Измывался над жертвой: в Перми 18-летнюю студентку средь бела дня утащили в кусты и изнасиловали

Все пять сексуальных партнеров маньяка – потерпевшие по изнасилованиям. Фото предоставлено источником К"омсомолки"

Изнасилование девушки майским солнечным днем почти в центре Перми потрясло пермяков. 62 – летний извращенец не скрывал, что в день нападения 24 мая у него был день рождения и он, таким образом, решил сделать себе подарок.

Роковое стечение обстоятельств.

24 мая занятия в институте отменили и 18 – летняя студентка отправилась домой. Но автобус до Стахановской ушел, следующий ждать долго. Екатерина (имя изменено - Ред.) пошла по Чкаловской дамбе. Ее обогнал худой старик, развернулся, пошел на встречу и сразу же ударил девушку в лицо. Катя упала, поднялась, пыталась нанести ответный удар, пнуть в пах. Нападавший ударил кулаком с другой стороны. Схватил за шею. Катя надеялась, что люди, прохожие придут ей на помощь. Время – начало двенадцатого. Но никого рядом не оказалось. Кто–то из проезжающих водителей мог видеть борьбу девушки с мужчиной у проезжей части. Она продолжалась несколько минут. Но машины и автобусы проезжали мимо

Страшный дед душил и тащил девушку в кусты. А за кустами похититель еще несколько метров вел пленницу по дороге мимо здания-склада (камера видеонаблюдения зафиксировала проход пары). Пока шли, воля к сопротивлению у девушки была сломлена. Она говорила: «Я сделаю все, что хотите, только не убивайте!». В одном месте насильник хотел уединиться с Катей, но прохода не было. В другом месте старик затащил девчонку в кусты и кошмар начался.

Насильник измывался над жертвой

Страшный синюшный от наколок человек говорил девушке, что она его подарок на день рождения. Требовал выпить за его здоровье 96 – процентный спирт. Когда пленница отказалась (у девушки непереносимость алкогольных напитков), насильник залил ей спирт в рот. Катя сплюнула, и это вывело из себя злодея. Он бил, душил жертву. Катя теряла сознание, прощалась с жизнью. Все это время маньяк сексуально извращался. И говорил: «Отсюда не уйдешь, пока я не закончу». В какой- то момент девушка догадалась обмануть мучителя. Сказала, что хочет в туалет. Он приказал все делать здесь, при нем. И Катя рванула из кустов. Она выбежала на дорогу. Люди уже шли, девушка заплаканная и опухшая подбегала к пермякам, просила помощи. Но прохожие проходили мимо.

Самокатчик - герой

Только мужчина на самокате остановился и предложил помощь. А когда парень узнал, что случилось с несчастной, он рвался в кусты, чтобы наказать наглеца. И неизвестно, чем бы закончилась встреча сексуально озабоченного деда с молодым сильным 30–летним мужчиной. Екатерина умаляла своего спасителя увезти ее подальше от этого места. Самокатчик привез девушку в магазин, где ранее работал. Пока коллеги приводили в чувства девушку, парень съездил за сотрудниками полиции. Злодея застали спящим на том же самом месте. После того, как пленница сбежала, именинник сходил в магазин за спиртным, вернулся в эти же кусты, принял на грудь и уснул.

Фото предоставлено источником Комсомольской правды

Все пять сексуальных партнеров – потерпевшие по изнасилованиям.

Задержанный не скрывал, что у него всегда были проблемы с девушками. За 62 года он имеет только пять сексуальных партнеров и все женщины – это потерпевшие по изнасилованиям. В первый раз Сергей (имя изменено - Ред.) сел в 16 лет. Изнасиловал девушку. В 2010 году его снова приговорили за изнасилование женщины. В квартире в компании он совершил половой акт с женщиной под угрозой убийством. Отсидел семь с половиной лет, вышел в 2017 году.

Фото предоставлено источником Комсомольской правды

«После освобождения в 2017 году обвиняемому был установлен административный надзор на восемь лет. Но он регулярно нарушал режим. В частности, в январе 2021 года мужчину за уклонение от административного надзора приговорили к шести месяцам лишения свободы. В марте 2022 года за аналогичное преступление он отсидел четыре месяца. И 24 мая 2023 года обвиняемый совершил изнасилование, соединенное с угрозой убийством (наказание от 4 до 10 лет) и насильственные действия сексуального наказания, соединенные с угрозой убийством (наказание от 4 до 10 лет). В действиях человека усматривается особо опасный рецидив», - рассказала следователь СО по Свердловскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю Полина Россохина.

Мог жить на свободе при хороших условиях

Сергей – одиночка, ни семьи, ни детей. Но после освобождения государство предоставило ему все условия для нормальной жизни, социализации. Он жил в рабочем доме (типа общежития) на улице Верхнемуллинской с такими же бывшими заключенными. За жилье граждане не платят. Их трудоустраивают. Работал Сергей грузчиком в супермаркете. В свой день рождения мужчину посетили грустные мысли: стареет, вероятно, потенция уже не та. Увидел девушку, впереди идущую, и решил на ней проверить, на что он еще способен. Следует отметить, что жертва маньяка – скромная девушка, приехала в Пермь из сельской местности. Родители снимали ей квартиру. В тот день студентка шла в платье с нормальной длиной юбки, с обычным вырезом на груди, словом, девушка ничем не привлекала внимания. Ей просто не повезло, сзади шел озабоченный рецидивист.

«Я пойду на показы, если вы ее туда приведете. Я на ней всё покажу».

К концу следствия обвиняемый начал говорить, что никакой он не маньяк. Он, вообще, неотразимый мужчина, пользующийся успехом у женщин. Когда следователь предложила обвиняемому выехать на место совершения преступления и в деталях показать и рассказать, что произошло 24 мая, Сергей заявил: «Я пойду на показы, если вы ее туда приведете. Я на ней все покажу».

Девушкой никто не стал рисковать. Но Екатерине пришлось самой выехать на показ и на месте вновь вспомнить весь пережитый ею ужас. Когда потерпевшая стояла на дороге у проезжей части и показывала следователю место нападения, в этот момент, как и в тот печальный для Кати день, мимо проезжали автобусы, полные пассажиров, автомобили. Люди в окна с интересом смотрели, как девушка стоит и машет рукой.

Пострадавшая девушка. Фото предоставлено источником Комсомольской правды

Сейчас уголовное дело направлено в суд.

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