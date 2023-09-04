Пермская школьница рассказала, как придумала вопрос президенту

Алена Варлашова учится в девятом классе пермской школы № 93. Фото: предоставлено Аленой Варлашовой.

1 сентября Президент России Владимир Путин ненадолго стал учителем, проведя для ребят открытый урок «Разговор о важном». Его учениками стали 30 школьников из разных уголков России. Среди ребят, с которыми поговорил президент, оказалась ученица из Перми Алена Варлашова.

Алена учится в девятом классе пермской школы № 93, ей 15 лет, она почти отличница. А еще Алена - активист российского движения молодежи, юный изобретатель и геолог. О том, как она попала в столицу и как придумала вопрос Владимиру Путину, школьница рассказала «Комсомолке».

- На Всероссийский урок «Разговоры о важном» я попала благодаря конкурсу «Детская школа наставничества». Летом я подготовила портфолио, подала заявку, прошла тестирование, выполнила все задания, сняла видеовизитку и прошла отбор: меня пригласили на образовательную смену в Мастерскую управления «Сенеж» в Подмосковье.

Алена прошла отбор на конкурсе «Детская школа наставничества». Фото: предоставлено Аленой Варлашовой.

Программа состояла из множества мотивационных встреч, творческих мастер-классов и других необычных мероприятий. А с ребятами – участниками смены - они стали настоящей дружной семьей.

О том, что вместе с новыми друзьями Алена будет участвовать в «Разговорах о важном» с президентом, она узнала примерно за неделю. Сначала не волновалась, ведь было непонятно, чего ожидать. Но потом волнение, конечно же, появилось. Но сама встреча и разговор стали самым незабываемым событием в жизни Алены.

- Когда думала над вопросом, поняла, мне было бы интересно узнать, какой нелюбимый предмет в школе был у первого лица страны. Сама я не очень люблю историю: там нужно запоминать много дат, хотя все равно стараюсь, и учусь по этому предмету на «отлично».

- Даже то, что кажется неважным, имеет значение, - ответил на вопрос пермской школьницы Президент. - А вообще я никогда не задумывался - любимый или нелюбимый предмет. Исходил из того, что есть набор предметов обязательных к изучению и занимался ими. На мой взгляд, любимые и нелюбимые предметы связаны с желанием познать больше и с преподавателями, которые интересно и не очень доносят до учеников те или иные знания в области, где являются специалистами. Можно быть хорошим специалистом, но не иметь возможности интересно подавать материал. И это нормально, ничего в этом такого нет, это говорит о том, что все должны работать над собой, учиться, получать допобразвание, в том числе и сами преподаватели.

Алена - активист российского движения молодежи, юный изобретатель и геолог. Фото: предоставлено Аленой Варлашовой.

Рассказывая Президенту о своих увлечениях, Алена рассказала о реализации своего эксперимента на борту МКС. Его суть заключается в том, чтобы отправить в космос бактерии – нефтедеструкторы, съедающие разлитую нефть. Возможно, там они мутируют и станут более эффективными, и это поможет решать экологические проблемы.

- Мое увлечение этим началось с кружка по геологии, в котором занималась еще моя мама, - улыбается школьница. – Там замечательный педагог Людмила Евгеньевна Жаданова подарила мне любовь к этому направлению. Далее я начала заниматься в Кванториуме на направление биологии, где мне предложили поработать с нефтью. Так и получился мой необычный проект. Им я занимаюсь около двух с половиной лет.

- Алена, то есть вы хотите запустить в космос бактерии, они там мутируют, а потом на земле будут съедать нефть. А они нас не съедят? - пошутил президент.

- Нет, нас не съедят, - с улыбкой ответила школьница.

- Слава Богу, - ответил президент.

Родные, друзья, одноклассники и учителя после того, как увидели Алену на экране телевизора, начали писать ей в соцсетях и поздравлять с этим незабываемым событием.

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