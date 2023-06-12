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Общество12 июня 2023 17:45

30 лучших фото, как пермяки праздновали 300-летие родного города

Что происходило 12 июня 2023 года на эспланаде, пермской набережной и других площадках
Алена ОВЧИННИКОВА
С юбилеем, любимая Пермь!

С юбилеем, любимая Пермь!

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

12 июня Пермь отметила трехвековой юбилей. Получился по-настоящему красивый и насыщенный праздник. И если вы где-то не успели, фотографы и журналисты «Комсомолки» побывали на самых интересных мероприятиях Дня города Перми.

Чтобы вы, дорогие читатели, смогли увидеть то, куда попасть не смогли, смотрите наш репортаж.

Пермь - город, где живут счастливые люди.

Пермь - город, где живут счастливые люди.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермь - все реально!

Пермь - все реально!

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В День города было много активностей для детей и взрослых.

В День города было много активностей для детей и взрослых.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На память - сувениры с юбилейной символикой.

На память - сувениры с юбилейной символикой.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Праздничные торговые ряды на эспланаде.

Праздничные торговые ряды на эспланаде.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В юбилей города даже спортом можно было позаниматься.

В юбилей города даже спортом можно было позаниматься.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кролики на пермской набережной.

Кролики на пермской набережной.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Праздновать юбилей в центр Перми приехали даже самые маленькие жители нашего города.

Праздновать юбилей в центр Перми приехали даже самые маленькие жители нашего города.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С юбилеем, пермяки!

С юбилеем, пермяки!

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в День города не подвела.

Погода в День города не подвела.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фестиваль диджеев на пермской набережной.

Фестиваль диджеев на пермской набережной.

Фото: Павел Шатров

Выступление флайбордистов.

Выступление флайбордистов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Самый юный диджей - за пультом Рома Зайцев - ему 7 лет!

Самый юный диджей - за пультом Рома Зайцев - ему 7 лет!

Фото: Павел Шатров

А это молодожены, которые решили стать мужем и женой в день 300-летнего юбилея Перми.

А это молодожены, которые решили стать мужем и женой в день 300-летнего юбилея Перми.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермь по-новому заиграла яркими красками.

Пермь по-новому заиграла яркими красками.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Праздник прошел весело.

Праздник прошел весело.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поиграть? Или посмотреть концерт и потанцевать?

Поиграть? Или посмотреть концерт и потанцевать?

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Смотрим, как прошел 300-летний юбилей Перми глазами фотокора КП.

Смотрим, как прошел 300-летний юбилей Перми глазами фотокора КП.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Александр Айвазов на праздничном концерте в Перми.

Александр Айвазов на праздничном концерте в Перми.

Фото: Анна Маркова

Ведущие праздничного концерта Марина Федункив и Олег Верещагин.

Ведущие праздничного концерта Марина Федункив и Олег Верещагин.

Фото: Анна Маркова

Ваня Дмитриенко сразу, как сдал экзамен, сел в самолет и полетел в Пермь, чтобы поздравить город с 300-летним юбилеем.

Ваня Дмитриенко сразу, как сдал экзамен, сел в самолет и полетел в Пермь, чтобы поздравить город с 300-летним юбилеем.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермякам поет Денис Клявер.

Пермякам поет Денис Клявер.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермяков поздравляет группа «Невский проспект».

Пермяков поздравляет группа «Невский проспект».

Фото: Анна Маркова

Ирина Нельсон предложила пермякам сойти с ума от любви и счастья.

Ирина Нельсон предложила пермякам сойти с ума от любви и счастья.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Известный пермский врач-реаниматолог Юрий Курносов - многолетний фанат Ирины Нельсон.

Известный пермский врач-реаниматолог Юрий Курносов - многолетний фанат Ирины Нельсон.

Фото: Анна Маркова

DS crew на юбилейном концерте.

DS crew на юбилейном концерте.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Выступление на главной сцене Перми.

Выступление на главной сцене Перми.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Алексей Дёмкин поздравляет пермяков с юбилеем.

Алексей Дёмкин поздравляет пермяков с юбилеем.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Выступление московской группы Artik&Asti.

Выступление московской группы Artik&Asti.

Фото: Анна Маркова

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