого как-то не предложили.

Ветхие окна не удерживают тепло. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Когда она немного успокоилась после прихода гостей, в ее окошко вновь постучали.

- Я вышла на улицу, перед калиткой стоял молодой человек, - рассказала она. – Он мне молча протянул какую-то бумажку, поклонился, повернулся и ушел. Я не сразу разглядела, что это были целых 5 тысяч рублей. А я его даже не успела поблагодарить, так растерялась! Дай Бог ему здоровья! Я теперь смогу хотя бы почаще включать обогреватель, раз у меня теперь лишние деньги есть.

С виду и не подумаешь, что по эта красивая лестница на реконструированной набережной ведет к домику, где замерзает человек.

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