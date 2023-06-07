Зачем волку столько яиц? Современные дети испытали на себе игры из детства родителей

Диафильмы ребята посмотрели с удовольствием. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Начались каникулы, и родители школьников уже сходят с ума: чем развлечь ребенка, чтобы оторвать его от гаджетов. А ведь мы в нашем, еще советском, детстве легко находили себе занятия: классики, тетрис, резиночки.

- Мы очередь занимали, чтобы яйца для волка ловить! - разговорились мы с коллегами по работе.

А помните, пока волк ловит яйца, за ним подгладывает заяц. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- А мы в подъезде до одури вкладышами от жвачек бились! И по ночам диафильмы смотрели!

- А я по всему бабушкиному огороду «секретики» закапывала! Ух и влетело потом за эти стекляшки в земле!

Испытав приступ ностальгии, журналисты «КП» на собственных детях решили проверить: «зайдут» ли им игры, от которых мы когда-то пищали от восторга. Участники нашего эксперимента - мальчики и девочки дошкольного и младшего школьного возраста. И вот, что из этого вышло.

Раритеты по объявлению

Чтобы найти реликвии из советского детства, пришлось изрядно попотеть. Дома ничего не осталось. Кинули клич по знакомым и разыскали фильмоскоп с диафильмами и тетрис.

Цветной телевизор из нашего детства. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А вот за волком и яйцами – крутой советской игрушкой – полезли на Авито и обомлели: «электроника» там продается за бешеные деньги: кто-то просит три тысячи, кто-то все 20!

В итоге решили попросить помощи у читателей «КП». Размесили пост в соцсетях, и спаситель написал нам буквально через час!

- О, что это такое? – спросил 11-летний Арсений, увидев дома тетрис.

А помните, как он пел? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Это суперкрутой компьютер, сейчас только «Касперский кидс» подключим и дадим поиграть, - пошутил папа, меняя старые батарейки.

Секунда, и зазвучала до боли знакомая песенка!

Из двух электронных игр тетрис Арсению понравился больше. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Изучая старинное родительское увлечение, Арсений включил себе танчики, потом змейку.

- О, я в такую у парня в классе играл, у него до сих пор кнопочный телефон, - обрадовался он.

Потом ребенка заинтересовал летающий шарик, разбивающий сердечко из квадратиков, падающие палочки и квадратики.

Арсений: "Выбор у мам и пап в детстве был не такой уж и большой" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Ого, я уже 60 очков набрал! – обрадовался он, но тут же расстроился. - Блин, у меня все сгорело!

Арсений развлекался еще минут 15 и отложил новую игрушку в сторону:

- Все понятно с вашим тетрисом, чего-то я устал, пойду лучше в Бравл старз рубанусь, - резюмировал мальчик. Черно-белый экран с маленькими квадратиками явно проигрывал красочным современным компьютерным играм или телевизору.

Мультик в баночке из-под гуаши

На следующий день Арсения ждал дома тяжеленный проектор и коробка с диафильмами.

- Ничего себе! Мультики в баночке из-под гуаши? – удивился парень, разглядывая старенький аппарат. – А озвучка тоже будет?

- Нет, надо будет читать самим, - улыбнулась мама.

Из трех десятков вариантов выбрали три диафильма: русскую сказку, обучающий фильм про цифры и историю дедушки Мазая. Арсений с энтузиазмом принялся читать титры, но вскоре изрядно подустал от длинной сказки про то, как Иван Царевич искал волшебное зеркало.

- А долго еще? – спросил он минут через 15. – И почему все картинки какие-то темные?

Включили вторую пленку, и Арсений мгновенно выполнил все задания - высчитать, сложить и вычесть - и тут же запросил антракт от наскучившего СССРа.

- К просмотру третьего диафильма мы так и не приступили, - огорчается мама мальчика. - Каждый раз, как я предлагала возобновить просмотр, у парня находились более важные дела.

Далее советские раритеты отправились в семью, где растут 10-летняя Вика, 8-летний Матвей и 7-летняя Тая.

Матвей с сестрами выстраивались в очередь, чтобы поиграть в тетрис. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- У нас телефоны дома на лимите, поэтому дети с удовольствием и диафильмы посмотрели, и в тетрис поиграли, – рассказывает их мама Анна. – В тетрис даже очередь была, и дело чуть до драки не дошло. Еще я попыталась научить девочек играть в игру «резиночки» из своего детства. Специально купила в магазине яркую силиконовую ленту, объяснила дочкам, как прыгать, но уже минут через десять они забросили это занятие.

Волк перекочевал на планшет

Самая смешная история с игрой «электроника» вышла у Арсения.

- Мы реально часами могли собирать эти яйца в корзину или сидеть рядом с тем счастливчиком, у которого эта игра была, - вспоминает его мама. – А вот что сделал мой ребенок! Я объяснила ему принцип игры и вышла из комнаты. Он тут же слазил в интернет и скачал себе на планшет обновленную версию «волка». И в итоге добытая с такими трудами старенькая игрушка лежала у него на столе, а четыре цветные курочки и волк в яркой розовой рубахе прыгали теперь на мониторе планшета.

Такую же точно игру, но уже цветную, Арсений нашел в интернете. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Но и в современную версию «волка с яйцами» Арсений играл не долго. Игра показалась слишком примитивной.

«Зачем волку столько яиц?»

Не зашла «электроника» и Кате, нынче она идет в первый класс.

- Помнишь, ты спрашивала, чем я играла в детстве, и были ли у меня куклы Лол? – вручая дочке старенькую игрушку, спрашивала мама. – Смотри, это она!

Увы, тетрис проигрывает цветным шарикам, загруженным на телефоне Катюшки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вежливая Катя взяла «электронику» и минут пять старательно нажимала на кнопки.

- Здесь все очень мелкое, экран черно-белый, не сенсорный, и волка нельзя раздвинуть и посмотреть поближе, - отдавая игрушку, объяснила девочка. – Еще здесь постоянно все виснет, странные кнопки сильно тормозят. А еще ловишь, ловишь эти яйца, и в чем смысл игры - непонятно.

Игра в тетрис Кате понравилась чуть больше, тем более у нее на телефоне есть нечто подобное - нужно собирать в ряд цветные шарики. Но из-за отсутствия цвета и большого количества мелких деталей, особого восторга от тетриса Катя тоже не испытала.

«Бить по бумажкам? Реально?»

С советскими гаджетами все понятно, наши восторги современные дети, увы, не разделили. И мы пошли с козырей. А точнее – с вкладышей из-под жвачек turbo и love is. Для советских детей это была настоящая валюта. Редкие картинки обменивали на шоколадки, жвачки и даже игрушки, а порой - расплачивались за возможность списать домашку.

- Мы в такие вкладыши рубились на каждой переменке! - гордо поведала Арсению мама.- Только звонок, мы в коридор. Все, кто играет, по одному вкладышу на кон выкладывают, а потом бьют по ним ладошкой по очереди, перевернулся вкладыш - он твой!

- Бить по бумажкам? Реально? Это же мусор, его выбрасывать нужно, ну или в макулатуру сдавать - удивился Арсений, но сыграть согласился. Правда, никакого азарта, с которым мы лупили по горке бумажек, уже не было.

Секретики

Любимой игрой всех советских девчонок были секретики. Суть, кто забыл, такая: сделать в земле ямку, красиво сложить туда «сокровища», прикрыть стеклышком и присыпать землей.

Катя с мамой сделали секретик из того, что "живет" на даче. Фото: Вероника РАНГУЛОВА

- Когда я объясняла Кате и ее десятилетним сестричкам, что нужно делать, старшие фыркнули и сказали что это полный бред и копать могилки для своих любимых вещей они не собираются, - рассказывает Катина мама. – Поэтому в эксперименте участвовала только Катя.

Вместе с мамой девочка заранее выбрала, что спрячет в землю – отбор прошли скрепыши, конфеты и сердечки из цветной глянцевой бумаги. Она собрала все это в пакетик и с тревогой повезла на дачу.

- Мамочка, ну зачем все это нужно закапывать в землю? – не понимал ребенок. – Ведь этим можно просто поиграть! Вот смотри, мы закопаем конфеты, и их потом придется просто выкинуть, а скрепыши надо будет с мылом мыть.

- Доченька, это будет тайное местечко, о котором будешь знать только ты! – пыталась воодушевить расстроенную девочку мама. – Ты потом сможешь проверить, не нашел ли кто твой секретик?

Но смотреть на зареванную Катю было сложно, и мама предложила ей сделать секретик из того, что «живет» на даче.

копаться в земле руками Катюша не стала, назавтра у нее был отчетный концерт по фортепиано. Фото: Вероника РАНГУЛОВА

- Место мы нашли на даче под яблоней, выкопали ямку, собрали на огороде красивые камешки, листочки-лепесточки, а в центр положили красивый цветок, - рассказывает мама. –

- Ладно, давай одну конфету тоже положим – чтобы было как в твоем детстве, - для маленькой сладкоежки это было непростое решение.

Все это добро прижали старой стеклянной крышкой и присыпали землей. Правда, копаться в земле руками Катюша не стала, назавтра у нее был отчетный концерт по фортепиано, и ручки надо было беречь. Она надела перчатки, быстро разложила «ценности» в ямке и тут же потеряла ко всему этому интерес.

- На следующий день я специально не стала напоминать Кате о секретике, а сама дочка о нем даже не вспомнила, - вздохнула Катина мама.

Девочки любят прыгать во все времена. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А вот что реально понравилось девочкам, так это всевозможные прыгалки: скакалки, классики и резиночки.

- Впервые я расчертила Кате классики, когда ей было года три, - вспоминает мама. - Сейчас она их чертит сама и с удовольствием прыгает. И в садике подружек научила. А для эксперимента я показала девочкам, как играть в резиночки. Шить ее в ручную, как делали наши мамы, мне стало лень, поэтому я тоже просто купила резинку в магазине. И игра «зашла»: дети все выходные на даче пропрыгали, не переставая. Причем, пробовали разные варианты: сначала держали резинку на уровне щиколотки, потом поднимали ее до середины икры, а потом и до колена.

Больше всего Кате понравилось прыгать в резиночки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Эмоциональный контакт обеспечен

Людмила Кочкаева, Пермь:

- Это хороший эксперимент и мамы, которые его придумали, просто умнички, - считает психолог Людмила Кочкаева. - Правда, жаль, что это всего лишь эксперимент, а не норма в нашем обществе. Почему? Потому что в ходе подобного общения родители начинают разговаривать с детьми на языке, не свойственном детско-родительским отношениям. Они уходят с позиции «Я-взрослый, ты-ребенок» и спускаются со своего пьедестала.

Мамы рассказывают о своих детских играх, и у них горят глаза! Родители открываются ребенку абсолютно с другой стороны! Сын или дочка понимают, что у их мам тоже было детство, тоже были переживания, а, значит, между ними возникает эмоциональный контакт. И ребенок, сталкиваясь с проблемами, потом тоже сможет рассказать родителям о себе, о своих переживаниях и бедах. Ведь сейчас, увы, мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда ни родители, ни ребенок друг друга не понимают, в итоге ребенок идет в интернет, где его ловят в свои сети «всепонимающие» пользователи с мало законными целями.

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