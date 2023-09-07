Ручной ворон Гоша из Прикамья снялся в фильме «Огниво»

Гоша любит сидеть на плече у хозяина. Фото: Сергей Солдатов.

Режиссер Александр Войтинский, который ранее снимал в Прикамье картину «По щучьему веленью», продолжает работать над созданием сказочных миров. Сейчас он снимает фильм-сказку «Огниво».

События русской версии сказки Андерсена происходят в царстве Берендея. И действуют там кроме солдата, получившего имя Иван, злой волшебник Лиходей, царевна Дарья, механическая лошадка по имени Куда-надо и говорящий ворон.

В роли последнего персонажа – Гоша, ручной ворон из Пермского края. Мы уже не раз писали об этой умной птице. Весной 2020 года неоперившийся вороненок выпал из гнезда. Лысьвенец Александр Чугайнов нашел птенца под деревом и забрал к себе домой, кормил, воспитывал и обучал его. За эти годы Гоша освоил множество трюков. Он умеет различать цвета и подавать хозяину именно тот фломастер, который Александр просит. Также в числе выполняемых умным вороном команд - «ко мне», «дай лапу», «отнеси», «иди на плечо».

Александр ежедневно снимает ролики про Гошу и выкладывает их в соцсети. За его жизнью с интересом наблюдают сотни тысяч подписчиков. А в этом году Гоша начал полноценную кинематографическую карьеру. Зимой снимался в фильме «Василий Теркин», где он играл Смерть, кружащуюся над головой героя. А в августе ему доверили одну из главных ролей в «Огниве».

- Съемки проходили в Карелии, на острове, - рассказал «КП»-Пермь» Александр Чугайнов. - Гоша играл говорящего ворона. О подробностях съемок я пока не имею права говорить. Но, в частности, ему надо было летать над озером, по команде возвращаться. В первый день Гоша очень испугался воды, шарахался от озера. Так что сделали всего пару кадров. И потом до вечера мы с ним играли, чтобы он привык к тому, что вокруг много воды. На следующий день уже отработал, как надо.

Гошу взяли в кино именно потому, что он свободно летает и возвращается на зов, выполняет команды. Увидеть умную птицу в сказке «Огниво» можно будет в следующем году.