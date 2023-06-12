30 лучших фото, как пермяки праздновали 300-летие родного города

С юбилеем, любимая Пермь! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

12 июня Пермь отметила трехвековой юбилей. Получился по-настоящему красивый и насыщенный праздник. И если вы где-то не успели, фотографы и журналисты «Комсомолки» побывали на самых интересных мероприятиях Дня города Перми.

Чтобы вы, дорогие читатели, смогли увидеть то, куда попасть не смогли, смотрите наш репортаж.

Пермь - город, где живут счастливые люди. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермь - все реально! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В День города было много активностей для детей и взрослых. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На память - сувениры с юбилейной символикой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Праздничные торговые ряды на эспланаде. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В юбилей города даже спортом можно было позаниматься. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кролики на пермской набережной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Праздновать юбилей в центр Перми приехали даже самые маленькие жители нашего города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С юбилеем, пермяки! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в День города не подвела. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фестиваль диджеев на пермской набережной. Фото: Павел Шатров

Выступление флайбордистов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Самый юный диджей - за пультом Рома Зайцев - ему 7 лет! Фото: Павел Шатров

А это молодожены, которые решили стать мужем и женой в день 300-летнего юбилея Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермь по-новому заиграла яркими красками. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Праздник прошел весело. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поиграть? Или посмотреть концерт и потанцевать? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Смотрим, как прошел 300-летний юбилей Перми глазами фотокора КП. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Александр Айвазов на праздничном концерте в Перми. Фото: Анна Маркова

Ведущие праздничного концерта Марина Федункив и Олег Верещагин. Фото: Анна Маркова

Ваня Дмитриенко сразу, как сдал экзамен, сел в самолет и полетел в Пермь, чтобы поздравить город с 300-летним юбилеем. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермякам поет Денис Клявер. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермяков поздравляет группа «Невский проспект». Фото: Анна Маркова

Ирина Нельсон предложила пермякам сойти с ума от любви и счастья. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Известный пермский врач-реаниматолог Юрий Курносов - многолетний фанат Ирины Нельсон. Фото: Анна Маркова

DS crew на юбилейном концерте. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Выступление на главной сцене Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Алексей Дёмкин поздравляет пермяков с юбилеем. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Выступление московской группы Artik&Asti. Фото: Анна Маркова

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