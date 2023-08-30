Муж не разрешал Насте общаться с подругами, сестрами, мамой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О том, что пережила 28-летняя Настя, напоминает только цветастый платок на голове и повязка, под которой скрывается культя. С девушкой повторилась жуткая история москвички Риты Грачевой, которой ревнивый муж отрубил кисти рук и бросил в лесу.

Но у пермячки все было намного страшнее. Муж три недели держал ее пристегнутой наручниками, насиловал, избивал, а потом обрил наголо и отрубил руку.

Первый раз простила

- С Владом мы познакомились на семейном обеде. Он племенник маминого отчима, - вспоминает Настя. - Отношения развивались быстро, и уже через два месяца мы жили вместе. Цветы, подарки, комплименты, – год я купалась в любви и заботе, а потом - первый тревожный звоночек. Влад пришел пьяным, схватил меня за волосы, усадил на стул и обрил наголо.

Настя сбежала к маме, но молодой человек обивал пороги дома и умолял вернуться.

- Он клялся, что больше никогда не сделает подобного, а та вспышка гнева случилась из-за паленого алкоголя, - рассказывает девушка. – И я его простила. У нас все наладилось, родился сын. К этому времени Влад как бывший детдомовец получил двухкомнатную квартиру. Мы обживались, обставлялись, купили машину, занимались ребенком. Словом, были счастливы.

Влад официально не работал, но деньги у него водились. Настя только знает, что зарабатывал он в интернете.

Влад воспитывался детском доме. Фото предоставлено Анастасией

«Твоя семья на тебя плохо влияет!»

Но семейная идиллия продлилась недолго. Признаки абьюза проявлялись все настойчивее. Муж не разрешал Насте общаться с подругами, сестрами, мамой. Требовал молниеносно отвечать на его звонки и сообщения. Запрещал выходить из дома, пользоваться косметикой и красиво одеваться.

- Он постоянно твердил, что моя семья плохо на меня влияет, - продолжает Настя. – В итоге я не выдержала и снова переехала к маме. А он… поджег ей дом. Счастье, что никто не пострадал. Он начал шантажировать меня мамой. Говорил, если я не вернусь, он что-нибудь с ней сделает. И я поддалась на эту манипуляцию, снова вернулась к нему, решила не рушить семью. Сейчас понимаю, какая была дура. Но сильно его любила. И видела, как он привязан к сыну. Муж души в нем не чаял, проводил с ним все свободное время, играл, гулял, занимался.

«Я с тобой также сделаю»

А потом Влад подсел на наркотики. Начал употреблять почти каждый день, перестал работать. А на новую дозу брал у жены или из детских пособий.

- Посмотри, в кого ты превращаешься, я любила другого человека, что ты с собой творишь? Будешь продолжать, я заберу сына и уеду. Уеду далеко, где ты меня не найдешь! – скандалила Настя, но свои угрозы в жизнь так и не воплотила.

Никакой агрессии к жене Влад поначалу не проявлял. Не спал сутками, часами зависал в интернете или разговаривал сам с собой. Лишь однажды, вспоминает теперь девушка, ей стало страшно, когда муж подошел к ней, показал видео Маргариты Грачевой и сказал: «Я с тобой также сделаю».

Идиллия в отношениях длилась недолго. Фото предоставлено Анастасией

Три недели ада

С того разговора прошел месяц. Влад отпустил Настю к маме на выходные, а когда она вернулась, с порога стал на нее орать и замахиваться. Потом долго и молча ходил по квартире, подошел и сказал: «Я тебя сейчас подстригу».

Ребенка увел в детскую, включил ему на телефоне мультики, а Настю схватил за волосы и потащил в большую комнату. Там он ее избил, взял наручники, пристегнул рукой к ноге, дал в руку машинку для стрижки и сказал: «Подстригай себя».

- Я ревела, вырывалась, молила перестать издеваться, и он вдруг успокоился, - вспоминает Настя. - Мы пошли в ванную, там он снова принял наркотик и столкнул меня в холодную воду. Поднял, заставил переодеться, и мы пришли на кухню. Я стала рыдать, он на несколько минут сжалился, а потом вновь потащил меня в комнату, пристегнул наручниками и остриг наголо.

- Все-таки я решил, что ты будешь ходить без волос, - сказал Влад.

На крики в комнату прибежал ребенок.

- Папа, зачем ты маме все волосы сбрил?

- Мама будет такая же красивая, как мы, сынок! Иди, смотри мультики!

Влад собрал волосы в пакет, снял с Насти наручники, надел боксерские перчатки и стал избивать. Бил сильно, долго, везде, где только можно.

- Бей меня, сволочь, я все равно отсюда выйду, - говорила Настя.

Входную дверь Влад предусмотрительно закрыл, спрятал ключи и забрал у Насти телефон. После получасового избиения тиран сходил покурить, и вернулся в комнату со словами: «Я сломаю тебе нос, хочу, чтобы ты ходила со сломанным носом».

- Раз 15 он ударил кулаком мне по переносице, но сломать ее не получилось. Шла кровь, он швырнул в меня тряпку и велел утереться. Потом отправил мыть голову, заставил лечь на кровать, пристегнул одной рукой к металлическому заднику и разрешил поспать.

Так продолжалось три недели. Пока во дворе за окнами серой пятиэтажки резвилась детвора, в запертой на все замки квартире молодой маме ломали руки, ноги, ребра. В ход шло все - от кулаков до металлического турника и табуретки. Спать Настя могла только когда ей это разрешат. Пристегнутая к кровати. Для коллег по работе Настя была на больничном, а маме покорно говорила в трубку, что все хорошо.

В этом доме и происходил весь ужас. Фото предоставлено Анастасией Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Я тебе отрублю руки и посажу на цепь в гараж»

30 июня Настя смотрела в окно и со страхом ждала возвращения своего мучителя. Почему не крикнуть прохожим и не попросить о помощи? Страх!

- Вижу, что он проходит мимо подъезда и заворачивает за угол. Ну все, подумала я, жду самого худшего, пошел в гараж, а там топор. В тот момент я просто смирилась со своей судьбой. Конечно, мне было страшно, мне было дико страшно. Меня всю трясло.

Влад вернулся из гаража с черным пакетом. Пока он отвлекся, Настя открыла его и побледнела. Внутри лежал топор и мягкая подушка. Настя спрятала пакет, а когда Влад его хватился, сказала, что ничего не видела.

- На этот раз он стал обвинять меня в неверности, - говорит Настя. - Сперва говорил, что его родная сестра проститутка, якобы он недавно об этом узнал, а потом стал говорить, что и я такая же.

- Как мать моего ребенка может быть проституткой?! Я тебя сейчас убью, расчленю и по кусочкам вынесу на мусорку, - орал безумец.

Все это сопровождалось избиением металлическим турником и другими подручными средствами. Настя как могла пыталась успокоить Влада. Он на время приходил в себя, но потом все начиналось снова. Сына насильник предусмотрительно отвел в детскую и включил мультики.

- В конечном счете он заставил записать меня видео, где я признаюсь, что занимаюсь проституцией, что моя мама и подруга - сутенеры, а крышует нас глава города, - говорит Настя. - Я – лысая, вся в синяках и крови - говорила все это на камеру, лишь бы он перестал меня бить.

До жутких издевательств у Насти были шикарные волосы. Фото предоставлено Анастасией

«Это не больно, как будто током ударило»

После этого Влад отправился на кухню, и вернулся оттуда с молотком и большим ножом. Достал табуретку, поставил на нее несколько дощечек, так как сиденье на ней было мягкое, на дощечки постелил пакет и велел Настя положить на доски руки.

- Меня всю затрясло. При этом я тоже была под наркотиками. Последние девять дней он заставлял меня их принимать вместе с ним, - говорит Настя. - Но я все понимала и осознавала. Единственное, у меня не шли слезы. Я реву, молю его остановиться, а глаза сухие.

- Клади руки, тварь, я сейчас их тебе отрублю, посажу на цепь в гараж и будешь там жить, - орал безумец.

Настя не давалась. Тогда Влад сказал, что сейчас ударит ее молотком по голове и отрубит руки пока она будет без сознания. Девушка повиновалась. Он поставил ее на колени перед табуреткой, подпер собой ее ноги, положил нож на руку, размахнулся молотком и.....

От первого удара Настя вскрикнула. Не сильно - в полголоса. А за остальными семью ударами наблюдала молча.

- Я услышала только «А», а потом все затихло, - вспоминает соседка снизу, которая этим вечером найдет Настю в луже собственной крови.

Восьми ударов не хватило. Кисть болталась на коже. Влад стал ее вырывать - не смог, снова начал резать - не получалось, стал опять рвать.

- И вы молча на это смотрели? - не выдержал я.

- Вы знаете, оказывается это не больно, как будто тебя током бьет, - невозмутимо отвечает Настя.

Дверь в комнату родителей открылась. На пороге стоял 5-летний сын. На полу лужа крови и отрубленная рука, рядом отец с ножом и молотком и мать, из которой фонтаном хлыщет кровь. У ребенка началась истерика.

- Мамочка, моя мамочка, почему ты отрубил ей руку?! - закричал мальчик.

- Мы с мамой играем, я маму чиню. Иди, смотри мультики, - ответил Влад.

Мальчик ушел. Влад налил в пакет физраствор, надел его Насте на руку, сверху перемотал какой-то тряпкой и стал оттирать с пола кровь.

- Приляг, сейчас рана затянется, я отведу тебя в гараж и посажу на цепь, - сказал Влад.

Настя легла, Влад пристегнул ее к кровати, а сам пошел принять очередную дозу. Насте становилось хуже. Кровь не останавливалась, а руку начало жечь. Влад принес ей обезболивающее и стал мельтешить по квартире.

- Сын сидел напротив и смотрел мультики, поэтому я старалась не показывать боли. Но с каждой минутой мне становилось хуже, а вокруг все было в крови, - вспоминает Настя. - Я попросила отстегнуть меня, чтобы дать походить. Руку стало неистово жечь, я зашла в ванну, попросила Влада ослабить тряпку, и тут же кровь хлынула фонтаном. Меня резко бросило в пот, затрясло, в ушах появилось какое-то шипение, я начала терять сознание, но старалась одергивать голову, чтобы оставаться в реальности. Влад принес мне воду, я сделала несколько глотков, но ноги подкосились, и я рухнула на пол, рука при этом свисала над ванной, куда стекала кровь. Слив был закрыт, и ванна медленно наполнялось кровью.

Увидев это, Влад как будто протрезвел. В глазах появился страх, и он в панике стал собирать вещи - свои, сына, Насти. Сгреб все в большую черную сумку, туда же засунул все документы. Помыл нож, молоток, спрятал их. Вытер везде кровь, собрал мусор, тряпки, окровавленную одежду, наволочку и все выбросил. Кисть завернул в два пакета.

- Я выброшу ее на помойку, чтоб тебе не смогли ее пришить, - говорил он в спешке.

Влад стал одеваться и собирать сына, сын стал звать маму, ревел, вырвался, побежал в ванную, а когда увидел полумертвую Настю и лужу крови - заорал нечеловеческим голосом.

- Влад ударил его, схватил за куртку, крикнул мне, что вызовет скорую, и хлопнул дверью. Я лежала и думала лишь о том, чтобы побыстрее приехали врачи, - вспоминает Настя - Вдруг дверь квартиры открылась, и он снова забежал внутрь - забыл мою руку. Схватил пакет ,выбежал на площадку и стал стучаться к соседке.

- Тетя Люда, у Насти сильное давление, я вызвал скорую, если ее заберут в больницу, вот вам ключи, закройте дверь и оставьте их у себя, - проговорил Владислав и, схватив сына, побежал вниз, где его уже ждало такси.

Съел сим-карты

Настю, истекающую кровью, успели спасти. Мама, узнав о случившемся, тут же приехала к дочери в больницу.

- Я боялась людей. Боялась даже не осуждения, а просто их присутствия. На мне ведь живого места не было - вся синяя, лысая, без кисти. Я хотела спрятаться от всех, остаться одна, у меня не было даже платка, что бы хоть как-то укрыться, - не сдерживая слез вспоминает Настя. - А сейчас все наоборот - я боюсь остаться одна.

Влада задержали на следующий день - на съемной квартире, где он был вместе с сыном. Во время задержания он съел свои сим-карты. Ребенка полицейские отвезли Настиной маме, а Влада отправили в СИЗО.

В два часа ночи, спустя примерно месяц после выписки, Насте раздался звонок.

- Поднимаю трубку, а там его голос: «Привет, солнце! Если ты расскажешь полицейским про наркотики и насилие, я сделаю так, что ты останешься без ребенка. Я рано или поздно выйду, и вы все у меня попляшите. Руку на себя возьму, в остальном признаваться не буду». Я скинула, позвонила в СИЗО, в камеру тут же зашли сотрудники и изъяли несколько телефонов.

- Неужели даже не попытался извиниться?

- Он прислал три письма. Сначала написал, что сожалеет о случившемся и при встрече попросит прощения. А потом начал угрожать.

«Папа плохой, он в клетке»

- Конечно, увиденное не прошло бесследно для сына. Когда я была в больнице, он спал с мамой, и по ночам мог ручкой водить вперед-назад по ее боку, как будто, что-то отпиливает, - говорит Настя. - С ним несколько раз работала психолог, но никакой серьезной травмы у сына не выявили. Иногда он вспоминает о произошедшем, говорит: «Папа плохой, папа маме руку отрезал, но сейчас папа в клетке. Я его не люблю, а маму очень люблю».

Психолог посоветовал Насте давать ему выговориться, не переводить тему, но и не запрещать это проговаривать. И это работает. Сейчас мальчик почти не вспоминает о пережитом ужасе.

- Что вы сейчас чувствуете?

- Я очень любила Влада. Такое бывает только в кино. Но сейчас остались только ненависть и жалость. Жалость за то, что он не смог справиться с зависимостью, а ненависть за то, что он со мной сотворил. И сейчас я желаю ему максимального наказания.

Преступника направили на психиатрическую экспертизу. Если его признают невменяемым, отправят на принудительное лечение.

- Я понимаю, что когда он выйдет, то не оставит в покое ни меня, ни ребенка, ни мою маму, - говорит Настя. – Поэтому мы переедем в другой город. Больше не хочу ничего о нем знать, просто забыть все, что он со мной сделал.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Комсомольская правда» рассказала историю Анастасии сотрудникам пермской компании по разработке бионических протезов «Моторика». И совсем скоро для Насти бесплатно сделают современный протез.

Имена героев публикации изменены.

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