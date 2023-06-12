30 лучших фото, как пермяки праздновали 300-летие родного города

С юбилеем, любимая Пермь!
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
12 июня Пермь отметила трехвековой юбилей. Получился по-настоящему красивый и насыщенный праздник. И если вы где-то не успели, фотографы и журналисты «Комсомолки» побывали на самых интересных мероприятиях Дня города Перми.
Чтобы вы, дорогие читатели, смогли увидеть то, куда попасть не смогли, смотрите наш репортаж.
Пермь - город, где живут счастливые люди.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Пермь - все реально!
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В День города было много активностей для детей и взрослых.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На память - сувениры с юбилейной символикой.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Праздничные торговые ряды на эспланаде.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В юбилей города даже спортом можно было позаниматься.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Кролики на пермской набережной.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Праздновать юбилей в центр Перми приехали даже самые маленькие жители нашего города.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С юбилеем, пермяки!
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Погода в День города не подвела.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фестиваль диджеев на пермской набережной.
Фото: Павел Шатров
Выступление флайбордистов.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Самый юный диджей - за пультом Рома Зайцев - ему 7 лет!
Фото: Павел Шатров
А это молодожены, которые решили стать мужем и женой в день 300-летнего юбилея Перми.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Пермь по-новому заиграла яркими красками.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Праздник прошел весело.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Поиграть? Или посмотреть концерт и потанцевать?
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Смотрим, как прошел 300-летний юбилей Перми глазами фотокора КП.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Александр Айвазов на праздничном концерте в Перми.
Фото: Анна Маркова
Ведущие праздничного концерта Марина Федункив и Олег Верещагин.
Фото: Анна Маркова
Ваня Дмитриенко сразу, как сдал экзамен, сел в самолет и полетел в Пермь, чтобы поздравить город с 300-летним юбилеем.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Пермякам поет Денис Клявер.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Пермяков поздравляет группа «Невский проспект».
Фото: Анна Маркова
Ирина Нельсон предложила пермякам сойти с ума от любви и счастья.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Известный пермский врач-реаниматолог Юрий Курносов - многолетний фанат Ирины Нельсон.
Фото: Анна Маркова
DS crew на юбилейном концерте.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Выступление на главной сцене Перми.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Алексей Дёмкин поздравляет пермяков с юбилеем.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Выступление московской группы Artik&Asti.
Фото: Анна Маркова
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