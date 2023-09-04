Первоклассница из Перми установила очередной спортивный рекорд России

Лида установила рекорд России, подтянувшись с грузом. Фото: Семейный архив.

В Перми о юной спортсменке Лидии Котельниковой, которая показывает недюжую силу, слышали многие. Она не раз становилась участницей спортивных силовых состязаний: в 6 лет установила рекорд России, простояв в планке 32 минуты, а позже отжалась от пола 85 раз, побив мировой рекорд. Очередной рекорд Лидии не заставил себя долго ждать.

Папа придумал, Лида сделала

В этот раз спортсменка опять попала в реестр рекордов России по подтягиваниям с дополнительным весом среди детей. Вес груза составил 13,6 кг., при собственном весе девочки в 21,5 кг. Предыдущий рекорд с допгрузом в 12,5 кг установила семилетняя Ксенией Лукиной.

«КП» пообщалась с мамой Лиды Котельниковой Анастасией, которая рассказала, что по этому достижению особо ничего не придумывали.

- Мы всей семьей сидели у телевизора и смотрели соревнования по силовому экстриму, - говорит Анастасия Котельникова. - Лида захотела попробовать поднять что-нибудь тяжелое. Муж Владимир предложил подтянуться на турнике, привязав на пояс дочке бутыли, наполненные водой.

Установила рекорд во дворе дома

На подготовку ушло 2 дня. Лида вышла во двор на спортивную площадку, папа закрепил на талии груз и Лида с усилием, но смогла подтянуться. Рекорд установлен!

Родители спортсменки говорят, что девочка сейчас занимается греко-римской борьбой, дзюдо, акробатикой и тренируется на турнике, делает разные силовые упражнения. А еще 1 сентября девочка пошла в первый класс.

В этом году Лида пошла в первый класс. Фото: Семейный архив.

- Лида совершенно обычный ребенок, просто очень спортивный, - говорит ее папа Владимир Волегов. - Мы не заставляем ее, она сама с огромным удовольствием бежит на тренировки.

Лида с четырех лет занимается акробатикой, в пять лет увлеклась дзюдо. Регулярные тренировки дают свои результаты. Пример она берет со старшего брата Ильи Волегова. Он тоже установил детский рекорд мира, подтянувшись 49 раз подряд, превысив предыдущую планку среди мальчиков на 8 подъемов.

Кстати, Лида Котельникова в 2023 году стала победительницей проекта «Настоящие люди», который организовала «Комсомольская правда» в Перми. Она была номинирована за свои высокие спортивные достижения.

«Настоящие люди» - это проект об обычных пермяках, которые думают не только о себе и делают Пермь по-настоящему великой. Одни спасают чужие жизни, другие приходят на помощь в трудную минуту, помогают слабым, заботятся о тех, кто нуждается в поддержке и внимании, третьи – достигают высот и успехов, делая наш город еще более привлекательным, комфортным, и удобным для жизни.

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