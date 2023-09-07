«Прошла 50 километров и перешла реку в брод»: В Пермском крае трое суток искали заблудившуюся в лесу женщину

Наталья Ивановна провела в глухом лесу трое суток. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае 73-летняя Наталья Худнева заблудилась в лесу и провела там трое суток. Рано утром 30 августа Наталья Ивановна ушла из дома в Александровске в лес за грибами. Набрав корзину красноголовиков да белых, женщина решила идти домой, но в какой-то момент поняла, что дорогу не узнает и заблудилась.

Хорошо, что с собой она взяла телефон. Позвонила соседке и сказала, что не может выбраться из леса и назвала примерное место, где заходила в лес. Больше Наталья Ивановна на связь не выходила, телефон не отвечал. К вечеру грибница так и не вернулась домой, соседка позвонила в полицию.

- На поиски незамедлительно выехали сотрудники уголовного розыска, дежурной части, экспертно-криминалистического отдела и участковые уполномоченные полиции, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - На месте, где по описанию соседки последний раз вышла на связь пропавшая женщина, полицейские обнаружили следы, но было уже темно и найти пенсионерку не получилось.

К поискам женщины присоединились сотрудники местной администрации, общественники и волонтеры. Наряд ДПС патрулировал лесную дорогу со включенными спецсигналами. Наталью Ивановну искали три дня. Поисковики и предположить не могли, что женщина может уйти далеко от дома в лес. Днем 1 сентября они зашли глубже в лес и обнаружили следы пропавшей.

На третьи сутки женщину нашли, она прошла по лесу 50 километров и укрылась в охотничьем домике.

Пропавшую искали полицейские, местные жители и волонтеры. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

- Пытаясь выйти из леса, мне пришлось пройти реку в брод, а первую ночь спать в лесу, - рассказала Наталья Худнева. - На второй день набрела на избушку и жила там два дня, ела консервы и пила чай, которые оставили охотники.

Женщину привезли в город живой и невредимой. Она не переставала благодарить своих спасителей за оказанную помощь.

Читать также

Выживший в глухой прикамской тайге 10-летний мальчик собирается стать суворовцем

Костю Лунегова, который четыре дня блуждал по лесу, выписали из больницы (Подробнее...)