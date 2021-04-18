Попугай Риччи. Фото: Юлия Карташова/Facebook

Жительница Перми Юлия Карташова рассказала удивительную историю о том, как с помощью социальных сетей в городе-миллионнике помогли крохотному попугаю Риччи вернуться в семью.

Воскресное утро у семьи пермяков началось с неприятного сюрприза - проснувшиеся дети не нашли в клетке своего любимого волнистого попугайчика по имени Риччи. Они оббежали всю квартиру, проверили все его тайные любимые уголки, но птички нигде не было. В панике дети бросились в родительскую спальню. Когда Светлана - мама мальчишек - выслушала их рассказ, вспомнила, что накануне вечером после насыщенного дня вся семья задремала и клетку никто не запер. И проворный попугай выбрался из нее, прошмыгнул через оконную щель и улетел.

- Их любимчик, их ручной мальчик, который ел только с рук, разговаривал и вообще был социализирован на все 100%, улетел в неизвестном направлении, оставив всю семью с разбитыми сердцами, - рассказывает Юлия. - Быстро одевшись, оставив дома рыдающих малышей, Светлана с мужем бросились во двор на поиски любимца... спустя час, оббежав всю округу, они вернулись домой и Светлана написала своей подруге Наде: «У нас горе - Риччи улетел». Надя написала своей сестре Юле: «Помоги, дай объявление, а вдруг?!». Юлия написала пост о пропавшем попугае на Facebook. Но никто из них еще не знал, что в 10-00 попугай пришел пешком в общежитие прямо в руки к сердобольной женщине вахтеру. Он так устал, что лететь уже не мог. Да и улетел он не так далеко - с Лебедева на бульвар Гагарина. Добрая женщина накормила Риччи печенькой, и он уснул у нее на руке. Старушка показала попугайчика девушке Насте и попросила рассказать о находке в интернете.

Дальше все произошло в следующем хронологическом порядке:

- в 13-07 в группе «Подслушано Пермь» ВКонтакте появляется объявление Насти о том, что найден попугайчик;

- в 13-23 его видит подруга Юлии Лена и сразу же отписывается в группе и звонит Юле;

- в 13-25 Юля пишет Насте и договаривается о том, что попугайчика никому не отдадут, кроме Светланы;

- в 13-27 Юля пишет Надежде о местонахождении Риччи;

- в 14-00 счастливая семья воссоединяется.

- Муж Светланы говорит: «Это невозможно, так не бывает!» А вот она - сила шести рукопожатий. Воскресенье прожито не зря. Спасибо всем, кто репостнул, кто поддержал, кто переживал. Вы лучшие, - выразила слова благодарности Юлия.