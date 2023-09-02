Как прошел День знаний в Перми

1 сентября в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Робкие первоклассники и взволнованные мамы и папы. А еще ребята, которые после долгих летних каникул вновь пошли на учебу. Впереди – новые знания, встречи с друзьями и масса интересного!

1 сентября в Перми прошли первые в этом учебном году школьные линейки.

В соцсетях появляются масса красивых фото с нарядными учениками, их публикуют родители, которые отвели накануне своих детей в пермские школы. А всего в Прикамье пошли учиться 340 тысяч ребят, среди них 37 тысяч первоклашек.

Предлагаем глазами фотографа «Комсомольской правды» посмотреть, как прошел этот школьный праздник в Перми. Разглядываем, любуемся, ищем себя и своих школьников.

1 сентября в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1 сентября в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1 сентября в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1 сентября в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1 сентября в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1 сентября в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1 сентября в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1 сентября в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1 сентября в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1 сентября в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1 сентября в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1 сентября в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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