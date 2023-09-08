Мошенники звонят от имени фонда «Берегиня» и просят денег на кино детям-сиротам

Срин переписки предоставлен фондом «Берегиня»

- 6 сентября нашим партнерам – юридическим лицам начали поступать звонки от неизвестных лиц с просьбой перевести денег на карту, - рассказали «Комсомольской правде» в благотворительном фонде «Берегиня». – Звонивший представился сотрудником нашего фонда и объяснял, что якобы фонд привез детей-сирот в кино. В группе должно было быть 70 детей, а оказалось на 10 человек больше, и теперь они стоят, бедные, и тоже хотят в кино, но денег нет.

Мошенники позвонили четырем партнерам-постоянным благотворителям. Пожертвования они просили перевести на банковскую карту. Одно предприятие поверило, и перевело требуемую сумму. Теперь сотрудники «Берегини» планируют обратиться в правоохранительные органы.

Звонки от мошенников совершались с двух номеров: +7 (908) 737-14-96 и +7 910 126 0937.

- Эти люди никакого отношения к фонду не имеют! – говорят в «Берегине». - В нашем распоряжении есть аудиозаписи разговоров и скриншоты переписок, которые они вели от нашего лица. Напоминаем, что благотворительные фонды никогда не ведут сбор средств на банковские карты. Главный риск при сборе пожертвований на банковскую карту — невозможность проконтролировать, как и на что будут потрачены средства.

Какими бы экстренными сборы не были, все пожертвования всегда поступают на расчетный счет фонда, в реквизитах которого фигурирует юридическое название: Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Берегиня».

- Если Вам позвонили от лица фонда «Берегиня» с просьбой перечислить средства на карту, обязательно позвоните и сообщите об этом по номеру фонда 294-52-52. Подобные попытки могут продолжиться. Пожалуйста, будьте внимательны, и поделитесь этой информацией! – предупредили в фонде.

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