Встал на ножки и начал говорить: Как живет мальчик, которому читатели «Комсомолки» помогли собрать деньги на операцию

С помощью неравнодушных людей Никита смог встать на ножки. Фото: фонд «Берегиня».

- Мы благодарим каждого, кто пришел нам на помощь! Операция состоялась, и после нее у нас просто невероятный скачок! Никита стал много говорить новых слов, начал ходить на улице, держась за коляску и катить ее. Желания ходить у сына стало гораздо больше, так как спастики теперь гораздо меньше, и ему легче, - говорят многодетные родители из Чайковского.

При рождении их младшему сыну Никите Попову врачи поставили диагноз ДЦП. Чем старше становился мальчик, тем больше увеличивалась у него спастика. Прошлой осенью мальчика возили на консультацию к московскому нейрохирургу, и врач посоветовал сделать операцию - селективную дорзальную ризотомию, которая должна помочь снять мышечную скованность при церебральном параличе

Родители подали заявку на квоту на проведение операции в Минздрав, но таких квот в год выдают всего восемь, и когда до них дошла бы очередь – неизвестно.

Семье Никиты Попова взялся помочь благотворительный фонд «Берегиня», написали о проблемах со здоровьем мальчика и в «Комсомольской правде». В итоге всем вместе нам удалось собрать 400 тысяч рублей, и Никите сделали долгожданную операцию.

- Мы очень рады, что вы подарили Никите эти долгожданные шаги! Он большой молодец! Пусть у него и дальше все получается! – говорят в благотворительном фонде «Берегиня». – Сейчас мальчик на реабилитации и продолжает осваивать новые или невозможные до операции навыки.

А у фонда «Берегиня» появился еще один подопечный, который тоже нуждается в подобном оперативном вмешательстве. Это четырехлетний Костя Рогалев. Улыбчивый малыш родился с очень маленьким весом, и в свои четыре годика не сделал ни одного самостоятельного шага.

Помочь мальчику со сложным диагнозом можно здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Операция поможет четырехлетнему мальчику из Пермского края встать на свои ножки

Стоимость вмешательства 400 тысяч рублей, а для многодетной семьи малыша это неподъемная сумма (Подробнее...)