В Перми объявили вознаграждение в 50 тысяч за информацию о пропавшем псе Кайфе

Пропавший песик. Фото предоставлено хозяйкой собаки.

Хозяева сбежавшего в Перми песика породы папильон объявили вознаграждение до 50 тысяч рублей за достоверную информацию о его местонахождении. Как рассказала «Комсомолке» хозяйка собаки Яна, Кайф (кличка пса) убежал с придомового участка по улице Рабочего Иванченко (микрорайоне Костарево в Мотовилихе)14 июля. И вот уже полтора месяца его не могут найти.

- Мы покупали его совсем крохотным у заводчика, - рассказывает Яна. - Кличку тоже придумала заводчик. Когда он был совсем маленьким, то любил лежать на животике на травке и греться в лучах солнца. Отсюда и кличка. Он уже на нее окликался, поэтому менять мы ее не стали.

Фото предоставлено хозяйкой собаки.

Кайф убежал через технологическое отверстие в заборе. Раньше оно всегда было закрыто, но в тот день оказалось не запертым.

- Кайф очень дружелюбен, даже к незнакомым людям, - говорит Яна. - После пропажи нам звонили, писали, говорили, что видели похожую собаку. Но это был не Кайф. Мы знаем каждое его пятнышко, поэтому с легкостью узнаем его на фото. Кроме того у Кайфа есть клеймо в районе паховой области.

Фото предоставлено хозяйкой собаки.

Яна, ее муж и дети очень скучают по псу, он был без малого членом семьи. Хозяева очень надеются, что с ним все в порядке, что его не сбила машина, а приютил кто-то из пермяков. Если вы знаете достоверную информацию о местонахождении собаки, звоните по телефонам: 8-919-45-09-117; 8-912-06-86-604; 8-982-47-68-079.

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