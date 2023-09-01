Испытано на себе: От правильного меда хлеб черствеет, а в горле першит

Хороший мед должен тянуться. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Август - время, когда пасечники активно качают мед. А потом продают его в сельских магазинчиках, на ярмарках и мини-рынках. Винни-Пух толк в этом знал, но реально ли обычному человеку отличить настоящий пчелиный продукт от бестолковой подделки? Журналисты «КП» решили на себе проверить, насколько действенны народные методы.

Запасаемся образцами

Для чистоты эксперимента взяли три образца меда:

Образцы меда купили в разных местах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первый – от знакомого пасечника. Зинаида живет в деревне рядом с нашей дачей. Женщина держит несколько пчелиных ульев. Свою семью медом она обеспечивает полностью, а излишки продает соседям. Так что мед у нее «для себя качала». И цена 600 рублей за литр.

Второй – с медовой ярмарки, весь год работающей в холле пермского Дворца культуры. Стол перед продавцом уставлен пластиковыми корытцами с разными видами сладостей.

- Из Башкирии мед, вкусный, свежий, покупайте, - заверяет продавец.

Надписи гласят: акациевый, таежный с кедровыми орешками, малиновый. И даже мед от диких пчел. За литр цветочного меда здесь просят 700 рублей. А, к примеру, акациевый продают за 1100.

- Давайте обычный, цветочный.

Третий - с мини-рынка у дома. На небольшом столике возле легкового автомобиля, припаркованного у мини-рынка, несколько баночек разного размера.

- Откуда мед?

- Из ульев, - улыбается продавец.

Литровая банка стоит 800 рублей. Вот и третий образец готов. Можем начинать проверку.

Что ищем?

Натуральный мед - продукт полезный, содержит естественные ферменты, улучшающие обмен веществ, антиоксиданты, может облегчить боль в горле. А вот подделки – вещь вредная. Что же можно купить на рынке?

- разбавленный продукт. Этот метод позволяет получить из литра натурального меда 5 литров суррогата, разведенного водой, либо сахарным, фруктозным сиропом. Часто нагревают старый кристаллизованный мед, затем загущают его крахмалом, мукой, мелом или даже песком.

- незрелый мед. Если откачать продукт слишком рано, до того, как пчелы выпарили влагу и запечатали соты, меда будет больше (40-70% влаги - вместо 16% по ГОСТу – вот и увеличившийся объем).

- синтетический мед. Он не имеет никакого отношения к пчелам, делается добавлением в патоку или сахарный сироп разных усиливающих вкус добавок.

Способ 1: Проверяем тягучесть

- Самый простой способ понять, разбавляли ли мед, – набрать немного меда на ложечку или палочку и чуть приподнять, чтобы мед стекал, - советует пасечник из Пермского края Петр Васильченко. Он занимается пчелами более 25 лет и знает о полезном лакомстве все.

- Натуральный вызревший мед будет стекать тонкой непрерывной струйкой. Она может стать тоньше волоса, но не начнет капать. Если же появляются отдельные капли, значит, мед поддельный или сильно разбавленный.

Светло-золотистая струйка медленно стекала с ложки, тянулась, истончалась, но не рвалась. Мед с деревенской пасеки оправдывает методику. Тянулась, но все-таки порвалась струйка меда с мини-рынка. А «ярмарочный» мед сразу пошел крупными каплями, не пройдя первого этапа проверки. Видимо, там решили заработать больше и знатно разбавили мед.

Способ 2: Пробуем на вкус

Еще более простой и верный вариант: попробовать на вкус. Настоящий мед отличается легкой приятной горчинкой, а после первой же ложки от него начинает першить, «царапать» в горле.

Желающих принять участие в этой части эксперимента в редакции оказалось немало. Все единогласно назвали самым вкусным и насыщенным образец №1. И горло после него легонечко першило. Образец №3 горло тоже царапал, но разнообразных ароматных привкусов в нем чувствовалось меньше. А вот образец №2, купленный на ярмарке, отдавал неприятной кислинкой и напоминал по вкусу карамель из жженого сахара, которую мы когда-то делали в детстве.

Способ 3: Делаем бутерброд

Хлеб поможет проверить мед на натуральность. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Проверить качество меда можно, просто намазав им хлеб. От натурального продукта хлеб быстро твердеет, от подделки – размякает. Оказывается, мед вытягивает из хлеба воду – это называется обратный осмос. А если хлеб размяк – в банке сироп из сахарозы и фруктозы.

Делаем три бутерброда и оставляем их на столе на 15 минут. Обратная сторона свежайшего, только что из магазина ломтика хлеба, намазанного медом от пасечника, под пальцами ощутимо затвердела. Края остались мягкими, а медовая середина – как будто от черствой буханки отрезана. Так же повел себя бутерброд с медом из мини-рынка. А вот якобы башкирский мед промочил насквозь всю середину хлебного кусочка.

Способ 4: Мажем на бумагу

Но можно проверить наличие воды иначе - достаточно просто капнуть мед на бумагу. Если в нем есть вода, на листочке образуется мокрое пятно. Что ж, проверяем.

На листах бумаги из принтера все три образца лежали аккуратной округлой каплей, без всяких мокрых пятен.

- Может, бумага слишком плотная? – решили мы, и переложили медовые капли на обрывки газетной бумаги. Безрезультатно. Бумага не промокла.

Способ 5. Проверяем на наличие примесей.

В интернете советуют развести мед в воде и капнуть туда йод. Если там крахмал - раствор станет фиолетовым. Вот только загущать продукт могут мукой и мелом, а их так не найти. Но проверить решаем. Развели мед в воде и в получившиеся растворы добавили йод.

Коричневатый цвет стал желтовато-оранжевым. Синевы не появилось ни в одном из образцов. Либо натуральное все, либо загущали чем-то другим.

Горячий нож выявит примеси. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Еще одна проверка на наличие примесей - с помощью горячего ножа, который надо окунуть в мед. Чистый мед оставит нож чистым, а примеси, если они есть, пристанут к лезвию в виде клейкой массы (это те самые сахароза и фруктоза).

Опускаем нож в баночку с образцом №1. От раскаленного железа на поверхности появляется черное пятно – мед слегка обуглился. Но с самого лезвия вязкая медовая пленка снимается легко. Мед образца №2 от горячего ножа зашипел, потянуло запахом жженой карамели. На поверхности черного следа не осталось, но пришлось счищать с лезвия прилипшую массу. Образец №3 - вновь в месте прикосновения горячего железа образуется черный след, но сам нож почти чистый.

Итог эксперимента

Образцы № 1 и 3 прошли проверку, то есть в них мед - самый настоящий. А вот образец №2 проверку не прошел.

А мы убедились, что есть советы, которые действительно работают. Это проверка на вкус, на тягучесть и проверка с помощью хлеба. Так что, собираясь на рынок для покупки меда, не забудьте прикупить буханочку хлеба.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Покупайте у пасечников

- Без лабораторного анализа качество меда на рынке человеку, если он не специалист, определить невозможно, - считает доцент Пермского аграрного университета Александр Петухов. – Поэтому самый надежный способ – покупать мед у пасечника. У пчеловодов мед всегда настоящий, им некогда заниматься мошенничеством. Не весь искусственный мед вреден, но вы переплатите за продукт, в котором нет никакой пользы. В натуральном меде кроме полезных микроэлементов есть много ферментов, которые вырабатывает пчелы, они регулируют обменные процессы в организме.

Найти пасечника в городе, конечно, сложно. Но в таких случаях работает «сарафанное радио». У кого-то на даче есть знакомые пчеловоды, у кого-то родственники живут рядом с пасекой. Вот и мои коллеги, узнав о результате эксперимента, попросили заказать у Зинаиды мед для них.

- Сейчас на каждом рынке есть санитарные службы, которые следят за качеством продукции, в том числе и меда, - говорит кандидат химических наук Сергей Поправко. - Можно туда обратиться и проверить наличие сертификата на мед. На серьезных рынках случайных людей обычно не бывает. Что же касается народных методов, они не очень надежные. Их, конечно, можно использовать. Но полной картины они не дают. Пчеловоды ими редко пользуются. Тягучесть меда зависит от разных факторов, в том числе от погоды. Метод с хлебом длительный. А йодный способ вообще сейчас не имеет смысла. Разводить мёд крахмалом стало экономически невыгодно. Главный способ фальсификации мёда связан с пчелами, которых кормят сахарным сиропом. Они перерабатывают его и получается мёд, почти как настоящий, но лишенный полезных ферментов. Но это можно определить только лабораторными методами.

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