Пермский пятиклассник собрал из кубиков Рубика портреты Гагарина и Татищева

Свой пиксельный автопортрет Егор Медведев собрал за четыре дня. Фото: предоставлено Натальей Медведевой.

- Свой первый кубик Рубика Егор собрал еще во втором классе, когда начал заниматься спидкубингом, - рассказывает пермячка Нататья Медведева. – На эту же тему – про алгоритмы и сборку кубика – он писал тогда свой школьный проект. А в четвертом классе Егор решил продолжить и развить эту тему, но немного в другом направлении. Из кубиков Рубика он создал арт-объект к 300-летию города Перми и победил в краевом конкурсе.

Идею создания картин из разноцветных граней кубика Рубика 11-летний ученик одной из пермских гимназий Егор Медведев увидел в интернете и тоже решил попробовать. Попросил родителей помочь ему, и они согласились: приобрели кубики, а папа сделал специальный наклонный каркас, на который накладывалась будущая картина.

Всего кубиков в каждой картине около 600, их специально выбирали маленькие, 3,5 на 3,5 сантиметра, чтобы картины получались не очень большие.

Затем Егор выбирал героя, чью картину хотел бы создать, и прогонял его изображение через специальный сайт, который раскладывает картинку на пиксели. А дальше – дело техники: собирать и выкладывать кубики ряд за рядом, пока не получится результат.

Одна из первых работ школьника: это портрет знаменитого Эрнё Рубика. Фото: предоставлено Натальей Медведевой.

Одной из первых своих работ Егор создал портрет знаменитого Эрнё Рубика. Затем собрал свой автопортрет, далее – ко Дню космонавтики – задумал сложить портрет первого космонавта Юрия Гагарина, а недавно – на портрет основателя столицы Пермского края Василия Татищева. В этой картине 594 кубика.

- На создание одной работы у Егора уходит в среднем неделя, но со своим автопортретом он управился быстрей – за четыре дня, видимо, хотел поскорей посмотреть, какой результат получится. А вот с Татищевым работа растянулась. Было лето, работать не очень хотелось, мы уезжали, поэтому с окончанием тянул до последнего.

Работа к 300-летию Пермь. Фото: предоставлено Натальей Медведевой.

Когда собранная картина готова и прошла фотосессию, Егор разбирает ее. Делает это быстро и с большой радостью в глазах: художник просто наклоняет каркас, и кубики летят вниз. Иногда один-два ломаются, но у школьника есть несколько запасных.

- Нет, мне совсем картину не жалко, наоборот прикольно. Что ее жалеть, если я новую сделаю, - говорит сам пятиклассник.

Сейчас у парня есть еще одна задумка, и он работает над ней, но открывать секрет пока не стал. Кроме пиксельных картин, Егор увлекается ментальной арифметикой и хорошо считает в уме. Как и все дети, он любит гаджеты: летом может позволить себе поиграть подольше, в школьное время такой роскоши не получается.

Портрет Юрия Гагарина школьник собрал ко Дню космонавтики. Фото: предоставлено Натальей Медведевой.

- К увлечению сына мы относимся замечательно, рады, что у него есть интерес, считаем, что это полезно. Надеемся, сохранится оно надолго. И если он еще попросит кубки, то, думаю, не откажем. Но сами не предлагаем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За свои изобретения третьеклашка из Перми получила спецприз на выставке юных конструкторов на Тайване

Девочка придумала, как обезопасить модниц и научить детей быстро запоминать таблицу умножения (Подробнее...)