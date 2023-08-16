Осенью Пермский край накроет новая волна коронавируса

Даже если вы молоды и здоровы, в сезон подъема заболеваемости поберечься стоит. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В жаркие солнечные деньки совсем не хочется думать о болезнях, но еще пара недель, дети пойдут в школы, начнется перемешивание коллективов, и он вернется. Он – это коронавирус, о котором мы все позабыли.

«Эрис» пытается обойти выработанный иммунитет

Да, пандемия закончилась, но вирус никуда не делся. Только за сутки в Самарской области COVID-19 заразились 90 человек, в Пермском крае – 58, в Татарстане – 54, Удмуртии – 42, регистрируются случаи и в других регионах Приволжья. Подхватив болячку, люди не только лечатся дома и в больницах, но и, увы, умирают.

- Коронавирус снова на пороге, новая разновидность омикрона – штамм «эрис» стремительно распространяется по миру, - рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» В Перми (96,6 FM) заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. – Сейчас в нашей стране зарегистрированы лишь единичные случаи, но в начале осени мы ожидаем всплеск заболеваемости COVID-19.

Насколько очередная волна будет опасна? Нужно ли готовить маски? И кто находится в группе риска?

- Еще в прошлом году мы предполагали, что COVID-19 вряд ли уйдет от нас, так и вышло: коронавирус никуда не делся, он живет рядом с нами и продолжает циркулировать, - объясняет эпидемиолог. - А самое главное свойство вируса – это его изменчивость, и потому он постоянно мутирует. На штамм «эрис», который обнаружен уже в глобальном масштабе, обратила внимание Всемирная организация здравоохранения, так как в последние месяцы частота его встречаемости резко увеличилась.

Штамм «эрис» - это разновидность хорошо знакомого «омикрона». У него нет особой клинической картины, симптомы все те же: слабость, повышенная температура, сухой кашель, боль в горле, затрудненное дыхание, головная боль и возможное отсутствие обоняния.

А вот что отличает новый штамм от его предшественников, так это высокая контагиозность или заразность. А вот агрессивность или патогенный потенциал, у «эриса» низкий. Правда, существует у нового штамма еще одно неприятное свойство: он пытается обойти те антитела, которые мы создали в результате прививок и перенесенного заболевания.

Особо беречься стоит людям из группы риска

По мнению эпидемиологов, пока ничего страшного не происходит, но во время подъема заболеваемости опасности будем подвержены мы все.

- Что такое COVID-19? Это острая респираторная вирусная инфекция. Осенью обычно происходит подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, а поскольку COVID-19 – это ОРВИ, то подъем все равно будет. Но опасаться, что мы вернемся к той пандемии, которую пережили, не стоит, - объясняет Ирина Викторовна.

Более молодая популяция будет переносить инфекцию, как обычное ОРВИ. А вот для людей из «группы риска»: тех, кто страдает хроническими заболеваниями, пациентов со сниженным иммунитетом и пожилых, COVID-19 по-прежнему останется опасной инфекцией.

Но даже если вы молоды и здоровы, в сезон подъема заболеваемости поберечься стоит: если, к примеру, соберетесь на массовое мероприятие в закрытое учреждение, то лучше вспомнить про маски.

Что касается прививок, то та вакцина, с которой работали медики, к сожалению, сделана на старом составе штамма, и на сегодняшний день неэффективна. Сейчас институт Гамалеи разрабатывает новую вакцину, в которую будут включены новые, актуальные штаммы. Вакцина уже прошла доклинические испытания, и к осени поступит в гражданский оборот.

Зарегистрирована и еще одна инновационная вакцина Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Она вырабатывает иммунитет не на S-белок, который постоянно меняется, а на более глубокий белок, который остается стабильным. Инновационная вакцина будет создавать иммунитет против любого вируса, имеющего ту или иную мутацию.

Но более серьезные опасения по летальности, чем предстоящий подъем заболеваемости COVID-19, у эпидемиологов вызывает все же эпидемия гриппа.

- ВОЗ уже определила прогноз штаммов, которые будут циркулировать в предстоящем сезоне. Они остались практически теми же, что циркулировали и прошлой зимой, однако прививку от этого серьезного заболевания все же сделать стоит.

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