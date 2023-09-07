За первую неделю сентября заболевших COVID-19 в Прикамье стало в два раза больше

Заболеваемость растет, поэтому нелишним будет вспомнить о масках. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Только пришла осень, настало и благоприятное время для распространения коронавируса. За первую неделю сентября количество заболевших COVID-19 в Пермском крае выросло практически в два раза с 71 до 130 случаев. 79% пациентов с подтвержденным диагнозом живут в Перми.

- У всех заболевших идентифицируется вариант «омикрон», а точнее его подвид под названием «эрис», который выявили в России в августе этого года, - объяснила заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. - У нового подвида нет какой-либо особой клинической картины, симптомы все те же: слабость, повышенная температура, сухой кашель, боль в горле, затрудненное дыхание и головная боль. Существует у нового штамма еще одно неприятное свойство: он пытается обойти те антитела, которые мы создали в результате прививок и перенесенного заболевания.

В отличие от своих предшественников, новый штамм обладает очень высокой контагиозностью или заразностью, а вот агрессивность или патогенный потенциал, у «эриса» низкий, а значит, опасаться, что мы вернемся к той пандемии, которую пережили, не стоит.

«Эрис», хоть и мало отличается от исходного «омикрона», поражает в первую очередь людей из групп риска: пожилых, пациентов с хроническими заболеваниями, людей со сниженным иммунитетом, ожирением и сахарным диабетом. А вот более молодая популяция будет переносить это заболевание, как обычное ОРВИ.

Но это не значит, что к болезни нужно относиться беспечно. И если вы отправляетесь туда, где собирается большое количество людей, то вспомнить о мерах предосторожности в общественных местах все же стоит.

Не лишним будет воспользоваться масками и антисептиками. Они в пермских аптеках есть в достаточном количестве, цена за одну маску - от трех рублей, антисептики в зависимости от объема – от 100 до 1000 рублей. В крайнем случае, можно заказать маски и антисептики в интернет-аптеках, там цена будет зависеть от количества приобретаемого товара.

- С нашей стороны на данный момент никаких ограничений вводить не планируется. Ситуация стабильная, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Что касается прививок, на данный момент необходимости в массовой вакцинации нет. К тому же та вакцина, с которой работали медики, была сделана на старом составе штамма, и на сегодняшний день неэффективна. И еще 11 июля 2022 года обязательную вакцинацию против COVID-19 своим постановлением отменил Главный государственный санитарный врач по Пермскому краю.

- Эпидемическая ситуация по заболеваемости COVID-19, которая могла бы послужить основанием для принятия решения о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 на территории Пермского края отсутствует, в связи с этим закуп вакцины против COVID-19 не проводится, - сообщили «КП» в пресс-службе министерства здравоохранения Прикамья.

В настоящий момент коечный фонд для пациентов с новой коронавирусной инфекцией составляет 50 коек: 45коек открыто в медучреждениях Перми и пять коек в КБ им. Е.А. Вагнера в городе Березники. Все медучреждения обеспечены необходимым количеством медикаментов и СИЗ.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На сегодняшний день в коронавирусных отделениях Пермского края заняты 29 коек.

Из 130 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 за прошедшую неделю:

- 33 пациента в возрасте старше 60 лет

- 18 детей в возрасте до 14 лет.

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