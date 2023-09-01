Владимир Путин задал шутливый вопрос пермской школьнице: «А они нас не съедят?»

Сегодня, 1 сентября, президент России Владимир Путин ненадолго стал учителем. Фото: скриншот видео "Комсомольской правды"

Сегодня, 1 сентября, президент России Владимир Путин ненадолго стал учителем, проведя открытый урок «Разговор о важном», в рамках проектов платформы «Россия – страна возможностей». Одной из участниц, с которой поговорил президент, оказалась ученица из Перми Алена Варлашова.

- С раннего детства я активно проявляла себя в жизни. Сейчас я являюсь активистом российского движения детей молодежи, юным изобретателем, юным геологом. И, наверное, одним из моих самых значимых событий в жизни это реализация моего эксперимента на борту МКС. Его суть заключается в том, чтобы отправить в космос бактерии- нефтедеструкторы (съедающих разлитую нефть). Возможно, там они мутируют и станут более эффективными. Это сможет помочь решать экологические проблемы.

- Алена, то есть вы хотите запустить в космос бактерии, они там мутируют, а потом на земле будут съедать нефть. А они нас не съедят? - пошутил президент.

- Нет, нас не съедят, - с улыбкой ответила школьница.

- Слава Богу, - ответил президент.

- Мой проект развился благодаря поддержке "Кванториума" и пермского Политеха. Именно благодаря им мой проект развился до такого масштаба. В этом смысле очень важна поддержка профессионалов. Тем не менее основы закладываются в школе. Мне очень нравятся математика, физика, химия, биология. Но есть предметы, которые мне не очень нравятся, хотелось бы узнать, какой самый нелюбимый предмет в школе был у вас, и чем он пригодился в жизни?

- Во-первых, я желаю тебе успехов в мутировании букашек, чтоб они съели то, что нам не нужно и до нас не добрались - с улыбкой начал президент. - Во-вторых, очень рад, что у тебя это получается, у тебя есть люди, которые тебе в этом помогают. Может, нужно как-то тебя поддержать? Попросить руководство Роскомоса, чтобы они поддержали твои проекты? -

- Сейячас все уже готовится к запуску, а так было бы очень приятно получать поддержку от университетов или от представителей бизнеса.

- Я переговорю с руководством Рсокомоса, чтобы они обратили на это внимание, - ответил Владимир Путин.

Отвечая на вопрос про любимые и нелюбимые предметы, президент рассказал, что учился в школе с химическим профилем и углубленным изучением физики и математики. И быстро для себя решил, что хочет поступать на юрфак, поэтому сразу задумался, какие нужно сдавать предметы - это были история, литература, русский и иностранный язык. Соответственно, изучению именно этих предметов президент уделил особое внимание.

- Даже то, что кажется неважным, имеет значение, - подчеркунл президент, - А вообще я никогда не задумавался - любимый или нелюбимый предмет. Исходил из того, что есть набор предметов обязательных к изучению и занимался ими. На мой взгляд, любимые и нелюбимые предметы связаны с желанием познать больше и с предподавателями, которые интересно и не очень доносят до учеников те или иные знания в области, где являются специалистами. Можно быть хорошим специалистом, но не иметь возможности интересно подавать материал. И это нормально, ничего в этом такого нет, это говорит о том, что все должны работать над собой, учиться, получать допобразвание, в том числе и сами преподаватели.

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