«Мечтаю прыгнуть с парашютом»: Пермячка с отрубленной рукой рассказала, как планирует возвращаться к обычной жизни

О возможных новых отношениях с другим мужчиной 28-летняя Настя говорит с большой осторожностью Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

- Сейчас самый главный мой мужчина – это мой младший сын, он говорит мне: «Мамочка, я тебя очень люблю, никогда не брошу и в обиду никому не дам», - говорит 28-летняя пермячка Анастасия (имя изменено - Ред.), пережившая семейное насилие и потерю руки.

«Жду суда»

Шокирующая история жительницы из Пермского края, которую три недели избивал муж, обрил ее наголо, а потом – на глазах у сына – несколькими ударами молотка и ножа отрубил кисть руки, вызывает много вопросов. Чем отсидевший срок выпускник детдома сумел очаровать девушку из нормальной семьи? Почему она терпела, видя, что муж превращается в чудовище? Почему не забрала ребенка и не ушла, когда поняла, что он становится опасен? Ну и, естественно, как после потери руки Настя планирует возвращаться к нормальной жизни? О чем мечтает? Хочет ли в будущем, как и Рита Грачева, создать счастливую семью? Об этом и многом другом «Комсомолка» поговорила с жертвой страшного домашнего насилия.

- Я уверена, все у нас с сыном будет хорошо, - говорит Анастасия. - Сейчас мы уехали из поселка, где все это произошло, вернулись туда, где живут мама и сестра. Живем в однушке, которую я покупала еще на материнский капитал. Я вновь вышла на работу, восстановила документы сыну и устроила его в детский сад.

Привыкать после пережитого к новому садику пятилетнему мальчику было сложно, он часто плакал и боялся, что его вновь придет забирать папа. Сейчас малыш понял, что папа в клетке, и всем стало полегче.

- Раньше нам было нельзя, а сейчас мы много гуляем, и это как глоток свежего воздуха. О пережитом стараемся не вспоминать, я в разговорах с сыном вообще стараюсь не поднимать эту тему. Очень жду суда. От того, какое наказание назначат, будет зависеть вся наша дальнейшая жизнь. Когда он все это творил, хвастался, что много ему не дадут, максимум четыре года, и он к нам вернется. Но сейчас его обвиняют не по одной статье, и даже не по двум, так что посмотрим. В покое он нас точно не оставит, поэтому сказать что-либо о своих планах я не могу, навряд ли мы с сыном останемся здесь.

Ушла от мужа к отсидевшему детдомовцу

Как семейные отношения привели к такому жуткому финалу?

- Это был мой второй брак. Со своим первым мужем я познакомилась в 17 лет. Когда мне было 19, у нас родился сын. Прожили мы вместе пять лет, а потом я познакомилась с Владом (имя изменено - Ред.) и решила уйти к нему. Причин было несколько, но главная: я одна тянула всю семью. Мы жили с первым мужем в съемной квартире, ребенка нужно было водить в садик, готовить, стирать, прибирать… И все это я делала одна, при этом еще и работала, и у меня каждый день был как день сурка. А муж, после того, как его уволили - он был электрогазосварщиком, остался сидеть дома и даже не планировал искать работу.

Влад воспитываллся детском доме. Фото предоставлено Анастасией

И тут на горизонте появился Влад, он был племянником Настиного отчима. Парень только освободился из колонии, где сидел за кражу, и на одном из семейных обедов встретил Настю. Отношения поначалу были просто сказкой: симпатичный парень начал задаривать чужую жену цветами и подарками, приглашал ее на вечерние романтические прогулки при луне, и даже писал посвященные ей стихи. А Настя ссорилась с мужем, уезжала к маме, оставляла у нее ребенка и просто купалась во внимании и ласке.

- И я, наивная дурочка, клюнула на эти ухаживания и влюбилась. Хотя знала, из какой он семьи: отец сидел, мать пила, и оба они были лишены родительских прав. Влад вырос в детском доме, но потом простил родителей и начал с ними общаться. После детдома он выучился на слесаря, но так нигде и не поработал. Сразу что-то украл, и его посадили. А как вышел, мы с ним и познакомились.

Официально свой брак молодые люди так и не зарегистрировали, хотя заявление в ЗАГС подавали, и дату регистрации им уже назначали, но Настя чего-то испугалась и не пришла, уехав в тот день к маме. Стали жить гражданским браком, а в 2018 году у них родился ребенок.

- Когда я сошлась с Владом, моего старшего сына - ему девять лет - родной отец забрал к себе. Они живут с новой мачехой в Перми, но часто приезжают в наш поселок, к бабушке. Место жительства ребенка определяли через суд, но я не возражала, чтобы сын жил с отцом. Родительских прав я не лишена, и могу в любое время встречаться с сыном и созваниваться с ним по видео.

Получили квартиру, купили машину

Поначалу Влад и Настя жили, как и все обычные нормальные семьи. Правда, глава семьи по-прежнему нигде не работал, и, со слов Насти, зарабатывал в интернете. А сколько и чем, она не интересовалась, ведь деньги никогда проблемой не были, они у Влада водились.

- У нас была идиллия, мы были счастливы! Вдобавок ему, как сироте из детского дома, государство выделило двухкомнатную квартиру. Я сама лично ее пробивала: документы собирала, в прокуратуру носила. Потом мы купили машину, правда, ездили без прав. У нас в поселке такое можно. Если гаишники останавливали, то мы платили штраф и забирали машину, ведь по документам она наша. Ездили к родным и по магазинам.

А два года назад на этом самом авто Влад попал в ДТП, из-за которого вся жизнь семьи пошла под откос.

- Он поехал к своей матери, уснул за рулем и улетел в кювет. Сломал ногу и сильно ударился головой. Я его тогда на ноги подняла: готовила, кормила, раны обрабатывала, таскала на себе мыть. А он, пока лежал в больнице, встретил знакомого, который употреблял наркотики, и сам начал употреблять. Сначала это была травка, а потом переросло на тяжелые наркотики. Я даже не заметила, как он изменился. Сейчас смотрю на фотографии и вижу, что он совсем другой человек стал: похудел, лицо совсем другое.

«Ты будешь носить мне передачки»

В семье по любому поводу начали вспыхивать скандалы: «Ты опять старшим сыном занимаешься, а на нашего времени нет?». Под кайфом Влад начал дико ревновать Настю и не разрешал ей встречаться с мамой или подругами. Нельзя было краситься или просто погулять с ребенком во дворе. Денег у него не стало, и он начал забирать их у жены и тратить детские пособия.

- В кого ты превращаешься? Я любила другого человека, что ты с собой творишь? Будешь продолжать, я заберу сына и уеду! – со слезами кричала Настя.

- Я знаю, где живет твоя мать. Ты ведь понимаешь, что я могу с ней сделать! – отвечал Влад.

Однажды, когда еще не было ребенка, Настя в порыве ссоры уехала к матери, и Влад поджег теще дом. Вспоминая об этом, Настю окутывал ужас, и она утихала.

- Я видела, как он привязан к сыну и продолжала верить, что он исправится, - плачет женщина. – А потом случилось то, что случилось… Когда творился весь этот ад, он обрил меня и заставлял курить наркотики. Когда я отказалась, он сильно избил меня и все равно заставил. С сознанием начало происходить что-то жуткое: я сидела, молча смотрела в одну точку, а мысли бегали из стороны в сторону. В другой раз хотелось, не переставая, разговаривать, а спать не хотелось вообще.

Находясь в таком жутком состоянии, Настя больше всего переживала за сына. В один из дней супруг-изверг мог отвести ребенка в садик, а в другой оставить в соседней комнате - смотреть мультики, и Настя старалась не кричать, когда происходил весь этот ад с ежедневным насилием и избиениями.

- Он был уверен тогда, что все это ему сойдет с рук, что я прощу его и буду носить передачки в СИЗО. Говорил, что отсидит и потом вновь к нам вернется. Сейчас просит, чтобы я ему нарды привезла, это просто сумасшествие какое-то!

«Если чего-то не можешь – учись»

Когда Настя вышла из больницы и переехала в поселок к матери, в первое время даже на улицу боялась выходить, но потом все равно пришлось.

- Сложно было терпеть любопытные людские взгляды, но я уже привыкла. Сказала себе, что я не такая, как все, и не обращаю на это внимание. Вопросов, правда, никто не задавал, лишь несколько знакомых спросили, как я себя чувствую и не нужна ли помощь?

После того, как об этой жуткой истории написала «Комсомолка», Насте бесплатно согласилась помочь компания по производству бионических протезов. Протез ей установят уже после того, как заживут все ткани, а пока она учится жить и делать все необходимое в быту сама.

Недавно Анастасия приехала в Пермь на первичный осмотр врача, заключение отправят в компанию Моторика, которая сделает для нее протез. Перед визитом к медикам, Настя забежала к нам в редакцию. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

- Я без проблем одеваюсь, одеваю ребенка и готовлю кушать. Нет такого, чего бы я не могла, а мой главный принцип сейчас, если чего-то не можешь-учись, ведь не стану же я постоянно жить с помощниками.

Жизнь Насти постепенно возвращается в спокойное русло: чтобы не оставаться одной, пока сын в садике, она вышла на работу, иначе тяжко.

- Я помощник мастера на пилораме, коллеги меня приняли, поддерживают, мне поставили компьютер, чтобы я научилась обсчитывать, нумеровать и заводить данные левой рукой. Работаю полный рабочий день. Скоро буду оформлять инвалидность, с сыном на жизнь нам точно хватит.

На днях Анастасия с мамой и ребенком съездила в Москву на съемки программы на федеральном телеканале. В столице они были впервые, поэтому впечатлений получили массу! Были на экскурсии, походили по Красной площади, побывали на Воробьевых горах. Столичные психологи пообещали, что поработают с Настей и ее сыном по видеосвязи.

О возможных новых отношениях с другим мужчиной 28-летняя Настя говорит с большой осторожностью. Ни одного, пусть даже самого лучшего, она пустить в свою жизнь сейчас не готова.

- Встречаться, возможно, стану, но пока сыну не исполнится 18, однозначно ни с кем жить не буду. Хотя желание быть счастливой, конечно же, есть. Но думать о белом платье или букете невесты еще очень рано: меня ни нет кисти, ни моих шикарных волос. Вот когда отрастут, тогда и подумаем. А пока главная моя мечта – прыгнуть с парашютом, хочется испытать незабываемые эмоции, чтобы забыть весь ужас, что мне пришлось пережить.

Все материалы о трех неделях ужаса, которые устроил 28-летней Насте ее возлюбленный, читайте здесь.