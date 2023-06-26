Шестилетняя пермячка поставила рекорд России, удерживая планку 32 минуты

Лида Котельникова удерживала планку больше получаса! Фото: семейный архив.

- Ну что, я уже поставила рекорд? – вопросительно смотрела на родителей и братика 6-летняя пермячка Лидочка Котельникова.

- Уже на шесть минут перекрыла! – отвечали ей те, глядя на секундомер.

Девочка бодро вскочила на ноги, и спросила: «Где моя мороженка!»

Владимир, ее папа, теперь смеется: «Да, мы ей перед этим, не подумав, купили мороженое, и она боялась, что оно растает, а вообще-то она еще долго могла планку держать».

- Так-то я и час могла бы выдержать! – уверяет Лида. – Я на тренировке уже пробовала.

Результат зафиксирован! Фото: семейный архив.

Официальный представитель организаторов зафиксировал новый российский рекордный результат среди детей: 32 минуты! Прежний рекорд России, кстати, тоже принадлежал пермячке, 10-летней Насте Золотаревой, которая показала результат в 26 минут 5 секунд.

На этот раз все происходило на площади перед Театром Театром, на которую в День молодежи собрались спортсмены разного возраста. Потом победителей поздравляли со сцены, а про Настю почему-то забыли.

Но родители, уверенные в успехе дочери, заранее купили ей приз – мягкую игрушку.

- Это Чебурашка! – обрадовалась Лидочка.

Не так давно они с мамой ходили на фильм про забавного ушастого персонажа, и он ей очень понравился.

Пойти на рекорд девочка надумала сама.

Брат Илья служит примером для маленькой Лиды. Фото: семейный архив.

- Может быть, от своего тренера по греко-римской борьбе узнала о том, что перед драмтеатром будут соревнования для любителей, вот и решила попробовать себя, - говорит ее папа. – А может, они с братом Илюшей это вместе придумали - он для нее пример. Недавно вот Илья победил в соревнованиях по национальной борьбе корэш на Сабантуе, куда мы всей семьей ходили. Возможно, Лидочке тоже захотелось продемонстрировать свои способности.

Для Лиды это не первый рекордный успех. Этой зимой ее брат установил детский рекорд мира, подтянувшись 49 раз подряд. Лидочка решила не отставать и тоже побила мировой рекорд - за минуту отжалась от пола 85 раз!

Раньше, в садике, она занималась акробатикой. А теперь, как и брат, увлеклась греко-римской борьбой. У них даже тренер один. И в школу они этой осенью будут ходить вместе.

- Лидочка к школе серьезно готовится, - говорят ее родители. – Уже научилась писать, и все сказки, которые были в домашней библиотеке, перечитала. Девочка она принципиальная и организованная, и мы уверены, что занятия спортом ей не будут мешать, а только помогут в учебе!