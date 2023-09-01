Следователи прокомментировали ЧП в Прикамье, где 28-летней матери отрубили руку

27-летний мужчина воспитывался в детдоме. Фото: Анастасия/Николай Оберемченко.

После публикации на сайте «Комсомольской правды» статьи про жуткие издевательства над 28-летней жительницей Прикамья Анастасией ее сожителем региональный следственный комитет опубликовал комментарий, где говорится, что против обвиняемого возбудили уголовное дело по двум статьям.

- 1 июля 2023 года 27-летний ранее судимый обвиняемый, находясь в квартире, расположенной в Александровском муниципальном округе, ножом ампутировал кисть правой руки своей сожительнице, причинив последней тяжкий вред здоровью. В отношении обвиняемого возбуждено два уголовных дела по статьям "причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением предмета, используемого в качестве оружия" и "изнасилование". Злоумышленник задержан и заключен под стражу. Назначена и проводится амбулаторная комплексная психолого – психиатрическая экспертиза. Следователем продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в СУ СКР по Пермском краю.

История 28-летней Анастасии очень похожа на прогремевшую на всю страну трагедию Риты Грачевой, которой муж не смог простить ей заявления на развод, вывез в лес и отрубил обе руки. Только у Насти все было гораздо страшнее. Возлюбленный три недели держал ее в спальне, пристегивал к кровати наручниками, насиловал, бил, а потом обрил наголо и отрубил кисть. «Комсомолка» - первое СМИ, которому она согласилась рассказать свою историю. Подробности ужасного преступления читайте в нашем материале.

Все материалы о произошедшей с 28-летней Настей трагедии читайте здесь.